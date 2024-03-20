قمة عربية بين قطر والكويت.. وفلسطين تبحث عن الفوز الأول

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مدن - يخوض منتخب قطر المتصدر مواجهة قوية عندما يلتقي مع ضيفه منتخب الكويت اليوم الخميس على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً أفغانستان مع الهند على ستاد ضمك في أبها.وتتصدر قطر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من الكويت والهند، في حين ما يزال رصيد أفغانستان خالياً من النقاط.ويدخل منتخب قطر المباراة أمام الكويت بمعنويات كبيرة، بعد أن توج مطلع العام الجاري بلقب كأس آسيا 2023، إلى جانب حصوله على 6 نقاط في أول جولتين من هذه التصفيات.ويشرف على تدريب المنتخب القطري المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، الذي استلم المهمة خلفاً للمدرب السابق كارلوس كيروش قبيل كأس آسيا، ونجح في قيادة الفريق للقب القاري.في المقابل يسعى منتخب الكويت لتحقيق الفوز في هذه المباراة، لإبقاء فرصته في المنافسة بالمجموعة، خاصة وأن المواجهة تتجدد بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل.في المباراة الثانية، يطمح منتخب الهند في تعزيز فرصته بالمواجهة، عبر السعي لحصد انتصارين في المباراتين المتتاليتين أمام أفغانستان.وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 26 آذار (مارس)، حيث تلتقي الكويت مع قطر في الكويت، والهند مع أفغانستان في جواهاتي.وكانت الجولة الأولى شهدت فوز قطر على أفغانستان 8-1 في الدوحة والهند على الكويت 1-0 في الكويت، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الكويت على أفغانستان 4-0 في الدمام وقطر على الهند 3-0 في بوبانيسوار.وفي المجموعة الثامنة، تبحث الإمارات أيضاً عن فوز ثالث عندما تستضيف اليمن في أبو ظبي، فيما تحل وصيفتها البحرين على نيبال متذيلة الترتيب مرتين في المنامة.وبدأت الإمارات التصفيات بفوزين على نيبال 4-0 والبحرين 2-0، وهي مرشحة على الورق لتخطي اليمن التي حققت فوزا وحيدا على نيبال 2-0 وخسرت بالنتيجة عينها أمام البحرين.وأثار البرتغالي باولو بينتو مدرب الامارات الجدل، باستبعاد الهداف التاريخي علي مبخوت (85)، بعدما كان مهاجم الجزيرة المخضرم خرج أيضاً من حساباته في كأس آسيا.في المقابل، تخوض البحرين مباراتها الاولى تحت قيادة مدربها الجديد الكرواتي دراغان تالاييتش الذي حل بديلا للارجنتيني خوان انتونيو بيتزي.وأعاد تالاييتش أربعة لاعبين استبعدوا في عهد بيتسي وهم المخضرم اسماعيل عبد اللطيف، مهدي عبد الجبار، علي حرم وعبد الوهاب المالود.في المجموعة السادسة وعلى وقع تغييرات جدلية طالت قائمته، يمتلك العراق فرصة مواتية لتحقيق فوز ثالث عندما يستقبل الفلبين على ستاد البصرة، وذلك بعد تخطيه إندونيسيا 5-1 وفيتنام 1-0.واثارت قائمة المدرب الإسباني خيسوس كاساس جدلاً، بعد ان فقدت سبعة عناصر في كأس آسيا، مثل أحمد يحيى مدافع الشرطة، لاعب وسط ساندفيورد النرويجي دانيلو السعيد، مهاجم ايبسويتش تاون الانجليزي علي الحمادي وعلي عدنان مدافع مس رفسنجان الايراني، فضلاً عن تواصل غياب لاعب الوسط أمجد عطوان. في المقابل، عاد ضرغام اسماعيل (الخالدية البحريني)، أحمد ياسين (الخلود السعودي) وصفاء هادي (تراكتور الايراني).كما يغيب مهاجم القوة الجوية أيمن حسين عن مواجهة الفلبين الاولى، لطرده أمام المنتخب الوطني في كأس آسيا.وبعد بلوغه ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، يبحث منتخب فلسطين عن فوز أول بعد تعادله مع لبنان سلباً وخسارته أمام أستراليا بهدف، عندما يتواجه مرتين مع بنجلادش في الكويت ودكا في المجموعة التاسعة.في المقابل، يغيب عن لبنان الذي تعادل مرتين ويخوض مواجهتي أستراليا خارج قواعده في سيدني وكانبيرا توالياً بسبب عدم وجود أي ملعب في لبنان يتطابق مع معايير الاتحادين الآسيوي والدولي، المدافع قاسم زين لإيقافه، الشقيقان جورج وفيليكس ملكي والظهير حسين زين وجهاد أيوب للإصابة، كما حسن سعد (سوني) غير المرتبط بأي نادٍ.وأشار المدرب المونتينيجري ميودراج رادولوفيتش إلى افتقاد لاعبين أساسيين "كانوا قد بدأوا بالاندماج في نظام اللعب الذي بدأ الجهاز الفني في ترسيخه".أضاف"هدفنا الأساسي هو الوصول إلى أفضل تشكيلة قبل شهر حزيران(يونيو)، حيث سيكون التحدي الأكبر بالنسبة لنا إذ نتطلع للتأهل الى كأس آسيا ومواصلة الرحلة في تصفيات المونديال".ضمّ الثنائي المغترب ليوناردو شاهين (20 عاماً) الذي يلعب في السويد وجاكسون خوري (21 عاما) من الولايات المتحدة.ويعود الى تشكيلة "سوكروز" بقيادة المدرب غجاهام آرنولد مهاجم بيرث غلوري آدم تاغارت، وكذلك لاعب وسط هيراكليس الهولندي أيدين هروستيتش. ويغيب مدافع النصر السعودي عزيز بهيتش بداعي الإصابة، فضلا عن المصابين مارتن بويل، إيدن أونيل وماركو تيليو.وسيكون فريق آرنولد مطالباً بتحسين العروض اثر المشاركة المخيبة في كأس آسيا الأخيرة في قطر، حين خرج أمام كوريا الجنوبية في ربع النهائي.وتبحث سورية عن فوز عريض على ميانمار في المجموعة الثانية، بعد تغلبها على كوريا الشمالية وخسارة ساحقة أمام اليابان 0-5.شهدت تشكيلة الأرجنتيني هكتور كوبر أسماء جديدة على غرار الياس هدايا (أوتسكيتنس السويدي)، داليهو إيراندوست (برومابويكارنو السويدي)، ونوح شمعون (رايندرز الدانماركي)، فيما يستمر استبعاد مهاجم العربي القطري عمر السومة.ويغيب مهاجم الوحدة الاماراتي عمر خريبين وبابلو صباغ (اليانسا البيروفي) بداعي الإصابة ولاعب شتوتجارت الألماني محمود داهود لاسباب خاصة، علما انه سيتواجد في مباراة الاياب في مدينة الدمام السعودية الأرض المفترضة لسورية.ويضم الدور الثاني 36 منتخباً تم تقسيمها على تسع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي. -(وكالات)