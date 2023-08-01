قمة الهلال والوداد تفرض نفسها.. والنصر يحتفظ بفرصه القوية

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عمان - تنطلق مساء اليوم، مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة الأندية العربية لكرة القدم (كأس الملك سلمان للأندية)، والمقامة في السعودية.وضمن منافسات المجموعة الثانية، تبرز القمة اللاهبة بين الهلال السعودي والوداد المغربي، حيث يأمل كل منهما بالتأهل على حساب الآخر، بانتظار المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تجمع السد القطري والأهلي طرابلس الليبي.ويتصدر السد، ترتيب المجموعة بأربع نقاط يليه الأهلي طرابلس ثانيا بنقطتين بفارق الأهداف أمام الوداد، فيما يقبع الهلال في المركز الأخير بنقطة يتيمة، وبالتالي فإن الاحتمالات مفتوحة.ويأمل الهلال بمصالحة جماهيره عندما يواجه الوداد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في مدينة أبها، ولا سيما أن الفريق يمتلك تشكيلة مدججة بالنجوم أبرزهم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيس والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، فضلاً عن المهاجم البيروفي اندريه كاريّو. وبالرغم من هذه الصفقات، يعاني الفريق بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من أزمة نتائج.وسيستعيد الفريق المغربي قائده الدولي يحيى جبران، ليكون دعامة مهمة في خط وسط الفريق، إلى جانب الجزائري زكريا دراوي.وتعرض جبران للطرد في المباراة الأولى ضد السد، ما أثار اعتراض النادي المغربي ضد التحكيم. وسيغيب عن الفريق اللاعب هشام بوسفيان بسبب طرده في المباراة السابقة ضد الأهلي طرابلس.ويفتقد الوداد أيضاً إلى المهاجم الحاسم، الذي يمكنه ترجمة الفرص إلى الأهداف، وهو أمر ينوي المدرب عادل رمزي علاجه قبل المباراة المرتقبة.وسبق للفريقين أن تواجها في ربع نهائي كأس العالم للأندية الماضية، وفاز الهلال بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله.وفي المجموعة الأولى، يبحث الاتحاد السعودي الذي ضمن التأهل سابقاً إلى ربع النهائي، عن فوز ثالث أو تعادل عندما يلاقي وصيفه الشرطة العراقي (4 نقاط) على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.وقدم الاتحاد مستويات جيدة في مباراتيه السابقتين ونجح في تحقيق الفوز على الترجي 2-1 والصفاقسي 1-0، في ظل تألق مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم العام الماضي.ويفتقد الاتحاد لخدمات لاعب المحور المصري طارق حامد، الذي تعرض لإصابة قوية على مستوى الوجه، لكنه يملك أسماء مميزة بقيادة بنزيمة ومواطنه لاعب الوسط الدفاعي نجولو كانتي في حالة تجاوزه الإصابة التي غيبته عن المباراة الماضية، إلى جانب الثلاثي البرازيلي مارسيلو جروهي وإيغور كورونادو ورومارينيو، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.أما الشرطة، فظهر هو الآخر بمستويات جيدة وسجل نتائج إيجابية وبات قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور الثاني بحال ضمانه التعادل، وقد يتأهل حتى بحال خسارته بحسب نتيجة الترجي (1) والصفاقسي (0) الذي فقد الأمل حسابياً بالتأهل.ويفتقد الشرطة في مواجهة الاتحاد إلى أبرز عناصر خط وسطه البرازيلي لوكاس سانتوس، فضلا عن إصابة عبد المجيد أبو بكر التي تهدد مشاركته.وتتصدر الحسابات في المجموعة الثالثة المشهد، خصوصا وأنها "مجموعة الموت" في ظل تواجد النصر والشباب السعوديين والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.ويأتي النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وخلفه الشباب بفارق الأهداف، ثم الزمالك برصيد 3 نقاط، والاتحاد المنستيري بلا نقاط، قبل انطلاق الجولة الثالثة من منافسات المجموعة مساء غد.وتشير اللوائح المنظمة للبطولة العربية، إلى أن الاحتكام سيكون لفارق الأهداف في حال التساوي بين فريقين أو أكثر في رصيد النقاط ثم الأكثر تهديفا ثم قواعد اللعب النظيف.وتقام مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة غدا، بمواجهتي الزمالك ضد النصر والاتحاد المنستيري مع الشباب.ويحتاج النصر والشباب لتحقيق التعادل فقط لضمان التأهل معا عن هذه المجموعة في الجولة الأخيرة.ويصعد النصر في حال تحقيقه التعادل أو الفوز، كما أن الخسارة، قد تضمن للنصر التأهل، في حال خسارة الشباب أمام الاتحاد المنستيري.والعكس أيضا، يصعد الشباب في حال الفوز أو التعادل أو الهزيمة بشرط فوز الزمالك على نظيره النصر.ولا يملك الاتحاد المنستيري، أي فرص للتأهل عن هذه المجموعة، بعدما خسر أول مباراتين في دور المجموعات.ويبقى الزمالك أمام مهمة واضحة حال رغبته في التأهل، وهي الفوز على النصر والوصول للنقطة السادسة، لتجاوز دور المجموعات بغض النظر عن نتيجة الشباب والمنستيري.ولا شك، أن الخسارة بكل تأكيد تعني خروج الزمالك من سباق التأهل، وتضمن صعود النصر والشباب معا.أما التعادل، فقد يضمن للزمالك الصعود، لأنه سيصل إلى النقطة الرابعة، ولكن بشرط هزيمة الشباب أمام الاتحاد المنستيري، لأن التفوق سيكون للفريق الأبيض بفارق الأهداف. وفي الممجوعة الرابعة يلتقي غدا الوحدة الإماراتي مع الرجاء المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي.وضمن الرجاء والوحدة التأهل إلى ربع النهائي، بعدما حققا فوزين متتاليين، ويتصدر الرجاء بفارق الأهداف أمام الوحدة. -(وكالات)