قرادة يتأهل إلى الألعاب البارالمبية باريس 2024

حسم لاعب المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية، عمر قرادة، اليوم الخميس، تأهله إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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قرادة يُتوج بفضية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية



وجاء تأهل "قرادة" إلى بارالمبيك باريس 2024 بعد أن توج اليوم بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم والمقامة في العاصمة الجورجية تبليسي.



ونجح عمر قرادة في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 49 كغم بعد أن تمكن من رفع المحاولات الثلاث بنجاح وتسجيل 176 كغم كأفضل رفعة متفوقا بكيلو غرام واحد عن التركي عبدالله كيابينار الذي حل ثانيا.



ويتطلع عمر قرادة للحفاظ على ذهبيته التي نالها في بارالمبيك طوكيو الماضية وتحقيق رابع ميدالياته في دورات الألعاب البارالمبية، حيث توج سابقا بميداليتين فضيتين ببارالمبيك بجين عام 2008 وبارالمبيك ريو عام 2016. -(بترا)

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