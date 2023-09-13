فقدان واختفاء عدد من لاعبي كرة القدم الليبيين جراء دانيال

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وجرى تأجيل مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات الصعود للدوري المحلي، ونقلها إلى ملاعب مدينة بنغازي، كذلك أوقفت الأندية الليبية جميع انشطتها وأعلنت حالة الحداد العام لثلاثة أيام بسبب الكارثة التي خلفتها السيول شرق البلاد.