فرنسا والبرتغال تقتربان من حسم التأهل.. وقمة بين النمسا وبلجيكا

اضافة اعلان

يبحث منتخب فرنسا عن تأهل مبكر إلى نهائيات كأس أوروبا 2024، عندما يحل ضيفا على هولندا عند الساعة 9:45 من مساء اليوم، باحثا عن تكرار نتيجته الساحقة ذهابا عندما فاز برباعية نظيفة.وحقق وصيف بطل العالم بداية رائعة في التصفيات، بالعلامة الكاملة في 5 مباريات حيث سجل 5 انتصارات متتالية، وهزت الشباك خلالها 11 مرة من دون أن يستقبل أي هدف، وستضمن فرنسا إحدى بطاقتي التأهل المباشرتين عن المجموعة الثانية، حال فوزها، أو تعادلها مع خسارة اليونان على أرض أيرلندا.ويتأهل إلى النهائيات بطل ووصيف كل من المجموعات العشر، إضافة إلى ألمانيا المضيفة و3 منتخبات عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.وتملك كل من اليونان وهولندا 9 نقاط، علما بأن الأخيرة لعبت مباراة أقل، فيما ستفقد إيرلندا (3 نقاط) أمل الحلول في أول مركزين، حال خسارتها، أو تعادلها مع فوز هولندا، ولا يمكن لجبل طارق متذيل الترتيب من دون أي نقطة الحلول في أول مركزين.في المقابل، تعاني هولندا التي حققت 3 انتصارات متتالية بعد خسارتها الافتتاحية المذلة أمام فرنسا، من غياب لاعبيها سفين بوتمان، ماتياس دي ليخت، فرنكي دي يونج، ممفيس ديباي وكودي جاكبو.وقبل أقل من شهرين على سحب القرعة في 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في هامبورج، ستكون باكورة بطاقات التأهل برسم المرشحين في هذه النافذة الدولية، على غرار فرنسا، البرتغال، إسكتلندا، بلجيكا والنمسا، لكن يتعين الانتظار حتى انتهاء مباريات الملحق في 26 آذار (مارس) من العام المقبل، لمعرفة هوية المنتخبات الـ24 التي ستشارك في نهائيات ألمانيا.وفي المجموعة ذاتها، تأمل اليونان بمواصلة صحوتها بتحقيق الفوز الرابع في التصفيات والثاني تواليا بعد خسارتين متتاليتين، عندما تحل ضيفة على إيرلندا، وتمني اليونان النفس في تعزيز حظوظها في المنافسة على البطاقة الثانية وفض شراكة المركز الثاني مع هولندا في حال تعثر الأخيرة أمام فرنسا.وتلتقي اليونان ضيفتها هولندا الإثنين المقبل في قمة حاسمة على وصافة المجموعة.وتشهد المجموعة السادسة مواجهة طاحنة على بطاقة التأهل الأولى بين بلجيكا ومضيفتها النمسا صاحبتي المركزين الأول والثاني بـ13 نقطة، عند الساعة 9:45 مساء اليوم، علما بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل 1-1، وسيتأهل الفائز من هذه المباراة تلقائيا إلى النهائيات.وتعول بلجيكا على قائدها مهاجم روما روميلو لوكاكو الذي استعاد هوايته التهديفية في الآونة الأخيرة، وترغب بلجيكا في حسم تأهلها قبل استضافة السويد الثالثة (6 نقاط)، يوم الإثنين المقبل الذي يشهد خوض النمسا التي يغيب عن صفوفها مدافع ريال مدريد دافيد ألابا بسبب الإصابة، مباراة سهلة أمام مضيفتها أذربيجان.وتبدو البرتغال بطلة أوروبا العام 2016، مرشحة فوق العادة لمواصلة علامتها الكاملة في التصفيات وتحقيق الفوز السابع تواليا عندما تستضيف مطاردتها المباشرة سلوفاكيا (13 نقطة)، حيث تسعى البرتغال، الوحيدة مع فرنسا وإسكتلندا التي حققت العلامة الكاملة في التصفيات حتى الآن، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحجز بطاقتها إلى النهائيات، علما بأن التعادل يكفيها حال خسارة لوكسمبورج الثالثة (10 نقاط) أمام أيسلندا الخامسة (6 نقاط).وتملك البرتغال الأسلحة اللازمة لحسم مواجهة اليوم، في مقدمتها قائدها العائد من الإيقاف مهاجم النصر السعودي المخضرم كريستيانو رونالدو، وقال الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال: "بوسعنا التأهل في المباراة المقبلة. الفوز على سلوفاكيا يعني التأهل".واستدعى مارتينيز للمرة الأولى لاعب الوسط المهاجم الواعد لبنفيكا جواو نيفيز للمرة الأولى، وعلق المدرب الإسباني على استدعائه للاعب البالغ من العمر 19 عاما، قائلا: "إنها خطوة مستحقة إلى الأمام للاعب واعد أصبح قائدا لفريق مثل بنفيكا واعتبر أفضل لاعب في مباراة بورتو الماضية". -(وكالات)