فيراتي على رادار أتلتيكو مدريد.. وبرشلونة يعلن صفقته الثالثة

اضافة اعلان

كشف تقرير صحفي فرنسي أمس الأربعاء، عن كواليس اهتمام نادي أتلتيكو مدريد بصفقة من نادي باريس سان جرمان، في الصيف الحالي.وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن أتلتيكو مدريد يرغب في ضم الإيطالي ماركو فيراتي، نجم وسط باريس سان جرمان.وأضافت أن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، وضع فيراتي ضمن القائمة المختصرة لتدعيم وسط أتلتيكو مدريد، التي تضم إلى جانبه الدنماركي إيميل هويبرج لاعب توتنهام، والمغربي سفيان أمرابط نجم فيورنتينا.وأجرى مسؤولو أتلتيكو اتصالا بنظرائهم في باريس، لبحث إمكانية التعاقد مع فيراتي، دون تقديم عرض رسمي، وإبداء اهتمامهم باللاعب.ورد مسؤولو باريس بأنه لا يمانع بيع فيراتي، لكنه وضع مقابلا ماديا يبدو تعجيزيا لأتلتيكو قدره 80 مليون يورو.وأوضحت: "هذا الرقم ليس في مقدرة أتلتيكو، الذي يرغب أولا في الحصول على موافقة اللاعب، ومن ثم التفاوض مع سان جيرمان".ويلمح هذا المسار المعقد إلى إمكانية اتجاه أتلتيكو لهويبرج أو أمرابط لضم أحدهما استجابة لطلب سيميوني، علما بأن آخر التقارير الإيطالية أكدت رغبة فيورنتينا في بيع عقد النجم المغربي في حال وصول عرض مقابل 20 مليون يورو على الأقل.سيلفا يستبعد العودةإلى فلومينينسيقلل تياجو سيلفا من أهمية الأنباء التي تتحدث عن رحيله المحتمل عن تشلسي، واعترف بأن أطفاله "لا يريدون العيش في البرازيل".وترددت إشاعات مؤخرًا، عن أن سيلفا يشرع في العودة إلى نادي الصبا فلومينينسي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى البرازيلي.ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا، عرض الآن أسبابًا تمنعه من إتمام هذه الخطورة، وتجعله قريبا من الاستمرار في تشلسي.وأوضح سيلفا لشبكة "جي جلوبو": "يعلم الجميع مدى رغبتي في العودة إلى فلومينينسي، ولكن من الصعب اليوم التحدث مع عائلتي (حول هذا الأمر) لأن أطفالي لا يريدون العيش في البرازيل، إنه وضع معقد للغاية، لكن ما يزال أمامنا عام للتفكير وفهم ما سنفعله العام المقبل".وقبل الانتقال إلى أوروبا مع ميلان في العام 2009، لعب سيلفا في النادي البرازيلي لمدة ثلاث سنوات، وشارك معه في 143 مباراة وفاز بكأس البرازيل.وأفادت تقارير سابقة، أن مدافع باريس سان جيرمان وميلان السابق، كان يسعى لنرك تشلسي هذا الصيف، خصوصا بعدما صرح علنا بأنه يشعر بالإحباط من الوضع في النادي اللندني.برشلونة يعلن ضم روميوأعلن برشلونة الإسباني أمس، التعاقد مع لاعب وسط جيرونا أوريول روميو لمدة ثلاثة مواسم.وسينتهي عقد اللاعب في 30 حزيران (يونيو) 2026 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 400 مليون يورو.وتأهل اللاعب (31 عاما) بين ناشئي البرسا واحترف في إنجلترا ثم انتقل إلى جيرونا. ووقع الاختيار على اللاعب لتعويض رحيل القائد سرجيو بوسكيتس في منتصف الملعب.وتضمنت الصفقة إعارة اللاعب الشاب بابلو توري، كما أعلن برشلونة رسميا.وتدرب روميو أمس تحت إمرة المدرب تشافي هيرنانديز في مدينة جوان جامبر الرياضية في آخر مران للفريق قبل السفر إلى الولايات المتحدة لبدء تجهيزات الموسم الجديد.أوباميانج يرحل بالمجانأفادت تقارير صحفية أمس، بأن بيير إيمريك أوباميانج وافق على الانضمام إلى مرسيليا قادما من تشلسي في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف.وكان المهاجم فائضا عن الحاجة في تشلسي، بعد استبعاده من تشكيلة الفريق المغادرة لمعسكره الإعدادي في الولايات المتحدة.ووفقًا لما أورده خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن أوباميانج مستعد الآن للتوقيع مع مرسيليا والعودة إلى الدوري الفرنسي.وأفاد رومانو، بأن أوباميانج سيوقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات في مرسيليا، حيث سيسمح له تشلسي بالمغادرة مجانًا، ويُعتقد أن المهاجم سيصل إلى فرنسا، قبل أن يخضع لفحوصات طبية اليوم الخميس.وانتقل أوباميانج إلى تشلسي قادما من برشلونة الموسم الماضي، لكنه لم يترك بصمة على أداء الفريق اللندني، ووصل الأمر إلى استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، من قبل المدرب السابق جراهام بوتر.ليفربول يعثر على بديل لفابينيويفكر ليفربول، في التقدم بعرض لضم لاعب يمكنه تعويض الرحيل المحتمل لنجم الوسط البرازيلي فابينيو.ويقوم ليفربول بإعادة بناء خط وسطه هذا الصيف، ورحبوا بالفعل بوصول أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي، لكن فابينيو يبدو متجها إلى فريق اتحاد جدة.وذكر موقع "ذا أثليتيك"، أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع لاعب خط وسط كريستال بالاس شيخ دوكوري هذا الصيف.ومع مغادرة أمثال نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر وربما جوردان هندرسون، هناك حاجة ماسة لتعزيز خط وسط ليفربول.لكن "ذا أثليتيك" أكد في الوقت ذاته، أن كريستال بالاس، سيطالب بملغ كبير للتخلي عن النجم المالي الدولي.واستمتع دوكوري بموسم أول رائع في الدوري الإنجليزي وفاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم مع كريستال بالاس.وأكمل لاعب خط الوسط المالي انتقالًا بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني من لنس الصيف الماضي، وخاض 35 مباراة في جميع المسابقات، حيث نجا بالاس من معركة هبوط.في غضون ذلك، كان ليفربول يبحث عن لاعب خط وسط آخر، وارتبط ارتباطًا وثيقًا بروميو لافيا لاعب ساوثامبتون، لكن "القديسين" طالب برسوم قدرها 50 مليون جنيه إسترليني للنجم الشاب، الأمر الذي دفع الريدز إلى البحث في مكان آخر.روني: توتنهام يحتجز كينيعتقد نجم الكرة الإنجليزية السابق واين روني، إن زميله السابق في هجوم إنجلترا هاري كين، "محتجز كرهينة" من قبل توتنهام.ويبحث بايرن ميونخ في السوق عن قلب هجوم جديد، وجعل المدرب توماس توخيل، كين هدفه الأول في هذا السياق.وزعمت التقارير أن توتنهام رفض حتى الىن عرضين من بايرن لشراء اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مع توقع بتقدم عرض ثالث.ويتبقى في عقد كين الحالي 12 شهرا، ما يعني أن توتنهام يخاطر بفقدانه مقابل لا شيء في الصيف المقبل، إذا لم يقم ببيعه هذا الصيف.واعترف روني، البالغ من العمر 37 عامًا، والمسؤول حاليًا عن تدريب دي سي يونايتد الأميركي، بأنه كان سيحب رؤية كين في ناديه السابق مانشستر يونايتد.ومع ذلك ، يشعر روني أن كين محتجز كرهينة، قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "هاري كين سيكون اللاعب المثالي بالنسبة لي للانضمام إلى مانشستر يونايتد. يبدو أنه محتجز كسجين في توتنهام! يبدو أنه من الصعب جدًا عليه الخروج من هناك".وأضاف: "إذا كان هاري كين في مانشستر يونايتد، فهذا يعطي الفريق فرصة الفوز وتصبح المنافسة أسهل كثيرًا. ولكن أين سيحدث ذلك، يبقى أن نرى".صفقة جديدة لتوتنهاميستعد توتنهام لإجراء صفقة جديدة، وفقا لما أكدته تقارير صحفية مساء الأربعاء.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن توتنهام بصدد الإعلان عن ضم المدافع الشاب آشلي فيليبس من بلاكبيرن.وأضافت الصحيفة، أن توتنهام سيدفع حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني للاعب الشاب الإنجليزي البالغ من العمر 18 عامًا.ومن المقرر أن يخضع فييلبس لفحص طبي خلال الـ 24 ساعة المقبلة ويمكن أن يسافر للانضمام إلى فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو في تايلاند وسنغافورة ضمن جولة تحضيرية في آسيا والمحيط الهادئ.ويتواجد توتنهام حاليًا في مدينة بيرث الأسترالية، حيث خسر 3-2 أمام وست هام يونايتد يوم الثلاثاء.فيليبس، الذي خاض 11 مباراة مع بلاكبيرن الموسم الماضي، يحظى بإعجاب توتنهام منذ فترة طويلة، لكن "ذا صن" أكدت أن النادي اللندني سيتعاقد مع مدافعين جدد هذا الصيف رغم صفقة فيليبس.يونايتد يتفق "شخصيا"مع هويلوندأفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد على الشروط الشخصية الخاصة بالمهاجم الدنماركي راسموس هويلوند الذي يلعب في صفوف أتالانتا.ووفقا لما ذكره "ذا أثليتيك"، فإن يونايتد وصل إلى اتفاق شخصي مع هويلوند، ويواصل التفاوض مع أتالانتا بشأن صفقة انتقال، على الرغم من وجود فجوة بين الطرفين فيما يخص الرسوم المطلوبة.ويعتبر اللاعب الدنماركي محور تركيز يونايتد الرئيسي في سوق الانتقالات، بعد تعزيز خط وسطه بمايسون ماونت، وقرب وصول حارس المرمى أندريه أونانا.وأشار هويلوند لأتالانتا إلى رغبته في مغادرة الفريق، مع رغبة باريس سان جرمان أيضًا في الحصول على توقيعه.وقدر أتالانتا في السابق قيمة لاعبه البالغ نم العمر 20 عاما بـ85.5 مليون جنيه إسترليني، بينما أشارت التقارير الأخيرة إلى أنه يريد 60 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن هويلوند بضعة ملايين أخرى على شكل إضافات، لكن يونايتد يأمل في التوصل إلى حل لتخفيض السعر.ورفض أتالانتا في السابق عرضا نقديا من يونايتد يشمل أيضا التخلي للطرف المقابل عن لاعبين، حيث أصر فريق مدينة بيرجامو على مقابل مالي كامل للتخلي عن هويلوند.وانضم هويلوند إلى أتالانتا الصيف الماضي قادما من ستورم جراتس النمساوي، وسجل 8 أهداف وصنع اثنين في 31 مباراة بالدوري الإيطالي، كما سجل الدنماركي الدولي 5 أهداف في مباراتين خلال تصفيات "يورو 2024"، منها ثلاثية ضد فنلندا.تجديد عقد راشفوردأعلن نادي مانشستر يونايتد، تجديد عقد نجمه ماركوس راشفورد، ليمتد حتى صيف العام 2028.وسيكسب مهاجم مانشستر يونايتد 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، على مدى السنوات الخمس المقبلة باعتباره اللاعب الأعلى أجرًا في النادي.لكن مدرب يونايتد إريك تين هاج، يعتقد أن راشفورد يستحق هذا المبلغ، بعد أشهر من الجدل حول عقده السابق بسبب قرب انتهائه صيف العام المقبل.وعند توقيع عقده الجديد، قال راشفورد: "انضممت إلى مانشستر يونايتد عندما كنت طفلاً يبلغ من العمر سبع سنوات وكان لديه حلم. وما يزال الشغف نفسه والفخر والتصميم على النجاح يدفعني في كل مرة أحظى فيها بشرف ارتداء القميص".وأضاف: "لقد مررت بالفعل ببعض التجارب المذهلة في هذا النادي الرائع، ولكن ما يزال هناك الكثير لتحقيقه وما زلت مصممًا بلا هوادة على الفوز بمزيد من الألقاب في السنوات المقبلة".وتابع: "بصفتي من مشجعي يونايتد طوال حياتي، أعرف المسؤولية التي تأتي مع تمثيل هذا الشعار، وأشعر بفترات صعود وهبوط مثل أي شخص آخر".وأردف: "يمكنني أن أؤكد لكم أنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق في الوصول إلى المستوى الذي نحن قادرون على الوصول إليه، ويمكنني أن أشعر بنفس التصميم في غرفة الملابس. لا أستطيع أن أكون أكثر حماسة للمستقبل تحت قيادة هذا المدرب".أونانا: يصعب مقاومةمانشستر يونايتدأكد حارس المرمى الكاميروني الدولي أندريه اونانا أنه لم يتمكن من مقاومة فرصة اللعب لصالح مانشستر يونايتد الانجليزي قادمًا من إنتر الايطالي، وذلك في مقابلة لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الرياضية أمس.ويستعد اونانا للانضمام إلى مانشستر يونايتد بصفقة تقدر بـ55 مليون يورو بعد ان وصل الى إنتر الموسم الماضي بصفقة حرة وتألق في صفوفه وقاده الى نهائي دوري ابطال اوروبا.وقال اونانا (27 عامًا) في حديث للصحيفة الايطالية "أريد فعلا بدء هذه المغامرة المثيرة مع مدرب أعتبره شخصيًا مايسترو".ولعب الحارس سابقًا تحت إشراف مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تين هاج عندما كانا سويًا في أياكس أمستردام وحققا لقب الدوري ثلاث مرات.وأضاف "سألعب في دوري عظيم ولنادٍ عريق يملك تاريخًا كبيرًا كما كانت الحال مع إنتر".وتابع "من المهم جدًا أن تكون صريحًا وتخبر العالم الحقيقية. انا من الاشخاص الذين يعشقون التحديات، واللعب في الدوري الانجليزي الممتاز في ناد مثل يونايتد لا يمكن مقاومته".انضم الكاميروني الى برشلونة الاسباني في سن الرابعة عشرة بعد أن تم رصده في أكاديمية مواطنه صامويل ايتو في موطنه.وبعد أن أخفق في الارتقاء الى الفريق الاول، انضم الى أياكس في 2015 وحقق معه لقب الدوري الهولندي ثلاث مرات بإشراف تن هاج.ومع ذلك، فقد اهتزت مسيرته مؤقتًا في العام 2021 بسبب تناوله مادة محظورة. زعم أنه تناول عن طريق الخطأ دواءً موصوفًا لزوجته، وتم تخفيض إيقافه من عام إلى تسعة أشهر بعد الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضة.وانضم الى إنتر بصفقة حرة صيف العام الماضي بعد انتهاء عقده مع أياكس، وشارك في 24 مباراة في الدوري الايطالي بعد أن تشارك المركز مع السلوفيني سمير هندانوفيتش، ولكنه كان حامي العرين الرئيسي في دوري الأبطال محافظًا على نظافة شباكه 8 مرات في 13 مباراة ليساهم في قيادة إنتر الى النهائي للمرة الاولى منذ 13 عامًا قبل أن يخسر ضد مانشستر سيتي الانجليزي (1-0).جمهور إنتر يهاجم لوكاكوهاجمت جماهير ألتراس إنتر ميلان، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، واصفة إياه بـ "المرتزق الحقير" الذي "خانهم".ولم يستمع لوكاكو لعروض إنتر الذي كان يريد شراء عقده من تشلسي، بعدما لعب النجم البلجيكي معه على سبيل الإعارة الموسم الماضي، ودخل في مفاوضات مع يوفنتوس.ونشرت جماهير ألتراس إنتر ميلان ردها على لوكاكو عبر منصة "إنستاجرام"، توضح خلاله موقفها من اللاعب.وقال البيان: "من خانك مرة سيفعلها مرة أخرى، ليس لأنه يستمتع بالأمر، ولكن لأنها جزء من طبيعته".وكان لوكاكو قد ترك إنتر ميلان بالفعل في العام 2021، لينضم إلى تشيلسي مقابل 113 مليون يورو. ومع ذلك، سرعان ما ندم على انتقاله إلى ستامفورد بريدج وضغط للعودة إلى النادي الإيطلي على سبيل الإعارة الصيف الماضي.وأضاف البيان: "روميلو، لقد خنتنا جميعًا، لقد دافعنا عنك خلال لحظاتك الصعبة، وساعدناك عندما أزعجك مشجعو الفريق الذي يبحث عنك الآن (يوفنتوس). الآن أنت تسدد لنا طعنة".وتابع: "لقد قبلت هذه الشارة (شعار النادي) الذي يعني أكثر من حياتنا بالنسبة لنا، والآن، مثل أي مرتزق حقير، تبيع نفسك لأفضل مزايد. يجب أن يكون المرء رجلاً قبل أن يصبح بطلاً وأنت لست كذلك. الوداع أيها الشرير".بلباو يرغب باستعادة لابورتأكدت تقارير صحفية، أن مدافع مانشستر سيتي إيمريك لابورت، بات مرشحا للعودة إلى النادي الذي أطلقه نجو النجومية.وكان لابورت، من أفضل لاعبي مانشستر سيتي على مدار السنوات القليلة الماضية، لكنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي الموسم الماضي، وخاض 19 دقيقة فقط في أدوار خروج المغلوب من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أحرز سيتي لقبها للمرة الاولى في تاريخه.ووفقا لما ذكرته شبكة "ريليفو"، فإن لابورت مستعد لمغادرة سيتي هذا الصيف، في وقت أبدى فيه أتلتيك بلباو رغبته في استعادة اللاعب الذي غادره قبل أعوام متوجها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.وأضافت الصحيفة، أن إدارة بلباو تواصلت مع وكلاء اللاعب، للاستفسار عن إمكانية ضمه، في وقت لم يبد فيه لابورت ممانعة في العودة إلى الفريق الباسكي.لكن الشبكة أضافت في الوقت ذاته، أن على أتلتيك بلباو تقديم عرض مالي مناسب للاستفادة من خدمات لابورت مجددا، كي يقنع مانشستر سيتي بالموافقة على بيعه وعدم النظر في عروض أخرى لضم اللاعب، رغم أن النادي الإنجليزي منفتح على حل ودي يرضي جميع الأطراف.وأوقف بلباو النظر مؤقتا في خيارات أخرى مثل ديفيد جارسيا لاعب أوساسونا، على أمل أن يتمكن من ضم لابورت، ليحل محل إينيجو مارتينيز الذي حزم حقائبه وتوجه إلى برشلونة. -(وكالات)