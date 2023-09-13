فولر يرفض تولي تدريب ألمانيا بشكل دائم رغم الفوز على فرنسا

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مدن - أكد توماس مولر مهاجم منتخب ألمانيا، أن "المانشافت" أمامه طريق طويل، وذلك بعد الفوز على فرنسا وديا بنتيجة 2-1 أول من أمس، منهيا بذلك سلسلة نتائجه السلبية في عهد المدرب السابق هانز فليك.وأبرزت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" تصريحات مولر، الذي قال: "كان من الواضح بالنسبة لنا أننا مضطرون لبذل قصارى جهودنا وتحسين طريقتنا في العمل، والمعاناة بشدة".وأضاف، "لم يكن سهلا علينا تحمل تلك السلسلة السلبية، والتي نتحمل مسؤوليتها أيضا".ويدين مولر بالفضل للطاقم الفني المؤقت بقيادة رودي فولر، الذي تولى المهمة بعد إقالة هانز فليك، لحين التعاقد مع مدرب جديد.وأتم المهاجم المخضرم حديثه قائلا "ما يزال لدينا طريق طويل لنقطعه، لكن الفوز كان بمثابة انطلاقة عاطفية".ويبدو أن فولر هو الخيار المفضل للجماهير للاستمرار في تدريب المنتخب الألماني، ولكن فولر أكد أن قيادة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي كان استثناء وأنه سيواصل تقديم المساعدة لإيجاد مدرب جديد.كانت هتافات "رودي، رودي" في ملعب دورتموند دليلا واضحا على شعبيته الطاغية، كما أنه وضع خطة المباراة بشكل صحيح برفقة هانيس فولف وساندرو فاجنر ليساعدوا الفريق في تحقيق أول فوز بعد خمس مباريات من دون تحقيق أي انتصار".وعاد فولر، الفائز بكأس العالم كلاعب في العام 1990 والذي حصد المركز الثاني كمدرب مع المنتخب الألماني في مونديال 2002، لقيادة الفريق عقب إقالة هانز فليك يوم الأحد الماضي.ولكنه أوضح أنه لن يواصل العمل كمدير فني حتى بطولة كأس أمم أوروبا التي تقام العام المقبل، أو حتى بعدها، وقال: "كان الأمر مرهقا للغاية. الأيام الأخيرة كانت مرهقة. الأمر لا يتعلق بمباراة واحدة، يمكنني التعامل معها. الحزمة بأكملها كانت مرهقة للغاية".وما تمكن فولر من تحقيقه هو منح الفريق الاستقرار الدفاعي الذي كان يحتاجه، والذي سيظهر للمدرب الجديد المراكز التي يجب الاعتناء بها في المستقبل.وقال الحارس مارك أندريه تير شتيجن: "أردنا بنيانا سهلا نسبيا".وساعد الهدف المبكر الذي أحرزه توماس مولر في تهدئة أعصاب الألمان، ثم جاء الهدف الثاني الذي أحرزه ليروي ساني في وقت متأخر ليريح الأعصاب، قبل أن يسجل أنتوان جريزمان هدف تقليص الفارق للمنتخب الفرنسي قبل نهاية المباراة.وقال فولر :"لعبنا كرة قدم جيدة للغاية في النصف الساعة الأولى. ثم أصبحت المباراة مثيرة. ولكننا قاتلنا. الامر لم يكن يتعلق بالنتيجة بقدر ما كان يتعلق بالطريقة".وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية أمس، أن الفوز لم يكن بمثابة تحول كامل للمنتخب، ولكن المباراة أظهرت أن الفريق لديه القدرة على الصمود وأنه يمكن أن يقدم الكثير عكس ما أظهره سابقا.وسيواصل فولر مناقشاته مع بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني وهانز يواخيم فاتسكه، رئيس المجلس الإشرافي لرابطة الدوري الألماني، عمن سيصبح المدير الفني الجديد.وقال: "إن السيناريو المثالي هو تولي مدرب جديد قيادة الفريق في المباراتين الوديتين أمام الولايات المتحدة والمكسيك المقرر إقامتهما الشهر المقبل".وقال فولر: "من غير المنطقي مناقشة اسمي. من المهم أن يتحدث المدير الفني للمنتخب الوطني اللغة الألمانية. هذه أساسيات. ويجب أن يكون مدربا كبيرا".وتردد اسم جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونيخ السابق، لتدريب المنتخب، وقال ساني لاعب بايرن: "إنه سيرحب بالعودة للعمل معه، وأضاف: "بالتأكيد جوليان مدرب جيد، وشخص جيد أيضا. دعونا نرى ما سيحدث. دعونا نرى ما إذا كان متحمسا أم لا. بالطبع سيكون من الرائع رؤيته مرة أخرى والعمل معه".في الجهة المقابلة، فسر ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، سبب غياب كيليان مبابي، قائد "الديوك" عن المباراة الودية ضد ألمانيا.وصرح ديشان عقب اللقاء لقناة "ليكيب": "كيليان يعاني من مشكلة في أحد أوتار الركبة، حيث اشتكى من آلام بعد التدريب".وأضاف مدرب الديوك "الأمر ليس خطيرًا، لكن المشكلة تزعجه، ولها مخاطر أيضًا".وختم ديشان تصريحاته في هذا الشأن: "لذا فضلنا عدم إشراك مبابي، ليعود بشكل أفضل بعد زوال الآلام".وتنتظر مبابي مواجهتين مهمتين مع فريقه سان جيرمان ضد نيس، يوم الجمعة في الدوري الفرنسي ثم دورتموند بعدها بأربعة أيام في دوريأبطال أوروبا. -(وكالات)