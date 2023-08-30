الأربعاء 30 آب 2023
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قضيّة القبلة تعود للواجهة.. وفيديو جديد يبرّئ لويس روبياليس

لويس روبياليس
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس
كشفت تقارير صحفية عن فيديو تم تسريبه وأرسله لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" من أجل الدفاع عن نفسه ضد اتهامه بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها دون التراضي بين الطرفين، وذلك خلال مراسم تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2023 للسيدات.اضافة اعلان
وقام حساب "lnstantFoot" الموثوق في منصة تويتر (اكس حاليا)، بنشر فيديو، يظهر لقطات تم تسريبها لجيني هيرموسو وزملائها، مباشرة بعد نهائي البطولة خلال تواجدهنّ في حافلة الفريق، وهنّ يمزحن مع لويس روبياليس نفسه بشأن القبلة، وظهر هذا واضحًا في هاتف كانت تنظر إليه".

وأكّد الحساب أن لويس روبياليس أرسل بالفعل مقاطع الفيديو هذه إلى فيفا للدفاع عن نفسه والتأكيد على موافقتها بشأن القبلة".< >
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