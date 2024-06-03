فينيسيوس يتوج بجائزة أفضل لاعب.. والاحتفالات تملأ شوارع مدريد

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس، التشكيلة المثالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم 2023-2024.وشهدت اختيارات اليويفا، سيطرة نجوم ريال مدريد وبوروسيا دورتموند طرفي المباراة النهائية، على التشكيلة المثالية.وجاء التشكيل المثالي كالآتي:حراسة المرمى: جريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند).الدفاع: ماتسين (بوروسيا دورتموند) - هوميلز (بوروسيا دورتموند) - أنتونيو روديجر (ريال مدريد) - داني كارفاخال (ريال مدريد).الوسط: فيتينيا (باريس سان جيرمان) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - سابيتزر (بوروسيا دورتموند).الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - هاري كين (بايرن ميونخ) - فيل فودين (مانشستر سيتي).واختير المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في النسخة الماضية من المسابقة، بعد مساهمته في تتويج ريال مدريد الإسباني مرة خامسة عشرة قياسية.وسجل فينيسيوس، ستة أهداف بينها واحد في مرمى بوروسيا دورتموند في النهائي.وقال فينسيوس (23 عاماً)، الذي أحرز لقبه الثاني في المسابقة القارية الأولى: "سعيد بإحراز لقب آخر في دوري الأبطال مع النادي. لا يختبر الكثير من اللاعبين هذا الأمر".ظهر فينيسيوس عشر مرات مع الفريق الملكي وخاض 901 دقيقة، سجل فيها 6 أهداف مع 5 تمريرات حاسمة. قطع مسافة 99.3 كلم بسرعة قصوى 34.7 كلم/ساعة.كما أعلن الاتحاد القاري، أن لاعب وسط ريال الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام اختير أفضل لاعب شاب في البطولة.في موسمه الأول مع النادي الأبيض، أحرز الدولي المميز أول لقب قاري، بتغلبه على فريقه السابق في النهائي، قال ابن العشرين عاما: "حلمت دوما بالمشاركة في هذه المباريات. كانت أجمل ليلة في حياتي".وخاض بيلينجهام 11 مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم بواقع 993 دقيقة، سجل فيها أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة. بلغت نسبة نجاح تمريراته 90.5 % وقطع مسافة 117.5 كلم.من ناحية ثانية، أكد الكرواتي لوكا مودريتش أنه سيستمر موسماً آخر مع ريال مدريد، وذلك بعدما كان رئيس النادي فلورنتينو بيريز، أكد بدوره بقاء لاعب الوسط المخضرم لعام آخر، عقب فوز الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي.وأثناء الاحتفال بالتتويج بالكأس ذات الأذنين للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي، قال مودريتش: "يا لها من متعة أن أكون هنا مرة أخرى بعد عامين. شكرا جزيلا لدعمكم. هذه الكأس لكم أيضا وأراكم الموسم المقبل. هلا مدريد!".وبذلك، أكد مودريتش صاحب الـ38 عاما ما سبق وأكده رئيس الريال يوم السبت الماضي، بعد فوز الفريق على بوروسيا دورتموند في نهائي البطولة.وقال بيريز في ذلك اليوم: "بالتأكيد سيستمر لموسم آخر، لا أحد يشك في ذلك. نحن سعداء للغاية وهو أيضا سعيد بأنه سيتمكن من الاستمرار لموسم آخر، لأنه من أساطير النادي العظيمة".وكان الألماني توني كروس نجم احتفالية فريقه ريال مدريد بكأس دوري أبطال أوروبا الخامسة عشرة في تاريخ النادي، حيث رأى حفاوة الجماهير في ساحة سيبليس، التي شهدت احتفال مشجعي الملكي ليلة السبت، وطالبوا صاحب الـ34 عاما بعدم الرحيل.وخاض كروس آخر مباراة له في مسيرته كلاعب محترف بقميص ريال مدريد حاملا كأس دوري الأبطال الخامسة عشرة للفريق الملكي والسادسة له على المستوى الشخصي، وذلك بعدما فاز بخمسة ألقاب مع الميرينجي وواحد مع بايرن ميونيخ.وفي الاحتفالات، حملت حافلة الريال مجسما كرتونيا لكروس، الذي بمجرد أن حمل الكأس ذات الأذنين، سمع هتافات موحدت تقول "ابقى معنا يا توني".من جانبه، رد اللاعب الألماني قائلا: "شكرا جزيلا على كل الدعم والحب. لقد كانت هذه السنوات العشر لا تنسى بالنسبة لي. بالنسبة لكم ولفريقي، هم ليسوا فقط لاعبين رائعين، بل إنهم أشخاص رائعون للغاية. لدي بيت وهذا البيت هنا".بدوره، قال قائد الريال داني كارفاخال: "شكرا جزيلا على هذا الترحيب. لقد كان موسما رائعا، إن رؤية هذه الوجوه السعيدة هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لنا كلاعبي كرة قدم. ريال مدريد هذا مدهش. إنه يحقق أشياء لا تصدق. نحن لا نكل أبدا من الفوز".من جهته، أعرب بيريز، عن فخره باللاعبين الذين توجوا بدوري الأبطال للمرة الـخامسة عشرة في تاريخ الفريق الملكي والسادسة في الأعوام العشرة الأخيرة ليكونوا "أساطير" النادي و"كرة القدم العالمية"، مشيرا من الآن إلى التحدي في التتويج بالبطولة السادسة عشرة الموسم المقبل.وقال فلورنتينو أمس في مقر حكومة إقليم مدريد: "ريال مدريد عاد لأسر قلوب ملايين الأشخاص الذين يحلمون بهذه الدرع وهذا القميص في جميع أنحاء العالم".وأضاف: "مدريد هي أصلنا ونقطة انطلاقنا. هنا تأسس النادي في العام 1902، ومنذ ذلك الحين كرسنا قيما مثل العمل والتضحية والتواضع والتضامن والاحترام والقيم الأساسية للتتويج بدوري الأبطال للمرة الخامسة عشرة لإسعاد الجماهير"، معربا عن امتنانه لرئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز أيوسو على تواجدها في ويمبلي لحضور النهائي.وأشاد رئيس الفريق الملكي بمستوى الخصم بوروسيا دورتموند، مشيرا "أهنئ لاعبيه وجهازه الفني وإدارييه وجمهوره على مباراة التشامبيونز ليج الكبيرة. إنه ناد صديق أظهر في لندن سبب كونه أحد أكبر فرق كرة القدم الأوروبية".وركز الرئيس في خطابه على فريقه، مؤكدا أنهم لاعبون "بذلوا ما في وسعهم لتحقيق فوز تاريخي"، في نهاية موسم تجاوزوا فيه صعوبات لإنهاءه بالتتويج بالدوري وكأس السوبر الإسباني ودوري الأبطال.وأبرز: "أشكر اللاعبين على جهودهم لتجاوزهم كأسرة موسم شهد صعوبات كبيرة نتيجة الإصابات. إنهم لاعبون تاريخيون وأساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية. إنكم تبنون مرحلة أسطورية وتمنحوننا السعادة التي لن ننساها أبدا".كما أشاد بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالفريق، مشيرا "إنه فريق أسطوري توج بستة ألقاب في التشامبيونز ليج خلال عشرة أعوام ليظهر بهذه الدرع عدم الاستسلام أبدا، وتحقيق نتائج سحرية مع المدرب كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم بخمسة ألقاب لدوري الأبطال، ثلاثة في ريال مدريد كمدرب إلى جانب اثنين كلاعب (مع ميلان)".وفي النهاية، أعرب بيريز عن تقديره لـ"أفضل جمهور في العالم" على دعمه في ملعب ويمبلي وطوال الموسم، مبرزا "السلوك المثالي كما يحدث في جميع نهائيات دوري الأبطال".وخلال احتفالات أول من أمس، كانت المحطة الأولى لنجوم الفريق بقيادة بيريز، في كاتدرائية ألمودينا بالمدينة. وقال الكاردينال خوسيه كوبو، رئيس أساقفة مدريد الذي حصل على نسخة طبق الأصل من الكأس: "لا أعرف أي فريق سيشجعه يسوع، لكنني أعلم أنه بالتأكيد سيقدر هذه الكأس".وعاد الفريق بعد ذلك إلى مقر بلدية مدريد لتقديم نسخة أخرى لرئيستها إيزابيل دياس أيوسو التي التقوا بها أيضًا بعد الفوز بالدوري الإسباني.وغنى كارفاخال الذي سجل هدفه الأول في دوري الأبطال منذ ثمانية مواسم "نحن ملوك أوروبا".وقالت مارتيسا بونيت، وهي مشجعة تشيلية تبلغ من العمر 42 عاما: "كان يوم أمس رائعا"، مضيفة "كان هدف (داني) كارفاخال هو الشيء الأكثر روعة الذي شهدناه في ملعب سانتياجو برنابيو"، حيث تابع ما يقرب من 70 ألف متفرج المباراة على شاشة عملاقة.وأوضحت كلاوديا وهي مشجعة أخرى تبلغ من العمر 23 عاما أن جماهير الميرينجي التي اعتادت على الفوز، كانت "مبتهجة" بعد هذا التتويج الخامس عشر الذي يمثل موسمًا تاريخيًا.وقالت الطالبة: "صحيح أنه كان علينا التعامل مع الكثير من الإصابات، لذا فإن هذا الفوز مميز جدا حقًا، لأن الفريق تغلب على كل الصعوبات على طول الطريق من خلال إظهار تفوقه".وعلى غرار أغلبية جماهير النادي التي تتطلع منذ الآن إلى المستقبل، تنتظر كلاوديا الآن الإعلان عن التعاقد مع نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي "لاعب مختلف، ولد ليلعب في مدريد" ويمكن أن يقود ريال مدريد نحو حقبة جديدة من الهيمنة الأوروبية.في الجهة المقابلة، استقبل 200 مشجع من جماهير بوروسيا دورتموند أمس، لاعبي الفريق لدى عودتهم لولاية شمال الراين-فستفالن، وذلك بعد 24 ساعة من خسارة لقب دوري أبطال أوروبا.ووصلت بعثة الفريق الألماني لمطار دورتموند منتصف أول من أمس، حيث كان في انتظارهم عدد قليل نظرا لدخول اللاعبين مباشرة من الطائرة إلى صالة المغادرة.وتوجهت حافلة الفريق بعد خروجها من المطار مباشرة إلى مركز تدريبات الفريق، لاستقلال سياراتهم الخاصة، حيث كان في انتظارهم 200 مشجع لتحيتهم على الأداء الذي قدموه في المباراة.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها "أسود الفستفاليا" في اقتناص الكأس "ذات الأذنين"، وبالتحديد على ملعب "ويمبلي)"، بعد خسارة نهائي العام 2013، أمام الغريم التقليدي بايرن ميونيخ(1-2). -(وكالات)