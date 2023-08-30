قضيّة القبلة تعود للواجهة.. وفيديو جديد يبرّئ لويس روبياليس

اضافة اعلان

Des images de Jenni Hermoso et ses coéquipières, juste après la finale de la CDM, plaisantant avec Luis Rubiales lui-même à propos du baiser ont fuité. 😳



Luis Rubiales a envoyé ces vidéos à la FIFA pour se défendre et confirmer qu’elle était consentante. pic.twitter.com/JfdYXfZhpG — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 30, 2023

وقام حساب "lnstantFoot" الموثوق في منصة تويتر (اكس حاليا)، بنشر فيديو، يظهر لقطات تم تسريبها لجيني هيرموسو وزملائها، مباشرة بعد نهائي البطولة خلال تواجدهنّ في حافلة الفريق، وهنّ يمزحن مع لويس روبياليس نفسه بشأن القبلة، وظهر هذا واضحًا في هاتف كانت تنظر إليه".وأكّد الحساب أن لويس روبياليس أرسل بالفعل مقاطع الفيديو هذه إلى فيفا للدفاع عن نفسه والتأكيد على موافقتها بشأن القبلة".<