الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فينيسيوس ينهار باكياً على الهواء.. والسبب!

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نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور

انهمرت دموع فينيسيوس جونيور نجم المنتخب البرازيلي خلال مؤتمر صحافي لدى سؤاله عن العنصرية قبل المواجهة الودية الدولية أمام إسبانيا الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" بعدما تذكر الإهانات العنصرية.

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وقال فينيسيوس في المؤتمر الصحافي: الأمر محزن للغاية ما أمر به هنا، أمر قاس، أكافح هذا الأمر منذ وقت طويل.

وأضاف: الأمر منهك لأنك تشعر بأنك وحدك، لقد تقدمت بعدة شكاوى رسمية، لكن لم يعاقب أي شخص أبدا، أكثر وأكثر أفقد رغبتي في اللعب، لكني سأواصل القتال.


وجرى الاتفاق في يونيو الماضي على إقامة مباراة ودية بين إسبانيا والبرازيل تحت شعار "لون واحد" لمكافحة العنصرية ودعم اللاعب.

وتعرض فينيسيوس مرارا لهتافات عنصرية خلال المواجهة أمام فالنسيا الموسم الماضي، كما واصل بعض مشجعي الفرق المنافسة استهداف اللاعب في الموسم الحالي.

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