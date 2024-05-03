فودين لاعب الموسم برأي الكتاب.. وكلوب يعلق على مشكلته مع صلاح

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مدن - حصد فيل فودين ثمار تألقه اللافت مع مانشستر سيتي، خصوصا منذ بداية الموسم الحالي، بنيله جائزة جديدة لأول مرة في مسيرته.فقد أعلن اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا أمس الجمعة، حصول فودين على جائزة لاعب العام في البريميرليج.وأوضح بيان رسمي، أن فودين حصد أعلى نسبة من الأصوات (42 %) متفوقا على كل من ديكلان رايس، نجم آرسنال، ورودري لاعب وسط السيتي، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.كما تغلب فودين على مارتن أوديجارد (آرسنال)، وأولي واتكينز (أستون فيلا)، وكول بالمر (تشيلسي)، الذين احتلوا باقي المراكز الستة الأوائل.ولمع نجم صاحب الـ23 عاما، هذا الموسم، مسجلا 22 هدفا وصانعا 10 لزملائه، في كل المسابقات هذا الموسم.وأصبح فودين ثالث لاعب من مانشستر سيتي يتوج بهذه الجائزة، في آخر 4 سنوات، بعد روبن دياز في 2021، وإيرلينج هالاند العام الماضي.كلوب: مشكلتي مع صلاح انتهتمن ناحية ثانية، اعتبر المدرب الألماني لنادي ليفربول ثالث الدوري الانجليزي يورجن كلوب، بأن المشكلة بينه وبين مهاجم فريقه الدولي المصري محمد صلاح "قد سويت نهائيا".وقال كلوب في مؤتمر صحفي أمس الجمعة "لقد سويت الأمور، لا مشكلة بيننا".وأضاف "لو لم نكن نعرف بعضنا البعض لهذه الفترة الطويلة، لما كنت أعرف كيف كنا سنحل هذه المشكلة. لكن الاحترام متبادل بيننا وبالتالي لا مشكلة فعلا. لقد سويت الأمور وكلانا ينظر إلى الأمام".وحصلت مشادة كلامية بين صلاح وكلوب خلال مباراة وست هام الأسبوع الماضي (2-2) لدى قيام الثاني باشراك الأول في الدقيقة 79 انتهت بعد تدخل من المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز الذي حاول التخفيف من غضب الفرعون المصري.ولدى سؤاله عما حصل مع النجم المصري، رفض كلوب بعد المباراة في حديث لشبكة "تي إن تي سبورتس" التكلم عما حصل، مضيفاً "تحدثنا بشأن ذلك (مع صلاح) في غرفة الملابس. الأمر انتهى".لكن تصريح صلاح لدى مروره في المنطقة الإعلامية المختلطة لم يشر إلى أن الأمر انتهى، إذ أجاب لدى سؤاله عما حصل قائلاً "ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت".تشيلسي يستهدف ميسينيوعلى صعيد آخر، أفادت تقارير صحفية أمس، بأن تشيلسي يخطط لتقديم عرض بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني، للاعب برازيلي شاب.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، يخوض تشيلسي صراعا شرسا مع أندية أخرى، للفوز بخدمات الجناح البرازيلي إستيفاو ويليان، البالغ من العمر 17 عامًا، والملقب في بلاده باسم "ميسينيو"، نسبة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويلعب في نادي بالميراس.وأضافت الصحيفة، إنه من المقرر أن يقدم البلوز عرضًا بقيمة 25.5 مليون جنيه إسترليني مع إضافات محتملة تصل إلى 21 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الشاب، بعد أن تم رفض عرضين منه حتى الآن. وسيكون وصع ميسينيو مشابها لوضع إندريك مع ريال مدريد الذي دفع 52 مليون جنيه إسترليني مقابل الصاعد البرازيلي القادم من بالميراس.وبعمر 10 سنوات فقط، أصبح ميسينيو أصغر لاعب برازيلي على الإطلاق يبرم صفقة مع شركة "نايكي"، متقدماً على نيمار ورودريجو.وسجل ميسينيو هدفين مع تمريرة حاسمة واحدة خلال 12 مباراة. وظهر لأول مرة مع الفريق الأول العام الماضي، ويمتلك عقدًا مع بالميراس يستمر حتى العام 2026.كما سجل 3 أهداف وصنع 3 أخرى في كأس العالم تحت 17 سنة العام الماضي، حيث وصلت البرازيل إلى الدور ربع النهائي.ونظرًا لقوانين العمل في انجلترا، لن يتمكن ميسينيو من الانتقال في الصيف المقبل، ويتوجب عليه الانتظار حتى يبلغ من العمر 18 عامًا.الجولة 36إلى ذلك، يسعى آرسنال إلى التشبث بالصدارة عندما يستضيف بورنموث اليوم في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانجليزي، فيما يأمل مانشستر سيتي حامل اللقب في الاستمرار في مطاردته عندما يستضيف ولفرهامبتون في اليوم ذاته.وللمرة الثالثة تواليا سيحظى آرسنال بفرصة اللعب قبل مانشستر سيتي وبالتالي وضعه تحت الضغط ولو لساعات قليلة على غرار ما فعله عندما تغلب على جاريه تشيلسي (5-0) في المرحلة 29 المؤجلة وتوتنهام (3-2) في المرحلة 35، قبل ان يرد سيتي بتغلبه على برايتون (4-0) ونوتنجهام فورست 2-0.ويدرك الفريق اللندني أن ليس لديه هامش للخطأ في ظل وجود مانشستر سيتي في أعقابه بالاضافة الى أنه يملك مباراة مؤجلة أمام توتنهام سيخوضها في 14 أيار (مايو) الحالي.حقق آرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي، مستوى رائعا منذ خسارته أمام ضيفه أستون فيلا 0-3 الشهر الماضي بثلاثة انتصارات مدوية، لكنه ينافس حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الاخيرة والذي لم يخسر حتى الآن في 31 مباراة في جميع المسابقات.ويعول المدفعجية على سجلهم الرائع أمام ضيفهم بورنموث العاشر والذي جمع حتى الآن أعلى عدد من النقاط على الإطلاق في موسم بالدوري الممتاز، لكنه فاز على آرسنال مرة واحدة فقط سابقا.لم يكن سيتي في أفضل حالاته أمام نوتنغهام فورست في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه ما يزال يجد طريقة للفوز وهو مرشح قوي لإحراز اللقب الرابع على التوالي في إنجاز غير مسبوق.وسيتمسك آرسنال بالأمل في أن يتمكن وولفرهامبتون من إكمال ثنائية نادرة ضد سيتي بعد فوز عليه 2-1 عندما استضافه في المرحلة السابعة 2-1 في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي وألحق به الخسارة الأولى بين ثلاث هزائم مني بهذا هذا الموسم.ويدرك المدرب الإسباني لسيتي بيب جوارديولا ذلك جيدا، خصوصا وأنه لا يرغب في إهدار ولو نقطة في السباق النهائي نحو اللقب، وقال "مع بقاء أربع مباريات، يبدو الأمر مثل تسلق الجبل. إنها مباريات صعبة جدا. إذا تعادلنا في مباراة، فلن نفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. هذا هو الحال".من جانب آخر، قد يصل الموسم المخيب لمانشستر يونايتد السادس إلى مراكز غير مألوفة ما لم يتخلص من عادته المكلفة المتمثلة في استقبال الأهداف المتأخرة.فاز الفريق الفوضوي للمدرب الهولندي إيريك تن هاج في اثنتين فقط من مبارياته التسع الماضية في الدوري ولديه مباريات صعبة أمام كريستال بالاس المتألق وأرسنال ونيوكاسل، أقرب منافسيه على مكان في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، قبل أن يواجهوا برايتون في المرحلة الأخيرة.ويمتلك يونايتد طريقين محتملين للتأهل إلى الدوري الأوروبي، إما بالفوز على مانشستر سيتي في نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي أو احتلال المركز السادس في الدوري.وقد يكون المركز السابع كافيًا أيضًا للمشاركة في مسابقة كونفرنس ليج الموسم المقبل.لم ينه الشياطين الحمر مطلقًا الموسم تحت المركز السابع في الدوري، لكن من غير المؤكد أن يظل هذا هو الحال نظرًا لمستواهم السيء.يقع وست هام التاسع وتشلسي الثامن على مسافة قريبة منه (بفارق خمس نقاط وثلاث نقاط تواليا) وبالتالي سيشكلان ضغطا كبيرا على مانشستر يونايتد في الصراع على بطاقات الدوري الأوروبي ويوروبا ليج.وبدا بيرنلي ميتًا ودُفن قبل أسابيع فقط، لكنه خسر مباراة واحدة فقط من مبارياته الثماني الماضية في الدوري وبقي في معركة البقاء.وما يزال فريق المدرب البلجيكي فانسان كومباني يحتل المركز التاسع عشر قبل الاخير، لكنه على بعد نقطتين فقط من منطقة الأمان قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.أول هذه اللقاءات ستكون على ملعب تيرف مور ضد نيوكاسل بقيادة إدي هاو الذي خسر 10 مرات خارج ملعبه هذا الموسم، ثم يحل ضيفا على توتنهام قبل أن يخوض المباراة الختامية في 19 أيار (مايو) ضد ضيفه نوتنجهام فورست الذي يتقدم عليه حاليًا بمركزين ونقطتين.ويريد كومباني أن يظل فريقه على قيد الحياة عندما يلتقي فوريست، وقال: "بالنسبة لنا، أهم شيء هو، هل يمكننا أن نمنح أنفسنا مباراة ضد فوريست حيث يكون لدينا ما نتطلع إليه؟".وأضاف: "لسنا بحاجة إلى المزيد. نريد فقط تلك الفرصة في ذلك اليوم. وهذا يكفي بالنسبة لنا للحشد من أجل شيء خاص".ويأمل فوريست في الابتعاد عن منطقة الخطر عندما يسافر إلى شيفيلد يونايتد أول الهابطين الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب".-(من المصدر)