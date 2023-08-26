الأحد 27 آب 2023
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فضيحة القبلة تتصاعد في إسبانيا.. هيرموسو "متهمة" بالكذب

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فضيحة القبلة تتصاعد في إسبانيا.. هيرموسو "متهمة" بالكذب
أبدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، السبت، دعمه لرئيسه لويس روبياليس الذي يواجه عاصفة من الانتقادات بعدما أمسك برأس اللاعبة جيني هيرموسو وقبلها على الفم خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.اضافة اعلان

وفي بيان صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال الاتحاد إنه سيتخذ الإجراءات القانونية للدفاع عن روبياليس، مشيرا إلى أنه سيثبت كذب هيرموسو أو من يتحدثون نيابة عنها بشأن ما حدث.
ولم يوضح البيان المنشور على موقع الاتحاد الإجراءات القانونية التي يعتزم اتخاذها.

مطالبة روبياليس بالاستقالة
رفض روبياليس، الجمعة، الاستقالة على خلفية أحداث الأحد الماضي وقال إن القبلة كانت "عفوية ومتبادلة ومبهجة وحدثت بالتراضي"، في حين قالت اللاعبة إنها لم تكن بالتراضي وإنها شعرت بأنها تعرضت "لاعتداء".
حظيت اللاعبة بدعم الحكومة الإسبانية، التي لا يمكنها إقالة روبياليس، لكنها أدانت ما قام به وقالت إنها ستلجأ إلى محكمة رياضية لإيقافه.
في بيان مشترك أرسله اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا، قالت 23 لاعبة تألفت منهن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم بينهن هيرموسو، وكذلك 32 لاعبة أخرى، إنهن لن يخضن مباريات دولية طالما استمر روبياليس في منصبه رئيسا للاتحاد.

قالت هيرموسو في نفس البيان إن القبلة لم تكن بالتراضي، مضيفة: "أريد أن أوضح أنني، كما يظهر في الصور، لم أوافق في أي لحظة على قبلته وبالطبع لم أسع على أي حال لحمل الرئيس".

بيان الاتحاد الإسباني

ذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في البيان الصادر اليوم: "سيتخذ الاتحاد ورئيسه الإجراءات القانونية المناسبة بالنظر لخطورة ما جاء ببيان اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا".

أضاف: "في ظل حكم القانون. تبطل الحقائق والأدلة الآراء ويتم دحض الأكاذيب في المحكمة. سيظهر الاتحاد ورئيسه كل كذبة نشرها شخص نيابة عن اللاعبة أو اللاعبة ذاتها".

أرفق الاتحاد البيان بأربع صور من حفل توزيع الميداليات وقال إنها توضح صحة ادعاء روبياليس بأن هيرموسو حملته.

وكان من المتوقع أن يستقيل روبياليس خلال اجتماع طارئ للاتحاد، الجمعة، لكنه تمسك بمنصبه قائلا إن "النسويين المزيفين يحاولون القضاء عليّ".
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