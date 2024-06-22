 
السبت 22 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قدوس يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي

محمد قدوس
محمد قدوس نجم وست هام
أكدت جنيفر مندليويتش، مديرة أعمال، محمد قدوس نجم وست هام، تلقي اللاعب الدولي الغاني عرضا ضخما من أحد أندية القمة في دوري روشن السعودي للمحترفين.اضافة اعلان

ولم تفصح جنيفر عن هوية النادي السعودي الذي قدم العرض، لكنها أشارت إلى أن العرض "مغر للغاية"، وأن النقاشات جارية حاليا بين جميع الأطراف المعنية.

وقالت جنيفر: "نعم تلقينا عرضا مغريا من أحد أندية القمة في الدوري السعودي، من أجل انضمام قدوس إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لكننا لا نزال نفكر في الأمر جيدا قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأوضحت: "النادي السعودي قدم عرضا ماليا ضخما يصعب رفضه، ويخضع حاليا لدراسة مستقبل اللاعب مع ناديه الحالي في الدوري الإنجليزي، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الانتقال إلى الشرق الأوسط".

يعد قدوس أحد نجوم وست هام يونايتد، حيث انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، قادما من صفوف العملاق الهولندي "أياكس أمستردام"، ومنذ ذلك الحين يقدم مستويات مذهلة مع "المطارق".

ويرتبط قدوس (23 عاما) بعقد مع وست هام يونايتد يمتد حتى حزيران/يونيو 2026، وتقدر قيمته السوقية الحالية ب 50 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
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