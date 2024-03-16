فراس البريكان: بنزيما لا يستحق الاموال التي يتقاضاها واتمنى قدوم محمد صلاح

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وتحدّث فراس البريكان في تصريحات خلال برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر": "أتمنى انضمام صلاح لفريق الأهلي، لأنّ كريم بنزيما لم يقدم المستوى المطلوب، فهو لا يستحق الأموال التي يحصل عليها، وبنزيما على عكس رونالدو الّذي يستحق كل شيء".