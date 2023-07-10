فيديو.. مبابي يزور موطنه الأصلي بقافلة شرطة وعربة مصفحة

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وشوهد النجم الفرنسي يزور مدرسة أنشأتها منظمته الخيرية والتقط الصور مع مجموعة من الأطفال المحليين.ووضع مبابي فريقه تحت ضغط كبير بعد إعلان عدم تجديده العقد في 2024، مما يعني أن باريس سان جرمان أمام خيارين، إما بيعه الآن والحصول على عائد مجز، أو إبقائه لموسم إضافي، والتخلي عنه مجانا في 2024.وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد نفى أي اتصال مع النجم الفرنسي حاليا، وأنه "لا يوجد أي إمكانية لفتح نفاوضات مع مبابي حاليا".ووفقا للصحيفة الإسبانية المقربة من "الملكي"، فأن ريال مدريد لا يدرس التعاقد مع مبابي هذا الصيف، بسبب سعره المرتفع جدا، ويفضل التوقيع معه "مجانا" الصيف المقبل.ماكرون قال عام 2021، إنه يفضل بقاء كيليان في صفوف الفريق الباريسي، وفي عام 2022، تدخل ماكرون لإقناع اللاعب بالبقاء في باريس، حيث قال في تصريح صحفي: "لقد تحدثت مع كيليان مبابي، كي أنصحه بالبقاء في فرنسا. دور الرئيس هو الدفاع عن بلده"، قبل أن يصرح بأنه سيحاول الضغط من أجل بقاء مبابي بعد إعلان الأخير عدم تفعيل بند الموسم الإضافي.وذكرت التقارير أن أرسنال سيكون وجهة مفضلة لمبابي في إنجلترا بعد الطفرة التي حققها ميكيل أرتيتا مع الفريق والمنافسة على اللقب أمام مانشستر سيتي، والعودة مجددا لدوري أبطال أوروبا.كما أكد الصحفي الإسباني إيدو أغيري، خلال برنامج "التشيرينغيتو"، أن ليفربول مستعد لدفع ما يصل لـ170 مليون جنيه أسترليني، وقد يدخل على الخط "بقوة".