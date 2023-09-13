الأربعاء 13 أيلول 2023
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فقدان واختفاء عدد من لاعبي كرة القدم الليبيين جراء دانيال

اعصار دانيال
اعصار دانيال
أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم وفاة عدد من لاعبي كرة القدم جراء إعصار "دانيال" الذي ضرب عدة مناطق شرقي ليبيا كما جرى التبليغ عن اختفاء عدد اخر من اللاعبين، وكان الاتحاد قد نشر صور لعدد من اللاعبين الذين لقوا حتفهم، كما تردد اخبار عن اختفاء لاعب نادي التحدي أويس السويح الذي يبلغ من العمر 23 عاما وفقدان الاتصال به في الساعات الأخيرة الماضية.اضافة اعلان

وجرى تأجيل مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات الصعود للدوري المحلي، ونقلها إلى ملاعب مدينة بنغازي، كذلك أوقفت الأندية الليبية جميع انشطتها وأعلنت حالة الحداد العام لثلاثة أيام بسبب الكارثة التي خلفتها السيول شرق البلاد.


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