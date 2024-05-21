 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

في ليلة الوداع .. كلوب يحتضن زوجة صلاح (فيديو)

يورغن كلوب
يورغن كلوب

شهدت مراسم وداع الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، لقطات عاطفية جميلة بعناق كلوب للنجم المصري محمد صلاح وزوجته ماجي، كما تبادل صلاح العناق مع السيدة أولا ساندروك زوجة كلوب.

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كلوب يترقب لحظة وداع ليفربول اليوم

وودع يورغن كلوب جماهير فريق ليفربول يوم الأحد، في ملعب "أنفيلد عقب مباراة "الريدز" ضد ضيفه وولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقام نادي ليفربول بتكريم كلوب بعد المباراة، والتقاط صور تذكارية مع الجوائز التي حصدها مع "الريدز".  


وشهدت آخر مباراة لكلوب مع ليفربول لقطات عاطفية جميلة بينه وبين لاعبي "الريدز" أبرزهم الهولندي فيرجل فان دايك، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد اللذين كانا يغالبان دموعهما.


كما شهدت مراسم وداع كلوب أيضا، عناق كلوب للنجم محمد صلاح وزوجته ماجي، كما تبادل صلاح العناق مع السيدة أولا ساندروك زوجة كلوب.

 

وأحدثت الصورة الخاصة بعناق كلوب لزوجة صلاح، حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 


وفي سياق متصل، جاء عناق صلاح مع كلوب ليؤكد انتهاء الأزمة التي نشبت بينهما أثناء مشاركة النجم المصري كبديل في مباراة "الريدز" مع وست هام يونايتد.


وقبلها، شدد صلاح في فيلم وثائقي عن كلوب وليفربول أن علاقته بالمدرب الألماني لن تتوقف برحيل الأخير عن ملعب "أنفيلد"، مشددا على امتنانه له على دوره في تطوير مستواه منذ قدومه للفريق في صيف 2017 من روما.


وأنهى يورغن كلوب (56 عاما) رحلة طويلة مع ليفربول استمرت لمدة 8 سنوات و7 أشهر حقق فيها الفريق 8 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2020. وكالات

 

 

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