الأحد 13 آب 2023
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فريق الوحدات يغادر للقاء أهلي دبي

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جمهور نادي الوحدات
غادرت الدفعة الأولى من فريق الوحدات إلى دبي اليوم الأحد، استعدادا للقاء فريق أهلي دبي الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا.اضافة اعلان

وستلتحق الدفعة الثانية بالفريق منتصف الليلة، على أن يخوض الفريق تدريبا جماعيا يوم غد الاثنين على ملعب المباراة.

ويلاقي الفائز من هذه المباراة، فريق النصر السعودي يوم 22 آب (أغسطس) الحالي، في مباراة إقصائية ثانية مؤهلة إلى دوري المجموعات، الذي يمثل فيه الفيصلي الكرة الأردنية باعتباره بطل الدوري في الموسم الماضي.

وأكد مدير الكرة في نادي الوحدات زياد شلباية في حديثه لـ"الغد"، على مغادرة الفريق عند الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الوحدات فور وصوله سيخوض الوجبة التدريبية الأولى بقيادة البوسني داركو نيستوروفيتش، قبل التدريب النهائي على ملعب المباراة مساء غد الاثنين، منوها إلى أن المؤتمر الصحفي للمباراة سيقام غدا ويعقبه الاجتماع الفني للمباراة.

وعن جاهزية الفريق لخوض هذه المباراة التأهيلية رغم ما رافقها من أجواء سلبية، أجاب شلباية: "دائما ما ننأى بالفريق عن أجواء سلبية، ونوجهه نحو التركيز في الملعب محليا وخارجيا، وعمد الجهاز الفني والإداري على رفع معنويات اللاعبين، وتجهيزهم نفسيا لهذا اللقاء المهم، ونوجه بوصلتنا نحو الفوز لمواصلة رحلة التأهل إلى دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا، والذي سبق للوحدات التواجد فيه في مناسبتين سابقتين، قدم خلالهما مستويات ونتائج طيبة".



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