قادري يتحمل مسؤولية خسارة تونس.. ومصر تواجه غانا بهدف التعويض

اضافة اعلان

مدن - اعتذر جلال قادري المدير الفني لمنتخب تونس للجماهير في بلاده بعد الخسارة أمام ناميبيا بنتيجة 0-1 أول من أمس في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.وقال قادري في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "نعتذر للجماهير، إنها خسارة موجعة لقد سجل منتخب ناميبيا هدفه في توقيت قاس ولم ننجح في رد الفعل".وشدد المدرب التونسي: "أتحمل المسؤولية ونحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف ولكن لدينا الخبرات التي تجعلنا قادرين على تجاوز الموقف الصعب، لا بد أن نستعيد مستوانا وأثق في الفريق في إظهار رد فعل قوي في المباراتين المقبلتين أمام مالي وجنوب أفريقيا".وأشار أيضا: "نعرف صعوبة وأهمية المباراة الأولى في كل البطولات، ولكن لسنا أول فريق يخسر مباراته الأولى، لقد خسر منتخب الأرجنتين مباراته الأولى في كأس العالم أمام السعودية ثم توج باللقب في نهاية المشوار".وفسر قادري سبب الخسارة أمام ناميبيا، قائلا: "كنا نعرف نقاط قوة المنافس وحذرت اللاعبين منها ولكن للأسف لم ننتبه إليها وكان مستوانا سيئا للغاية في الشوط الأول وتحسن نسبيا بعد إجراء عدد من التبديلات".وأتم قادري تصريحاته: "إصابة طه ياسين الخنيسي في أول ربع ساعة أربكت الحسابات ودفعتنا لتغيير الخطة، كما عابنا أيضا عدم الفاعلية في استغلال أربع فرص محققة أمام مرمى ناميبيا".ويلعب منتخب تونس ضد مالي بعد غد السبت في الجولة الثانية ويختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة جنوب أفريقيا يوم الأربعاء 24 كانون الثاني (يناير) الحالي.من ناحية ثانية، يبحث محمد صلاح ورفاقه عن تعويض تعادل افتتاحي مخيب مع موزمبيق، عندما تتواجه مصر مع غانا الجريحة أيضاً من خسارة مفاجئة أمام الرأس الأخضر، اليوم الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما تصطدم المضيفة ساحل العاج بنيجيريا في قمة المجموعة الأولى.وخلافاً للتوقعات، تصدرت الرأس الأخضر المجموعة الثانية بعد فوزها على غانا، حاملة اللقب أربع مرات، 2-1، فيما احتاجت مصر، بطلة المسابقة سبع مرات (رقم قياسي)، لركلة جزاء في الرمق الأخير ترجمها صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لحصد تعادل مخيب مع موزمبيق 2-2.ومصر وغانا قوتان أساسيتان في الكرة الأفريقية، فالفراعنة أبطال أفريقيا سبع مرات آخرها في 2010، فيما فاز "النجوم السوداء" باللقب أربع مرات آخرها في 1982.والتقى الفريقان أربع مرات لحساب البطولة من قبل، تعادلا مرة وفازت غانا مرة وحققت مصر الفوز مرتين، آخرهما 1-0 في دور المجموعات العام 2017.وبعدما تقدمت مبكرا أمام موزمبيق عبر مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد (2)، أخفقت مصر في تعزيز تقدمها خلال الشوط الأول، ليباغتها الخصم بهدفين في ظرف 3 دقائق فقط.وظهر على لاعبي مصر الإرهاق والتأثر بدرجة الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة في أبيدجان.لكنّ المدرب البرتغالي لمصر روي فيتوريا ألقى باللوم على "فقدان التركيز".وقال في المؤتمر الصحافي "لابد أن نكون في قمة تركيزنا. فقدنا التركيز لدقائق قليلة فاستقبلنا هدفين"، مشيرا إلى أنه سيعمل على "تفادي هذه الأخطاء مع لاعبيه" قبل لقاء غانا.وكانت مصر على بعد دقائق من خسارة مفاجئة أمام موزامبيق التي كادت تحقق فوزها الأول في النهائيات (3 تعادلات في 13 مباراة). لكن صلاح الذي لم يظهر كثيرا خلال اللقاء أنقذها بعدما حول ضربة جزاء تحصل عليها المهاجم مصطفى محمد لهدف التعادل القاتل (90+7).وتأمل مصر أن يستعيد صلاح (53 هدفاً في 94 مباراة) قمة تركيزه وحدته الهجومية عند الاصطدام بغانا.وانتقد حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، توظيف صلاح في مركز بعيد عن الجناح الأيمن كما يلعب في ليفربول، وقال: "كان يجب الدفع بأحمد فتوح على حساب محمد حمدي، ولا أرى ضرورة لمشاركة أحمد سيد "زيزو" في التشكيلة الأساسية أمام غانا".تابع أفضل لاعب في نسخة 2008 والمتوج العامين 2008 و2010 في تصريحات صحافية " يجب الاستفادة من قدرات إمام عاشور لأنه صاحب جودة استثنائية، وهو مستقبل المنتخب الوطني، لكنه يحتاج إلى معاملة نفسية خاصة".في المقابل، استهلت غانا البطولة بأسوأ طريقة ممكنة حين خسرت في الوقت البدل عن ضائع 1-2 امام الرأس الأخضر المجتهدة، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين منذ الدقيقة الأولى رغم الفارق الفني والتاريخي الشاسع بينهما.واعتبر المدرب الإيرلندي كريس هيوتون، الذي تعرض لانتقادات حادة خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، أن الهزيمة "محبطة للغاية، وقال: "ليس لدينا أي خيار سوى الحصول على نتيجة جيدة أمام مصر". وسيحاول الفريقان تجنب الخسارة التي ستكون قاصمة خصوصا لغانا إذ ستتركها بلا نقاط.وتلعب الرأس الأخضر (3 نقاط) وموزامبيق (نقطة) الجمعة لحساب الجولة ذاتها.في المجموعة الأولى، سيحاول البلد المضيف ساحل العاج الفوز على نيجيريا في قمة المجموعة الأولى على ملعب الحسن واتارا في مدينة أنياما، شمال العاصمة أبيدجان.وتدخل ساحل العاج المباراة منتشية بفوزها في المباراة الافتتاحية أمام غينيا بيساو 2-0، فيما تعادلت نيجيريا بقيادة فيكتور أوسيمهن أفضل لاعب في أفريقيا في 2023 مع غينيا الاستوائية 1-1.وتأمل ساحل العاج أن تستعيد خدمات نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني سيباستيان هالر الذي غاب عن المباراة الأولى، للفوز على نيجيريا وضمان التاهل مبكرا في مجموعتها.سجل أوسيمهن هدفا في المباراة الأولى لم يكن كافيا لتأمين النقاط الثلاث لـ "النسور الممتازة"، التي بدا واضحاً أنها تفتقد إلى البدائل الهجومية، علما بأنها عانت من سلسلة موجعة من الإصابات شملت فيكتور بونيفايس وصادق عمر وويلفريد نديدي الذين غابوا عن تشكيلة النهائيات.وقال أوسيمهن إن إحراز اللقب سيكون "إحدى أفضل لحظات حياتي"، وتابع: "لقد فعلت ذلك مع نابولي، لقد صنعت التاريخ، وبغض النظر عما أفعله، بصرف النظر عن عدد الأهداف التي سجلتها، لأتمكن من الفوز بكأس أمم إفريقيا، سأكون قطعت شوطا طويلا في حياتي وربما عندما أفعل ذلك أكون قد اكتفيت".في المقابل، لم يتوج أي منتخب على أرضه منذ مصر العام 2006، وما فرض هذا الواقع استضافة النهائيات من دول متواضعة فنياً على غرار أنغولا والغابون وغينيا الاستوائية.ويتعين على منتخب ساحل العاج المدجج بالنجوم في خطي الهجوم والوسط كسر هذه اللعنة من أجل إحراز ثالث ألقابه بعد 1992 و2015.وحث الإعلام المحلي لاعبي "الفيلة" الذي تنتشر صورهم في أرجاء العاصمة على "الفوز وحسم" صدارة المجموعة مبكرا.وعلى الملعب ذاته، تلعب غينيا الاستوائية مع غينيا بيساو اليوم لحساب نفس المجموعة. وتمني غينيا الاستوائية النفس بتحقيق الفوز والوصول للنقطة الرابعة قبل الاصطدام بساحل العاج.ويضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة إلى الدور الـ 16، بينما تتأهل أيضا أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست إلى الأدوار الإقصائية. -(وكالات)