قائمة الرواتب الأعلى في الدوري الفرنسي

نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرا سنويا عن أعلى الرواتب التي يتقاضاها لاعبو ومدربو الدوري الفرنسي، وتظهر القائمة الأخيرة أن النجم كيليان مبابي يتصدر القائمة بأعلى الرواتب في البطولة الفرنسية.



ووفقًا لتقرير صحيفة "ليكيب"، يحصل مبابي، الذي يلعب لباريس سان جيرمان، على راتب شهري يصل إلى 6 ملايين يورو. وتتميز القائمة بتفوق لاعبي باريس سان جيرمان، حيث يحتل 14 من أصل 16 لاعبًا في العشرة الأوائل مكانة في القائمة.

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وفي ما يلي قائمة بأسماء اللاعبين ومقدار رواتبهم الشهرية وفقًا لتقرير "ليكيب":



كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 6 ملايين يورو شهريًا

ديمبيلي (باريس سان جيرمان): 1،120،000 يورو

ماركينيوس (باريس سان جيرمان): 1،120،000 يورو

لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان): 1،110،000 يورو

سكرينيار (باريس سان جيرمان): 1،100،000 يورو

دوناروما (باريس سان جيرمان): 849.500 يورو

أسينسيو (باريس سان جيرمان): 831.000 يورو

كولو مواني (باريس سان جيرمان): 750 ألف يورو

حكيمي (باريس سان جيرمان): 738.600 يورو

موكييلي (باريس سان جيرمان): 700 ألف يورو

أوباميانغ (أولمبيك مارسيليا): 650.000 يورو

بن يدر (موناكو): 650 ألف يورو

كيمبيمبي (باريس سان جيرمان): 640.000 يورو

كيلور نافاس (باريس سان جيرمان): 572.600 يورو

باركولا (باريس سان جيرمان): 550.000 يورو

كورزاوا (باريس سان جيرمان): 500000 يورو