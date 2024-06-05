فلسطين وسورية تحتاجان نقطة لبلوغ الدور الحاسم.. والخسارة ممنوعة أمام الكويت

مدن - تعود اليوم منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لكرة القدم، من خلال الجولة الخامسة، حيث ما يزال هناك الكثير مما يمكن اللعب من أجله.

وفي حين أن العديد من المنتخبات حجزت بالفعل مقاعدها في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، إلا أن العديد من المنتخبات تحتاج إلى نتائج إيجابية في الجولتين الأخيرتين من الدور الثاني من أجل حجز مكانها في الدور التالي.

المجموعة الأولى

ضمنت قطر بالفعل احتلال صدارة المجموعة الأولى، حيث أكد بطل كأس آسيا مرتين مكانه في الدور التالي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 قبل مباراتين على النهاية.

وهذا يترك مقعدا واحدا فقط متاحا، والذي من المتوقع أن يكون السباق عليه شديدا حيث ما تزال هنالك ثلاثة فرق مُتبقية في السباق.

وتحتل الهند - برصيد أربع نقاط - المركز الثاني بفارق الأهداف فقط أمام أفغانستان بينما تتأخر الكويت عنهما بفارق نقطة واحدة.

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في المباراة الدولية الأخيرة لقائد الفريق سونيل تشيتري، تستضيف الهند نظيرتها الكويت، ويدرك الفريقان أن الخسارة ليست خيارا واردا بالنسبة لهما.

وخاض "الأزرق" معسكرا إعداديا في بانكوك، وينتظر أن يعمل المدرب البرتغالي روي بينتو على تهيئة اللاعبين لمواجهة الجماهير الغفيرة التي ينتظر أن تدعم منتخبا محليا سبق له الفوز على مضيفته الكويت 1-0 في الجولة الأولى.

ويُنتظر أن يعتمد بينتو على عناصر تتمتع بالخبرة الدولية في مباراة نفذت تذاكرها وعددها 65 ألفا بعد طرحها بوقت قصير.

وقال مدافع المنتخب الهندي سوبهاسيش بوس إن اللقاء ضد الكويت "فرصة ذهبية لصناعة التاريخ. لم تتمكن الهند أبدا من الوصول إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، والفوز في هذه المباراة سيضمن أيضا مكاننا في الأدوار النهائية لكأس آسيا 2027".

وكشف بأن "النمور الزرقاء" يشعرون بالثقة بعد معسكر طويل خاضوه في أجواء مناخية صعبة بغية الاعتياد على ما ينتظرهم في مباراة ستكون الأخيرة لتشيتري (40 عاما في آب-أغسطس المقبل) بعدما أعلن اعتزاله دوليا قبل فترة.

"كابتن فانتاستك" هو الهداف التاريخي للهند (94 هدفا في 150 مباراة منذ ظهوره الأول ضد باكستان عام 2005)، محتلا المركز الثالث عالميا بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على مستوى اللاعبين الذين ما زالوا ينشطون في الملاعب حاليا.

في غضون ذلك، تسعى أفغانستان إلى تحقيق مفاجأة أمام قطر، حيث يتطلع المنتخب القادم من وسط آسيا إلى صنع التاريخ من خلال التأهل إلى الدور الثالث.

المجموعة الثانية

اليابان هي المنتخب الآخر الذي أكد تأهله إلى الدور الثالث قبل جولتين على النهاية، لكن من غير المرجح أن يتعامل فريق المدرب هاجيمي مورياسو بسهولة مع منتخب ميانمار الذي يتأخر بفارق ست نقاط عن سورية صاحبة المركز الثاني.





لم تلعب اليابان، التي تسعى للظهور الثامن على التوالي في نهائيات كأس العالم، في الجولة الرابعة بعد أن تم منحها نقاط مباراتها أمام كوريا الشمالية بقرار إداري، وسيكون مورياسو حريصا على رؤية لاعبيه يلعبون بقوة.

في المقابل، يتوجه منتخب سورية إلى الستاد الوطني المحايد في فينتيان عاصمة لاوس، وهو يعلم أن عليه تجنب الخسارة أمام كوريا الشمالية حتى يضمن مقعدا في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم.

المجموعة الثالثة

تحتاج كوريا الجنوبية فقط إلى التعادل، في حين أن فوز الصين سيحجز لكلا الفريقين مقعدا في الدور الثالث قبل جولة على نهاية الدور الثاني.

ستكون كوريا الجنوبية، التي تسعى للظهور الحادي عشر على التوالي والثاني عشر في تاريخها في نهائيات كأس العالم، واثقة من قدرتها على التغلب على التحدي المتمثل في مواجهة منتخب سنغافورة الذي خرج بالفعل من المنافسة.

في الجهة المقابلة، ستكون الصين بانتظار مواجهة قوية مع تايلاند، حيث يحتاج المنتخب القادم من جنوب شرق آسيا إلى النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في التأهل للدور التالي.

المجموعة الرابعة

الانتصار لكل من عُمان وقرغيزستان سيؤكد تواجدهما في المركزين الأول والثاني في المجموعة الرابعة، الأمر الذي سيُنهي آمال ماليزيا في التأهل إلى الدور الثالث.

ستستضيف قرغيزستان نظيرتها ماليزيا، وسيكون المنتخب القادم من وسط آسيا مُصمما على رد الاعتبار لخسارته 3-4 بعد أن كان مُتقدما 3-1 قبل 18 دقيقة فقط من نهاية المباراة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

من ناحية ثانية، تتطلع عمان إلى التغلب على منتخب الصين تايبيه الذي ما يزال يسعى للحصول على أولى نقاطه بعد أربع خسائر متتالية.

المجموعة الخامسة

بعد أن أكملا مهمتيهما بحلول الجولة الرابعة، تسعى إيران وأوزبكستان إلى المنافسة على حجز مركز الصدارة في المجموعة الخامسة في مباراتيهما المتبقيتين.

ويملك كل منهما 10 نقاط، حيث تتقدم إيران بفارق الأهداف عن المنتخب الأوزبكي، في حين كانت تركمانستان وهونج كونج قد خرجتا بالفعل من المنافسة.

وستلعب إيران خارج أرضها مع هونج كونج، بينما تستضيف أوزبكستان نظيرتها تركمانستان، وسيؤدي فوز كلا المتصدرين إلى إقامة مواجهة قوية في الجولة السادسة بين الفريقين على ستاد آزادي يوم الثلاثاء المقبل، من أجل حسم الصدارة.

المجموعة السادسة

تسعى إندونيسيا لتحقيق الفوز الذي تحتاجه لتأكيد مكانها في الدور المقبل، عندما تلتقي مع العراق ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ضمن المنتخب العراقي مكانه في الدور التالي بالفعل، وسوف تسعى إندونيسيا إلى اللحاق به بالفوز على ستاد جيلورا بونج كارنو، حيث يتمتع فريق المدرب شين تاي-يونج بالثقة بعد تألقه في كأس آسيا 2023.

ومع تواجد العديد من اللاعبين من هذا الفريق بعد أن كانوا جزءا من التشكيلة في كأس آسيا تحت 23 عاما في قطر، حيث كانت إندونيسيا قريبة من التأهل إلى أولمبياد باريس، سيتطلع الفريق إلى رد الاعتبار من خسارته السابقة 1-5 أمام العراق في المباراة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، ستحتاج فيتنام إلى التفوق على الفلبين بانتظار فوز العراق على إندونيسيا من أجل الحفاظ على آمالها في التأهل للدور المُقبل.

المجموعة الثامنة

وبعد أن ضمنت الإمارات مكانها بالفعل في الدور الثالث، تسعى البحرين إلى الانضمام إليها في هذا الدور.

تحتاج البحرين إلى نقطة واحدة فقط، لكنها ستتطلع إلى حصد النقاط الثلاث أمام المنتخب اليمني الذي ما يزال لديه فرصة ضئيلة للتأهل.

في المقابل، تسعى الإمارات إلى تحقيق فوزها الخامس من أصل خمسة مباريات عندما تواجه نيبال التي خسرت مبارياتها الأربع السابقة.

المجموعة التاسعة

يحتاج منتخب فلسطين فقط إلى التعادل مع لبنان ليحجز مكانه في الدور التالي، وهي النتيجة التي ستنهي آمال منافسه في غرب آسيا، وذلك عندما يتواجهان على ستاد جاسم بن حمد.

بعد أن تألقوا في نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، فإن حجز مكان في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 سيكون بمثابة إنجاز آخر بالنسبة للاعب المنتخب الفلسطيني، وسيكونون عازمين على القيام بذلك بشكل صحيح.

,ويتطلّع لاعبو المدرب التونسي مكرم دبوب إلى كتابة التاريخ، في خضم الحرب الدائرة في غزّة، علما أن المنتخب الفلسطيني حظي بدعم كبير في كأس آسيا مطلع العام في الدوحة عندما بلغ الدور الثاني للمرة الأولى.

وقال لاعب بالي يونايتد الإندونيسي محمد رشيد: "نعيش ظروفا خاصة تجعل النجاح على صعيد كرة القدم أمرا صعبا، ومفرحا في ذات الوقت"، بالنسبة لنا، ومع كل ما يحدث في فلسطين الآن، فإن التأهل إلى كأس العالم سيكون إنجازا كبيرا للاعبين وللبلد بأكملها".

ويعوّل دبوب على مهاجم شارلروا البلجيكي عدي الدباغ، ولاعب وسط الفيصلي مصعب البطاط ومهاجم الأهلي المصري وسام أبو علي.

وكان يمكن لمنتخب لبنان أن يكون في وضع أفضل، إلا أن التخبّط الفني في بداية التصفيات ساهم في نتائج مخيبة، بعد تعادله مع فلسطين وبنجلادش بإشراف المدرب السابق الكرواتي نيكولا يورتشيفيتش.

ويقود "الأرز" المدرب المونتينيجري ميودراج رادولوفيتش الذي يتحتم عليه قيادة لبنان إلى الفوز على فلسطين وبنجلادش شرط خسارة الفلسطيني في المباراة الأخيرة ضد أستراليا، كي يضمن البطاقة الثانية من المجموعة والتأهل إلى كأس آسيا.

وقال رادولوفيتش: "المباراة صعبة جدا أمام منتخب فلسطيني قوي، وهذا ما لمسناه في بطولة كأس آسيا".

وأضاف المدرّب الذي أعاد الجناح المخضرم ربيع عطايا إلى التشكيلة: "لكن نحن جاهزون لتقديم أفضل ما لدينا لأجل تحقيق الفوز".

من ناحيته رأى قائد المنتخب حسن معتوق، الذي سينهي مسيرته الدولية رسميا بعد لقاء بنجلادش، أنه "لا يوجد خيار أمامنا سوى الفوز فالأمور ما تزال بأيدينا، رغم إدراكنا أن منتخب فلسطين تطوّر كثيرا، لكن دائما حظوظنا ضد الفرق العربية تكون متساوية".

ويفتقد المنتخب اللبناني خدمات لاعب الوسط المهاجم باسل جرادي بسبب الإصابة، إضافة إلى الجناح غابريال بيطار، كما يغيب لاعب الوسط علي طنيش (سيسي) بداعي الإيقاف.

أستراليا بدورها، وبعد أن أكدت مقعدها بالفعل، تتطلع إلى تحقيق خمسة انتصارات من أصل خمسة عندما تلعب مع بنجلادش.

مدربون جدد

وتشهد منافسات الجولة الخامسة، وجود ثلاثة وجوه جديدة على رأس القيادة الفنية للمنتخبات المشاركة.

وبينما كانت هناك 10 تغييرات على مستوى المدربين في الجولتين الثالثة والرابعة، فإن الجولتين الختاميتين من المباريات ستشهدان تواجد مدربين جدد أو مؤقتين مع ثلاثة منتخبات.

منتخب كوريا الجنوبية، الذي يتطلع للظهور الحادي عشر على التوالي في نهائيات كأس العالم، سشرف على تدريبه المدير الفني المؤقت كيم دو-هون خلال آخر مباراتين ضمن المجموعة الثالثة أمام سنغافورة والصين (11 حزيران/يونيو).

كيم، الذي قاد فريق أولسان هيونداي الكوري إلى نيل لقب دوري أبطال آسيا 2020، سبق له تدريب فريق اينشيون يونايتد وليون سيتي سيلورز السنغافوري.

وتولى المدرب البالغ من العمر 54 عاما مهمة تدريب منتخب كوريا الجنوبية على خلفا للمدرب هوانج سون-هونج في الجولتين السابقتين، وذلك عقب رحيل يورغن كلينسمان بعد نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر.

ويحتاج منتخب كوريا الجنوبية، برصيد 10 نقاط، فقط إلى تعادل واحد من مباراتيه المُتبقيتين لتأكيد مقعده في الدور المقبل.

في المقابل تبدأ حقبة جديدة في فيتنام مع تولي كيم سانج-سيك القيادة الفنية بعد توقيعه عقد لمدة عامين في أيار (مايو).

ويتولى المدرب البالغ من العمر 47 عاما المسؤولية خلفا للفرنسي فيليب تروسييه الذي غادر منتخب "جولدن ستار ووريورز" بعد الخسارة أمام إندونيسيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة.

المدرب الكوري هو الفائز السابق بلقب الدوري مع نادي جيونبوك هيونداي موتورز، وستكون مهمته المباشرة هي إحياء فرص فيتنام في التأهل للدور التالي من خلال المباراتين القادمتين أمام الفلبين والعراق.

ويملك المنتخب القادم من جنوب شرق آسيا ثلاث نقاط، بفارق أربع نقاط عن إندونيسيا صاحبة المركز الثاني، فيما أكد منتخب العراق متصدر المجموعة السادسة بالفعل مكانه في الدور الثالث.

إلى ذلك، سيكون لدى منتخب هونج كونج أيضا، مدربا مؤقتا بعد رحيل يورن أندرسن يوم الأربعاء الماضي بعد عامين ونصف في منصبه، عقب قيادته الفريق إلى نهائيات كأس آسيا بعد غياب دام 56 عاما.

تم منح النمساوي فولفجانج لويزر، الذي كان مساعدا لأندرسن، منصب المدير الفني لمباراتي هونج كونج الصين المُتبقيتين أمام إيران وتركمانستان.

وخرجت هونج كونج التي تملك نقطة واحدة فقط، من المنافسة بالفعل، بينما ضمنت إيران وأوزبكستان تواجدهما في المركزين الأولين بعد حصول كل منهما على 10 نقاط. -(وكالات)