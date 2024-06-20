 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قرادة يتأهل إلى الألعاب البارالمبية باريس 2024

عمر قرادة
عمر قرادة

حسم لاعب المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية، عمر قرادة، اليوم الخميس، تأهله إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

اضافة اعلان

 

قرادة يُتوج بفضية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية


وجاء تأهل "قرادة" إلى بارالمبيك باريس 2024 بعد أن توج اليوم بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم والمقامة في العاصمة الجورجية تبليسي.


ونجح عمر قرادة في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 49 كغم بعد أن تمكن من رفع المحاولات الثلاث بنجاح وتسجيل 176 كغم كأفضل رفعة متفوقا بكيلو غرام واحد عن التركي عبدالله كيابينار الذي حل ثانيا.


ويتطلع عمر قرادة للحفاظ على ذهبيته التي نالها في بارالمبيك طوكيو الماضية وتحقيق رابع ميدالياته في دورات الألعاب البارالمبية، حيث توج سابقا بميداليتين فضيتين ببارالمبيك بجين عام 2008 وبارالمبيك ريو عام 2016. -(بترا)

 

اقرأ أيضاً: 

قرادة يتوج بـ"ذهبية" بطولة العالم لرفع الأثقال

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
من لقاء أوكرانيا وسلوفاكيا-(وكالات)

كأس أوروبا.. أوكرانيا تقلب تأخرها إلى فوز على سلوفاكيا

منذ 16 دقيقة
سيرا مارتينيز وفي الصورة الأخرى روبن لو نورماند مع منتخب إسبانيا-(وكالات)

ابنة إنريكي تثير فتنة بمعسكر منتخب إسبانيا

منذ 36 دقيقة
ناشئات القدم

اتحاد الكرة يستضيف بطولة ثلاثية للناشئات

20 حزيران 2024
ميسي وسيرجيو راموس

ميسي: راموس خصمي الأكبر

18 حزيران 2024
ظهير اسبانيا داني كارفاخال وقائد كرواتيا لوكا مودريتش -(من المصدر)

إسبانيا تواجه كرواتيا في قمة مبكرة.. وإيطاليا تفتتح مشوارها بلقاء ألبانيا

14 حزيران 2024
666be25c4236046e17535fb6

كروس يضع شرطا للعودة من الاعتزال

14 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 