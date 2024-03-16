السبت 16 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فراس البريكان: بنزيما لا يستحق الاموال التي يتقاضاها واتمنى قدوم محمد صلاح

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​فراس البريكان​ مهاجم نادي الأهلي و بنزيما ومحمد صلاح
أثار فراس البريكان مهاجم نادي الأهلي جدّة السعودي، موجة من الإهتمام بتصريحاتهِ المثيرة حول رأيّه بالصفقات الّتي قام بها الدوري السعودي، خلال الصيف الماضي، معتبراً أنّ كريم بنزيما لم يستحق المال الّذي يتقاضاه، ومتوجهاً برسالة لنجم ليفربول الحالي المصري محمد صلاحاضافة اعلان

وتحدّث فراس البريكان في تصريحات خلال برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر": "أتمنى انضمام صلاح لفريق الأهلي، لأنّ كريم بنزيما لم يقدم المستوى المطلوب، فهو لا يستحق الأموال التي يحصل عليها، وبنزيما على عكس رونالدو الّذي يستحق كل شيء".
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