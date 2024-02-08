قطر ترد على المشككين بإمكانياتها.. ولوبيز ينجز المهمة المضغوطة

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الدوحة - أعرب ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر عن سعادته، مشيرا إلى أن الفريق بقي أمامه خطوة واحدة من أجل الاحتفاظ باللقب، بعدما تغلب على إيران 3-2 أول من أمس على ستاد الثمامة في الدوحة، في نصف نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم.وسجل جاسم جابر (17) وأكرم عفيف (43) والمعز علي (82) أهداف قطر، في حين أحرز سردار أزمون (4) وعلي رضا جاهانبخش (51 من ضربة جزاء) هدفي إيران.وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع شجاع خليل زاده في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.ويتقابل المنتخب القطري في المباراة النهائية يوم السبت على ستاد لوسيل، مع المنتخب الوطني الذي تغلب على كوريا الجنوبية 2-0 يوم الثلاثاء الماضي، على ستاد أحمد بن علي.وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "أنا سعيد جدا للجميع وللشعب القطري والجمهور الذي حضر في الملعب، واللاعبين الذين بذلوا مجهودا كبيرا في هذه المباراة، ولم يدخروا أي شيء خلال المباراة، الآن بقي أمامنا خطوة واحدة فقط من أجل المحافظة على لقب هذه البطولة والتتويج بالكأس من جديد".وكشف استراتيجية المباراة أمام إيران قائلا: "نحن حاولنا أن نلعب بسرعة كبيرة في الجانب الهجومي، ولهذا قمنا بوضع أربعة لاعبين في الأمام يتمتعون بالسرعة العالية، وقد حاولنا إيجاد المساحات خلف الدفاع الإيراني من أجل الوصول إلى مرماهم".وأوضح: "استلمت مهمة تدريب الفريق قبل فترة قصيرة، ولكن ما ساعدني هو أنني أعرف اللاعبين جيداً، ورغم ذلك لم يكن الطريق سهلا، إلا أن اللاعبين ساعدوني على تطبيق ما نريد والتأهل للنهائي. المدربون السابقون في منتخب قطر قاموا بعمل كبير قبل وصولي، وقد حاولت خلال فترة استلامي القصيرة أن أقوم بنقل أفكاري للفريق رغم قصر الفترة، ولكن الأساس لم يتغير".وكان منتخب قطر تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لطاجيكستان، ونقطتين للصين، ونقطة للبنان.واستهل الفريق مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على لبنان 3-0، ثم فاز على طاجيكستان 1-0، وتغلب بعد ذلك على الصين 1-0، وفاز في دور الـ16 على فلسطين 2-1، ثم فاز في ربع النهائي على أوزبكستان بفارق ركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1.في المقابل تصدر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الإمارات الثانية وفلسطين الثالثة، في حين أنهت هونج كونج والصين مبارياتهما من دون نقاط.واستهل الفريق مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على فلسطين 4-1، ثم فاز على هونج كونج 1-0، وعلى الإمارات 2-1، وفاز في دور الـ16 على سورية بفارق ركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 1-1، وفاز في ربع النهائي على اليابان 2-1.في الجهة المقابلة، اعتبر أمير قالينوي مدرب منتخب إيران أن عدم استغلال الفرص كان سبب الخسارة أمام قطر.وقال قالينوي في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "في البداية أعتذر للشعب الإيراني لأننا كنا نحمل مسؤولية إسعادهم اليوم، وقد كنا نريد التأهل إلى النهائي من أجلهم، ولكنا لم ننجح بذلك. إن كان هناك شخص يتحمل مسؤولية هذه النتيجة، فإنني من يتحمل مسؤولية الخسارة، وبالنسبة لي كان هذا أسوأ يوم في حياتي".وأوضح: "أشكر لاعبي فريقي الذي قدموا كل ما بوسعهم في هذه المباراة، ولكننا لم نكن محظوظين، فالمستوى الذي قدمناه في الشوط الثاني كان أفضل مستوى لنا منذ فترة، ولكن هذه هي كرة القدم، حيث إنك عندما لا تستطيع التسجيل ولا تستغل الفرص التي تسنح لك، فإنك تعاقب".وأردف قائلا: "من الناحية التكتيكية نحن قدمنا مستوى جيدا، ولكننا لم ننجح في تحقيق الفوز، وهذا طبيعي في كرة القدم، حيث إن العديد من الفرق الكبيرة مثل السعودية وكوريا الجنوبية خرجت أيضاً وودعت البطولة".وتابع: "أمام اليابان حصلنا على إشادة كبيرة بسبب النجاح الكبير الذي قمنا به في الدفاع ومنعهم من التسجيل، ولكن اليوم تلقينا أهدافا بسبب سوء الحظ في بعض التفاصيل الصغيرة بالدفاع".وختم: "أنا أتحمل مسؤولية كل ما حصل في هذه المباراة، وأريد أن أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري، حيث إن الجميع قدموا أفضل ما بوسعهم.. ربما يشهد الفريق تغييرا كبيرا في التشكيلة قبل النسخة المقبلة من كأس العالم، ولكنني سوف أحاول ما بوسعي من أجل عدم تأثير ذلك على المستوى والنتائج".وتأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد تتويجه باللقب في نسخة العام 2019، وهو ثالث منتخب يصل لنهائيين متتاليين في البطولة خلال القرن الـ21 بعد اليابان (2000 و2004) وأستراليا (2011 و2015).من ناحية ثانية، سجل منتخب ايران 3 أهداف من علامة الجزاء في النسخة الحالية بكأس آسيا، وهي الحصيلة الأكبر لمنتخب في نسخةٍ واحدة من البطولة بالتساوي مع اليابان في نسخة العام 2019 وكوريا الجنوبية في النسخة الحالية، منذ تواجد هذه البيانات في العام 2007. علماً بأن منتخب إيران سجل 5 أهداف من علامة الجزاء منذ العام 2007، وفقط منتخب اليابان سجل أكثر منه بهذه الكيفية خلال هذه الفترة (8 أهداف).ويعتبر هدف سردار أزمون في الدقيقة الرابعة، أسرع هدف تستقبله شباك منتخب قطر في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا، وهو الأسرع لإيران في الأدوار الإقصائية لكأس آسيا منذ العام 2007، وثاني أسرع هدف لإيران بعد هدف كريم أنصاريفارد في الدقيقة الثانية ضد فلسطين خلال النسخة الحالية من البطولة.وبهدفه وتمريرته الحاسمة في هذه المباراة، وصل نجم المنتخب القطري أكرم عفيف لمساهمته الثامنة في أهداف الفريق، حيث سجل 5 أهداف وساهم في 3 تمريرات حاسمة، وهو الأكثر في النسخة الحالية من البطولة.وفقط أكرم عفيف في نسخة 2019 (11) وزميله المعز علي (10 في 2019 أيضاً)، ساهما بأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا، منذ تواجد هذه البيانات العام 2007.وبعد أن سجل الهدف الثالث للمنتخب القطري في الدقيقة 82 من عمر المباراة، انفرد المعز علي في المركز الثاني لترتيب الهدافين التاريخيين في كأس آسيا، وذلك برصيد 11 هدفا، علماً بأن الإيراني علي دائي يتصدر ترتيب الهدافين التاريخيين بمجموع 14 هدفا.وقبل انطلاق كأس آسيا، استبعد معظم المحللين القطريين وصول "العنابي" حامل اللقب إلى النهائي، عطفا على إخفاقه في موندياله وتغيير مفاجئ طال مدربه، وهو ما أشار إليه بـ"حزن" النجم عفيف بعد قيادته بلاده للفوز على إيران في نصف النهائي.رغم السعادة التي أظهرها في الملعب، عبر المتألق عفيف عن حزنه لعدم ترشيح قطر "حزين لأنه لم يرشحنا أحد قبل البطولة، وحزين لعدم الثقة بمنتخبنا".وحقق المنتخب القطري رقماً قياسياً بوصوله إلى 13 مباراة متتالية من دون خسارة، لكنه، وبتعادله سلباً مع أوزبكستان في ربع النهائي (حسمت بركلات الترجيح) أخفق في الوصول إلى رقم نظيره الإيراني الفائز 12 مرة توالياً بين العامين 1968 و1976 حين توج باللقب ثلاث مرات.ويضيف عفيف، أفضل لاعب في آسيا 2019: "استمعت إلى بعض المحللين يرشحون إيران لأنها تملك بعض المحترفين في أوروبا أو قوة بدنية، لكن المهم أن تملك الروح". -(وكالات)