فيديو لأول هدف يسجله رونالدو في دوري أبطال آسيا

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هدف رونالدو التعادل في مرمى الاستقلال

و رونالدو إلى دكة الاستقلال

كالما كالما أنا هنا موجود 🔥🔥🔥#النصر_استقلال_دوشنبه pic.twitter.com/TejjeZCclH — علي العنزي (@Ali_alabdallh) October 2, 2023

وسجل رونالدو هدف التعادل للنصر بتسديدة متقنة في الدقيقة 66 من عمر المباراة، محرزا أول أهدافه في المسابقة القارية.واستطاع النصر إنهاء المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، بنتيجة 3-1.وهذه البطولة هي ثالث مسابقة يسجل فيها رونالدو مع النصر، بعد الدوري السعودي، والبطولة العربية، في حين أنه عجز عن التهديف في كأسي السوبر السعودي وكأس الملك في الموسم الفائت.