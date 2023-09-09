فيليكس يخشى إرث برشلونة.. ويتطلع لتأمين مستقبل يامال

اضافة اعلان

يواجه البرتغالي جواو فيليكس مهاجم برشلونة، إرثا مخيفا في النادي الكاتالوني خلال الموسم الحالي، بعد انتقاله من أتلتيكو مدريد هذا الصيف، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فيليكس يواجه تحديًا، حيث إن آخر لاعب انتقل من أتلتيكو إلى برشلونة، وصنف كصفقة ناجحة، يعود إلى 35 عاما.وأوضحت الصحيفة أن أتلتيكو يأمل أيضا في أن ينجح فيليكس مع البلوجرانا، في استعادة جزء من قيمته السوقية التي تراجعت بشدة عقب انتقاله من بنفيكا مقابل 127 مليون يورو.وذكرت أن الفرنسي أنتوان جريزمان من الصفقات المثيرة بين الناديين، والذي كلف برشلونة 120 مليون يورو، وجاء ليكون النجم الثالث إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز، وانتهى المطاف به بأن يكون بديلا مع برشلونة خلال فترة المدرب كيكي سيتين، ثم تفوق عليه الثنائي مارتن برايثوايت وأنسو فاتي في دقائق المشاركة، ليعاني المهاجم الفرنسي من أجل العودة مجددًا إلى أتلتيكو مدريد.وكان أردا توران مثالا آخر على الصفقات غير الناجحة من أتلتيكو إلى برشلونة، بعد أن انتقل إلى "كامب نو" في صيف 2015، حيث كان واحدًا من نجوم الروخيبلانكوس بقيادة دييجو سيميوني.وقالت الصحيفة إن مسيرة توران مع البارسا كانت مليئة بالإصابات، وبعض أفعال التمرد التي منعته من النجاح، ليخرج في عدة إعارات حتى انتهاء عقده.وأضافت أن جواو فيليكس يسعى لإحياء ما حققه الثنائي، أوزيبيو ساكريستان وخوليو ساليناس، بعدما انتقلا من أتلتيكو إلى برشلونة في صيف العام 1988، مقابل 1.8 مليون يورو.وكان يوهان كرويف، مدرب البلوجرانا وقتها، هو من طلب التعاقد مع اللاعبين، اللذين فازا بـ4 بطولات دوري، بالإضافة إلى تحقيق أول دوري أبطال في تاريخ برشلونة.البلوجرانا يرفض صفقة تبادليةكشف تقرير صحفي، عن كواليس رفض برشلونة، إبرام صفقة تبادلية مع نظيره مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد استفسرت إدارة مانشستر سيتي عن إمكانية التعاقد مع أليكس بالدي ظهير البارسا.وتابعت أن مان سيتي حاول التوصل إلى اتفاق يرضي برشلونة، مع إمكانية تبادل اللاعبين لإقناع البارسا بترك بالدي.وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لم يرحب بطلب مانشستر سيتي، رغم الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعيشه النادي الكتالوني، لأنه يرى أن بالدي حاضر ومستقبل البارسا.وأوضحت أن برشلونة لم يسمح بالمفاوضات أو معرفة الأرقام التي كان ينوي مانشستر سيتي عرضها لضم بالدي البالغ من العمر 19 عاما.ويرتبط بالدي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024، ويسعى البلوجرانا لحسم عملية التجديد في أقرب وقت.اجتماع مرتقب بشأن يامالعلى صعيد متصل، ينوي نادي برشلونة، مكافأة لاعبه الشاب لامين يامال، الذي انفجر في الموسم الحالي، وبات أساسيا في الفريق الأول رغم أن عمره 16 عاما.وأفادت صحيفة "سبورت" بوجود اتفاق كامل بين برشلونة ووكلاء يامال بشأن التجديد، ولا يتبقى سوى التوقيع الرسمي في الأيام المقبلة.وأشارت إلى أن خورخي مينديز وكيل لامين يامال، سيجتمع مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، لإعلان نبأ التجديد بشكل رسمي في أقرب وقت.وأوضحت الصحيفة أن يامال سيوقع عقدا حتى 2026، لأن القوانين تمنع أن يوقع لاعب عمره 16 عاما، على عقد يتجاوز 3 مواسم.ويعد لامين يامال، أصغر لاعب يبدأ مباراة أساسيا في تاريخ نادي برشلونة، كما بات أصغر لاعب يمثل منتخب إسبانيا عبر التاريخ.تشافي: أنا صديق فاشلمن ناحةية ثانية، وصف تشافي هرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، نفسه بأنه "صديق فاشل".نقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، كلام تشافي في فيلم وثائقي بعنوان "عهد جديد"، يتحدث فيه عن بعض قراراته الفنية الجريئة.تطرق الفيلم الوثائقي لقرار مدرب البارسا بالاستغناء عن اللاعب المخضرم، جوردي ألبا، الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأميركي، هذا الصيف.قال تشافي في حوار مباشر مع ألبا بغرفة خلع الملابس "إذا شعرت في أي وقت بالإحباط خصوصا معي، فأنا آسف جدًا".وأضاف المدرب الشاب للاعبه "أنا أحترمك وأحبك كثيرًا، الأمر ليس شخصيًا، وأنت تعرف ذلك. لكن المدير الفني، يتعين عليه في بعض الأحيان اتخاذ قرارات صعبة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بوجود أصدقاء".وختم تشافي حديثه "مع ألبا، ينتابني شعور بأنني صديق فاشل، لكن يجب أن تعطي الأولوية للفريق".ويعمل تشافي مدربا للبارسا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، وقاد الفريق للفوز بلقبي الدوري وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي، ومنذ توليه المسؤولية، أطاح تدريجيا بزملائه القدامى في الجيل الذهبي للبارسا، أبرزهم الرباعي ألبا وبوسكيتس وبيكيه وداني ألفيس.مطالبة بتأجيل لقاء اشبيليةعلى صعيد آخر، يسعى برشلونة لتأجيل مباراة إشبيلية، المقرر إقامتها على ملعب مونتجويك يوم 29 من الشهر الحالي، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت إسبانيا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا.ويرفض البرسا خوض المباراة يوم الجمعة، ويحاول تأجيل اللقاء إلى السبت (30 من الشهر الحالي) لتقام في تمام الساعة 2 ظهرا، نظرا لوجود حفلة ليلة الجمعة لخواكين سابينا، وهو مطرب وشاعر إسباني له شعبية كبيرة.وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ترى إدارة برشلونة أن الحفلة ستتسبب في تعقيدات لوصول الجماهير إلى ملعب المباراة، وعلى هذا الأساس تقدم البرسا بطلب لرابطة الليجا لتأجيل اللقاء إلى يوم السبت".وأشار التقرير، إلى أن برشلونة طلب اللعب ظهر السبت (30 من الشهر الحالي)، نظرا لوجود حفلة أخرى مساء السبت، ستكرر نفس الأزمة.ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط (من 3 انتصارات وتعادل)، بينما يحتل ريال مدريد الصدارة بـ12 نقطة.تفعيل بند الخوفإلى ذلك، قام نادي برشلونة، بتضمين الشرط المعروف باسم "بند الخوف"، في عقود إعارة الثنائي بابلو توري وإريك جارسيا إلى جيرونا.وبالتالي لن يتمكن بابلو توري وإريك جارسيا، من مواجهة الفريق الكتالوني بقميص جيرونا خلال الموسم الحالي.وفي الموسم الماضي، تضمنت إعارات نيكو جونزاليس وعبد الصمد الزلزولي إلى فالنسيا وأوساسونا على التوالي، هذا الشرط، مع فرض غرامة 300 ألف يورو، إذا قرر الناديان، الدفع بهما ضد البارسا.وكان الموسم 2021-2022 هو المرة الأولى التي قام فيها برشلونة بتضمين بند الخوف، في إعارات لاعبيه إلى أندية أخرى.وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن برشلونة سيكون قادرا على الدفع بجواو فيليكس أمام أتلتيكو مدريد، حيث لم يتم تضمين هذا الشرط في إعارة اللاعب البرتغالي للبلوجرانا.وانضم جواو فيليكس لصفوف برشلونة، على سبيل الإعارة هذا الصيف، قادما من أتلتيكو مدريد.-(وكالات)