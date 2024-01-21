قادري فخور بتونس رغم التعادل.. وماني يشعر بحزن صلاح

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أعرب جلال القادري مدرب منتخب تونس، عن سعادته بعودة الروح لنسور قرطاج والظهور بشكل أفضل أمام مالي، أول من أمس، في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.تعادل منتخب تونس أمام مالي (1-1) في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليحصد نقطته الأولى بعد الخسارة (1-0) أمام ناميبيا في لقاء الجولة الأولى.وقال القادري، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "شاهدنا ردة فعل منتخب تونس وظهرنا أمام مالي بشكل أفضل من مباراة ناميبيا على كل المستويات، سواء الجانب الذهني أو البدني. منتخب تونس ظهر بشكل ممتاز على مستوى الرغبة والروح وقاتلنا من أجل تحقيق الانتصار لكنه لم يتحقق في النهاية".وأضاف: "قدمنا شوطا أول جيدا أمام مالي، وبعد تأخرنا بهدف أظهرنا قوة شخصية المنتخب وأدركنا التعادل، لعبنا ضد منتخب قوي ويمتلك إمكانيات فردية وبدنية كبيرة".وواصل "سيكون لنا رد فعل أقوى في المباراة الثالثة أمام جنوب أفريقيا وسنحقق الانتصار الذي سيقودنا إلى التأهل".واختتم مدرب تونس: "النقد الشديد لمنتخب تونس في الأيام الماضية جاء بدافع من حب الجمهور الكبير لنا، وهذا أمر طبيعي بعد الخسارة".ورفع منتخب مالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تملك تونس نقطة وحيدة بالمركز الثالث، في انتظار نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وناميبيا التي أقيمت أمس.ماني يدعم صلاحوجه ساديو ماني، نجم السنغال، رسالة لمحمد صلاح، قائد منتخب مصر وزميله السابق في ليفربول، بعد الإصابة التي تعرض لها الأخير خلال التعادل مع غانا (2-2) ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.وقال ماني، خلال تصريحات أذاعتها قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "أشعر بالأسف إزاء محمد صلاح، فالإصابات جزء من كرة القدم".وأضاف: "بالتأكيد هو يرغب ويحاول مساعدة زملائه، والإصابة شيء خارج عن إرادته.. للأسف يجب عليه أن يتعامل مع هذا الوضع. أشعر بما يشعر به صلاح، وحزين من أجله، لأني تعرضت لمثل هذه الإصابة قبل أسبوع من كأس العالم 2022".وغاب ماني عن كأس العالم 2022، بسبب معاناته من إصابة مع فريقه السابق بايرن ميونيخ، قبل أيام من انطلاق البطولة.مصر أمام خطر الوداعيسعى منتخب مصر دون قائده المصاب محمد صلاح تجنب الخسارة أمام الرأس الأخضر لتفادي خروج مبكر وصادم، اليوم، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا المقامة في ساحل العاج التي لدورها تبحث عن تجنب إحراج إضافي بعد خسارتها أمام نيجيريا.وخلافاً للتوقعات، ضمن منتخب الرأس الأخضر صدارة المجموعة الثانية بست نقاط لعباً ونتيجة، فيما تحتل مصر، بطلة القارة سبع مرات (رقم قياسي)، المركز الثاني بنقطتين، أمام كل من غانا وموزمبيق اللتين تتواجهان في الوقت عينه في أبيدجان لتفادي التلاعب بالنتائج، كما تجري العادة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.على ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي في أبيدجان، تخوض مصر (نقطتان) لقاءً حاسماً دون جناح ليفربول الإنجليزي صلاح الذي أعلن اتحاد الكرة المصري مساء الجمعة غيابه لمباراتين، لإصابته في العضلة الخلفية لفخذه أخرجته منتصف مباراة غانا الأخيرة (2-2).وإذا كانت إصابة صلاح (53 هدفاً في 94 مباراة دولية) ستحد دون أي شك من الحدة الهجومية للفراعنة، فإنها حررت لاعبي مصر وأخرجت أفضل إمكانياتهم أمام غانا، فسجلوا هدفين في الشوط الثاني.ويملك المدرب البرتغالي روي فيتوريا خيارات عدة لتعويض صلاح على الرواق الأيمن، على غرار لاعب الزمالك أحمد سيد (زيزو)، لاعب بيراميدز مصطفى فتحي أو مهاجم الأهلي محمود عبد المنعم (كهربا).ويعول فيتوريا على تألق مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد، الذي سجل هدفين أمام موزمبيق وغانا وعلى عمر مرموش الذي تألق وسجل أمام غانا.ورغم التعادل لمباراتين وخسارة جهود صلاح، تسود حالة من التفاؤل في صفوف معسكر مصر.ويعزز من طموح وثقة مصر حقيقة أنها لم تخسر في دور المجموعات سوى مرة واحدة فقط في 20 مباراة، منذ سقوطها أمام الجزائر 1-2 في 2004.وإذا عجزت عن الفوز، يمكن لنقطة التعادل أن تؤهل مصر، إذا كانت ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست.وأكد تياغو مانويل "بيبي" مهاجم الرأس الأخضر: "نريد الفوز على مصر وصناعة التاريخ".وقال مهاجم رايو فايكانو الإسباني البالغ 31 عاماً الذي سجل هدفا رائعا من ركلة حرة من مسافة بعيدة في الفوز على موزامبيق 3-0: "نريد الفوز على مصر. تركيزنا ينصب على التأهل بتسع نقاط وصناعة التاريخ".ويقع أرخبيل الرأس الأخضر في المحيط الأطلسي قبالة سواحل السنغال في غرب إفريقيا.وأفاد المدرب المحلي بيدرو بريتو الذي يعتمد على تشكيلة معظمها من المحترفين في أندية متواضعة في أوروبا: "لقد تأهلنا بشكل أسرع مما كنا نعتقد.. نريد أن نلعب بشكل جيد والفوز على مصر".وأوضح "نحن بلد صغير جدا، ولكننا نريد أن نصنع التاريخ. نريد أن نظهر للجميع أنه حتى كدولة صغيرة يمكننا القيام بعمل جيد. هذه هي الفكرة".من الجانب المصري، قال عمر كمال المنتقل حديثاً للأهلي في تصريحات تلفزيونية: "معدن اللاعب المصري يظهر في المواقف الصعبة، وما يزال أمامنا أمل لإسعاد الجماهير بالفوز على الرأس الأخضر والتأهل. لم يعد هناك منتخبات سهلة، أصبحت كل المباريات صعبة".في المجموعة عينها، تسعى غانا للفوز على موزمبيق على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان أيضاً، والوصول للنقطة الرابعة التي قد تكون كفيلة لتأهلها لثمن النهائي.وتطمح غانا، حاملة اللقب أربع مرات، لأن تحقق أول فوز في البطولة منذ الفوز على غينيا بيساو 2-0 في دور المجموعات لنسخة 2019، علما أنها خرجت من الدور الأول في 2021 بتعادل وهزيمتين.وفيما يعول المدرب الأيرلندي كريس هيوتون على تألق نجمه محمد قدوس الذي هز شباك مصر مرتين، ستسعى موزمبيق لتحقيق أول فوز لها على الإطلاق في البطولة والمنافسة على الصعود.ورغم الهزيمة بثلاثية أمام الرأس الأخضر، قال ظهير أتلتيكو مدريد الإسباني رنلدو مانداوا: "ما نزال في المنافسة. سنلعب للفوز على غانا ومحاولة التأهل".مجموعة معقدةفي المجموعة الأولى، تلعب المضيفة ساحل العاج (ثلاث نقاط) مع غينيا الاستوائية (4 نقاط) على ملعب الحسن واتارا، فيما تخوض نيجيريا (4 نقاط) مباراة سهلة على الورق أمام غينيا بيساو (من دون نقاط) وعينها على الصدارة.وتسعى ساحل العاج التي ما يزال يغيب عنها أبرز مهاجميها سيياستيان هالر، للفوز لتفادي أي حسابات معقدة.فبعد هزيمة محبطة أمام نيجيريا 0-1، يخشى "الفيلة" أن يتعرضوا لخسارة أمام غينيا الاستوائية المتألقة قد تحرمهم من الصعود للدور الثاني. ومن أجل ذلك، عليها السيطرة على مهاجم غينيا الاستوائية إميليو نسوي الذي سجل ثلاثية أمام غينيا بيساو.وتأمل ساحل العاج أن تتفادى لعنة فشل منتخب البلد المضيف في التتويج باللقب القاري، منذ أن فعلتها مصر العام 2006.وفي المباراة الثانية، تلعب نيجيريا أمام غينيا بيساو الضعيفة بهدف تحقيق الفوز للمنافسة بقوة على صدارة المجموعة وتجنب مقابلة فريق كبير في ثمن النهائي.ويأمل البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا أن يكون مهاجمه فيكتور أوسيمهن، أفضل لاعب في إفريقيا للعام 2023، في قمة تركيزه لضمان الفوز.-(وكالات)