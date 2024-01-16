"فيفا" يضع مصداقية جوائزه في خطر بعد اختيار ميسي أفضل لاعب في العالم

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فقدت جوائز "الأفضل" السنوية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الكثير من مصداقيتها أول من أمس، عندما تم الإعلان عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة أفضل لاعب في العام 2023.كان الاتحاد الدولي، قد أعلن في وقت سابق وقبل فتح باب التصويت للمدربين واللاعبين والصحفين وعامة الناس، أنه يتوجب على المشاركين في التصويت، اختيار مرشحيهم بناء على أداء اللاعبين في الفترة ما بين انتهاء كأس العالم 2022 في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، وآب (أغسطس) الماضي.لكن معظم المصوتين لم يلتفتوا لهذا الأمر، واختاروا ميسي ضمن ترشيحاتهم، بعد فوز النجم الأرجنتيني بلقب المونديال، علما بأنه لا توجد للاعب أي مساهمات تستحق الذكر على مستوى الألقاب مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، قبل انتقاله لاحقا إلى إنتر ميامي الأميركي.اللافت في الأمر أن ميسي لم يحضر حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن، وربما يكون هو نفسه، غير مقتنع بأحقيته بالفوز بها، خصوصا وأنه تعرض لبعض الانتقادات عندما تم الإعلان عن نيله جائزة الكرة الذهبية عن العام 2023، رغم أن لقب كأس العالم كان ضمن الفترة التي حددها القائمون على الجائزة لتقدير أحقية المرشحين.كما أن ميسي اختار هالاند في المركز الأول على نموذج التصويت الخاص به، فيما جاء مبابي بالمركز الثاني، والأرجنتيني جوليان ألفاريز في المركز الثالث.فاز ميسي بجائزة الفيفا، على حساب النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يعد الأحق في الفوز بها، بناء على ما قدمه الموسم الماضي على الصعيدين الجماعي والفردي، حيث نال ثلاثية ألقاب تاريخية مع مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي وكأس انجلترا ودوري أبطال أوروبا)، وكسر الرقم القياسي تلو الآخر في الـ"بريميرليج".وحتى المرشح النهائي الثالث، الفرنسي كيليان مبابي، كان صاحب تأثير أكبر من ميسي على فوز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي.لم تأخذ فترة استحقاق الجائزة في الاعتبار كأس العالم 2022، لكن ذلك لم يمنع ميسي من الفوز بالجائزة، حيث حصل على 677 نقطة، متقدما على هالاند (557) ومبابي (282).وفي نموذج التصويت الخاصة بقادة المنتخبات الوطنية وكذلك المدربين، سحصل صاحب المركز الأول على 5 نقاط، مقابل 3 نقاط للمركز الثاني ونقطة واحدة للمركز الثالث.ومن المثير للدهشة، أن قادة معروفين مثل هاري كين (انجلترا) وفيرجيل فان دايك (هولندا)، ولوكا مودريتش (كرواتيا) وروميلو لوكاكو (بلجيكا) ومحمد صلاح (مصر) وسون هيونج مين (كوريا الجنوبية)، اختاروا ميسي في المركز الأول.هناك أيضا قائد المنتخب الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الذي قرر التصويت لميسي على حساب مبابي زميله في باريس سان جيرمان مبابي، الأمر الذي قد يثير التوترات في العاصمة الفرنسية، كما اختار المدرب البرازيلي المقال من منصبه دينيز، ميسي رغم العداوة الكروية بين البرازيل والأرجنتين.ومع تمثيل جميع الاتحادات الوطنية البالغ عددها 211 بالتساوي، فإن أصوات المنتخبات الصغيرة نسبياً لا تقل أهمية عن المنتخبات الكبيرة، فمثلا ذهب المركز الأول لميسي في نماذج قائد منتخب الصين شي وو، وقائد منتخب الرأس الأخضر رايان إسحاق مينديز، وقائد منتخب إستونيا كونستانتين فاسيليف.من ناحية ثانية، ليس من المستغرب أن قائد البرتغال بيبي، زميل كريستيانو رونالدو السابق في النادي والمنتخب، ترك ميسي خارج قائمة مرشحيه، حيث لمواطنه برناردو سيلفا للفوز بالجائزة، ثم هالاند ومهاجم نابولي فيكتور أوسيمين.ولم يحصل ميسي على أي أصوات من قائد النمسا ديفيد ألابا، لاعب ريال مدريد حاليا، الذي تعرض لإساءات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما صوت للمهاجم الأرجنتيني العام الماضي على حساب زميله آنذاك كريم بنزيمة.وكان رالف رانجنيك، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، والمدرب الحالي للنمسا، هو شحص آخر قام بحذف ميسي من قائمته بالكامل، حيث وذهب صوته بالمركز الأول إلى هالاند، ولم يكن ميسي ضمن قائمة جوليان ناجيلسمان مدرب ألمانيا، ولم يأت ضمن قائمة الثلاثة الأوائل الخاصة بجاريث ساوثجيت الذي اختار هالاند ورودري وبرناردو سيلفا.ولا شك أن هناك بعض الخيارات المفاجئة وفقا لقائمة الأصوات التي نشرتها "فيفا" بعد حفل أول من أمس. حصل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي غادر إنتر ميلان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، إلى النصر في الدوري السعودي هذا الصيف، على 17 صوتًا من اللاعبين والمدربين. وفي حين أن تصويت مودريتش وزميله السابق في إنتر وقائد الجبل الأسود ستيفان يوفيتيتش لم يكن مفاجئًا إلى حد ما، فإن قرار مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز بالتصويت له أولاً - قبل برناردو سيلفا - كان بمثابة صدمة.وللعام الثاني على التوالي، لم يتلق رونالدو أي ترشيحات للجائزة على الرغم من استمراره في هز الشباك مع النصر.على صعيد قادة المنتخب العربية، لكن يكن غريبا أن يختار قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، زملاءه السابقين في مانشستر سيتي، رودري وكيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان على التوالي.وإلى جانب صلاح، اختار قادة منتخبات عربية آخرون ميسي في المركز الأول، وهم البحريني سيد محمد جعفر، والجيبوتي حمزة عبدي إدليه، واللبناني حسن معتوق، والموريتاني محمد ديلاهي يالي، والفلسطيني مصعب بطاط، والقطري حسن الهيدوس، والسعودي سلمان الفرج، والتونسي يوسف مساكني، واليمني وليد الخياط.فيما كان قائد منتخب "النشامى" احسان حداد، منطقيا عندما استبعد ميسي من خياراته الثلاثة، مفضلا على الترتيب مبابي وهالاند وبرناردو سيلفا، والأمر نفسه ينطبق كذلك على العماني حارب السعدي والسوري عمر السومة والإماراتي علي خصيف.إلى ذلك، أبدى أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس، استغرابه من فوز ميسي بالجائزة، وقال ماتيوس بحسب "سكاي سبورتس": "إذا لم يتم احتساب كأس العالم الذي منح ميسي الكرة الذهبية فلا يمكن للأرجنتيني الفوز بالجائزة هذه المرة".وأضاف: "أعتقد بأن ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في آخر 20 عامًا، لكنه لم يتوج بأي بطولة كبرى رفقة باريس سان جيرمان، أو إنتر ميامي".وتابع: "إذا ذهبنا للنجاحات الكبرى، فلا يوجد شك حول مانشستر سيتي".وأوضح: "بالنسبة لأفضل لاعب، فإيرلينج هالاند توج بمعظم الألقاب الكبرى رفقة مانشستر سيتي، كما تميز بمعدل تهديفي مبهر. كان يجب أن يكون ذلك عاملًا حاسمًا عند اختيار الأفضل. أهم لاعب كان هالاند".ويبقى عزاء مانشستر سيتي في جوائز الفيفا تتويج مديره الفني الاسباني بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب على حساب الايطاليين سيموني إنزاجي (إنتر ميلان) ولوتشانو سباليتي (نابولي ومنتخب ايطاليا)، وحارس عرينه البرازيلي إيدرسون الذي نال جائزة أفضل حارس مرمى متفوقا على حارس مرمى الهلال السعودي المغربي ياسين بونو، الفائز بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" مع فريقه السابق إشبيلية الإسباني، والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الاسباني).كما ضمت التشكيلة المثالية ستة لاعبين من صفوفه هم فضلا عن هالاند، كايل ووكر وجون ستونز والبرتغاليان روبن دياز وبرناردو سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروين. -(وكالات)