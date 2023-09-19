قمة مبكرة بين بايرن ومانشستر يونايتد.. وريال يستهل مشواره أمام ضيف ألماني جديد

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يتطلع بايرن ميونيخ لاستغلال تذبذب مستوى مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم، عندما يلتقيان مساء اليوم، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ولا يعيش مانشستر يونايتد في أفضل أحواله على الإطلاق، حيث تلقى 3 هزائم في أول 5 مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعج صفوفه بالإصابات التي أبعدت كلا من لوك ساو وأرون وان بيساكا ومايسون ماونت ورفاييل فاران، فيما يبتعد أنتوني عن صفوف يونايتد إلى حين البت في الاتهامات الموجهة إليه بشأن الاعتداء الجسدي على امرأة.والخسارة أمام بايرن مساء اليوم، ستزيد الضغوط على المدرب الهولندي إريك تين هاج، المطالب بتحسين نتائج الفريق الذي استلم تدريبه صيف العام الماضي.ليس وضع بايرن بهذا السوء محليا إذ يتشارك صدارة الدوري الألماني مع باير ليفركوزن بعشر نقاط من 3 انتصارات وتعادل واحد.لكن خسارته لقب كأس السوبر المحلية أمام لايبزج بثلاثية نظيفة، فضلا عن خروجه من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية في الأعوام الثلاثة الأخيرة عقب تتويجه العام 2020، كلها عوامل تجعل من اللقب القاري في صدارة تطلعات العملاق البافاري هذا الموسم، مع حشد كل طاقاته من خلال التعاقد مع قائد انجلترا هاري كاين.وحطم بايرن رقم إنفاقه القياسي من أجل ضم كاين في الصيف من توتنهام، ودفع 108 مليون دولار أميركي لضمّ المهاجم البالغ 30 عامًا.وقال كاين أول من أمس إنه يتطلع إلى "شيء خاص" في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا مع بايرن، والأولى ضد منافس من الدوري الإنجليزي منذ وصوله إلى ميونيخ.وقال المهاجم لـ"سبورتس إيلاسترايتد"، إنه "يريد حشد المشجعين خلف الفريق في أقرب وقت ممكن والتعامل مع المباراة بحديّة كبيرة".وسيخوض بايرن اللقاء من دون مدربه توماس توخيل على دكة البدلاء بعد نيله بطاقة حمراء خلال مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب في الدور ربع النهائي الموسم الماضي، ليحل مكانه في هذه المباراة مساعده زولت لوف.ورغم التعاقد مع كاين، إضافة الى أفضل مدافع في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم مع نابولي، الكوري الجنوبي كيم مين-جاي، أثار توخيل بعض الشكوك، واصفًا النادي بـ"الجريء" لمنحه تشكيلة "غير وازنة" مماثلة، وقال "سنرى ما إذا كان هذا كافيا لتحقيق أهداف النادي هذا الموسم".من جهته، هذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الممتاز التي يخسر فيها يونايتد ثلاث مرات في مبارياته الخمس الأولى.وما يزال جمهور يونايتد يصب جام غضبه على مالكي النادي، عائلة جلايزر الأميركية، مطالبين اياها بالرحيل، وهو ما حيّد تن هاج عن الانتقادات العنيفة. ويأتي ذلك بعدما علق المالكون قرارهم ببيع النادي حتى إشعار آخر.وكسب تين هاج شرعية كبيرة لدى جماهير يونايتد بعدما أعاد "الشياطين الحمر" إلى دوري الأبطال من خلال احتلال المركز الثالث في الدوري الموسم المنصرم، إضافة الى إحراز أول القابه في السنوات الست الاخيرة من خلال كأس الرابطة.ومع ذلك، فقد كان المدرب الهولندي هدفًا لصيحات الاستهجان عندما استبدل الوافد الجديد الدنماركي راسموس هويلوند في منتصف الشوط الثاني من المباراة التي خسرها الفريق على أرضه أمام برايتون 3-1 السبت.وخسر يونايتد جهود العديد من لاعبيه على غرار جايدون سانشو المُستبعد لخلافه مع المدرب، إضافة الى أنتوني الذي حصل على إجازة لحل مشاكله الشخصية.وفي الوقت نفسه، قرر يونايتد الاستغناء عن مايسون جرينوود رغم إسقاط تهمة الاعتداء الجنسي ضد اللاعب الشاب المُنتقل إلى خيتافي الإسباني لإحياء مسيرته.وقال تين هاغ، قبل عودته إلى ميونيخ، حيث درب فريق بايرن الرديف بين العامين 2013 و2015: "الأمر يتعلق بالشخصية، الآن علينا أن نرى مدى قوتنا، وكيف يتماسك الفريق معًا ومن هم اللاعبون الذين يقفون ويظهرون الشخصية ويقودون الفريق".وشارك الثنائي رفاييل جيريرو، المنضم حديثا، والجناح كينجسلي كومان أمس الثلاثاء، في المران الأخير لفريق بايرن ميونيخ استعدادا لخوض مباراته الأولى في دوري الأبطال.وحتى الآن لم يشارك جيريرو مع بايرن ميونيخ منذ انتقاله إليه قادما من بوروسيا دورتموند بسبب إصابة في ربلة الساق، ولكن من الممكن أن يتواجد في قائمة الفريق التي ستواجه مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء.في الوقت نفسه، غاب كومان عن مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام باير ليفركوزن يوم الجمعة بسبب إصابة عضلية.وفي المجموعة ذاتها، يأمل جلطه سراي التركي في بداية قوية، عندما يستضيف كوبنهاجن.وتزدحم صفوف الفريق التركي بأسماء لها وزنها في كرة القدم الأوروبية، مثل البلجيكي دريس ميرتينز والأرجنتيني ماورو إيكاردي، وعزز صفوفه مؤخرا بالدولي المغربي حكيم زياش، والجناح العاجي ويلفريد زاها.وتأهل كلا الفريقين إلى دور المجموعات عبر الأدوار التمهيدية الفاصلة، وسيكون جلطه سراي متفائلاً بتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى منذ الموسم 2013-2014 نظراً لمجموعة الخيارات الهجومية المتاحة تحت تصرف المدرب أوكان بوروك.وتغلب كوبنهاجن على بطل بولندا راكوف ليصل إلى هذا الحد، ويصر المدرب جاكوب نيستروب على أن فريقه بحاجة للعب بمزيد من الحرية لإحداث تأثير في البطولة، مضيفا: "إنني أتطلع إلى مرحلة المجموعات حيث يتعين علينا الخروج والسماح بالتحرك أكثر قليلاً".وكان بوروك في التشكيلة الأساسية عندما فاز جلطه سراي بلقبيه الأوروبيين السابقتين، كأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي في العام 2000.وفي المجموعة الثانية، يعلم آرسنال العائد بعد غياب إلى المسابقة الأوروبية الأغلى، أن مهمته لن تكون سهلة أمام أيندهوفن الهولندي.وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، بعد إجراء القرعة: "هناك بعض المباريات الجميلة التي يجب لعبها، وبعض المباريات الصعبة للغاية أيضًا، ونحن نتطلع لبدء الرحلة".مباراة آيندهوفن هي واحدة من تلك المباريات الصعبة، ولن يحتاج مشجعو أرسنال إلى تذكيرهم بكيفية قيام الفريق الهولندي بإقصاء الفريق اللندني من دور الـ16 في الموسم 2006-2007، وهو الذي بلغ دور المجموعات بعد إزاحة رينجرز الأسكتلندي في الدور التمهيدي الفاصل.لكن آرسنال لم يخسر أمام أيندهوفن في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا (فوزان وتعادلان).وضمن المجموعة ذاتها، يستقبل بطل الدوري الأوروبي اشبيلية، ضيفه لنس الفرنسي.وكانت عودة سيرجيو راموس بمثابة دفعة قوية لإشبيلية الذي تعوض للهزيمة في أول ثلاث مباريات بالدوري الإسباني، وستكون عقلية الفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات حاسمة في تغيير مستوى الفريق ببداية الموسم. وقال اللاعب البالغ من العمر 37 عاما: "لقد أتيحت لي الفرصة للعودة إلى المنزل، والقيام بذلك كقائد على أمل رفع اللقب. أستيقظ كل يوم من أجل هذا الهدف، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك. نعلم أن الأمر صعب للغاية، ولكن أول شيء يمكننا القيام به هو الإيمان بأنفسنا".وواجه إشبيلية خصما فرنسيا في ثلاث من آخر خمس مشاركات له في أدوار المجموعات بالمسابقات الأوروبية، وفاز بثلاث من تلك المباريات الست ضد ليون ورين وليل.من ناحية ثانية، يستهل ريال مدريد الإسباني المرشح الدائم للفوز باللقب مشواره بمواجهة حذرة أمام يونيون برلين الألماني الطموح ضمن المجموعة الثالثة التي تشهد استهلال نابولي بطل إيطاليا لمشواره القاري بمواجهة سبورتنج براجا البرتغالي على أرض الأخير.وحقّق الفريق الملكي، حامل اللقب 14 مرة أوروبيا، بداية قوية في الدوري حيث يأمل في استعادة اللقب من غريمه التقليدي برشلونة، ويتبوأ حالياً صدارة ترتيب "الليجا" بـ 15 نقطة من خمسة انتصارات بالعلامة الكاملة.ويعوّل المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي على مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، حيث دعّم النادي صفوفه خلال الصيف بالانجليزي جود بيلينجهام الذي أثبت علو كعبه سريعًا في العملاق المدريدي، وأزال حملا كبيرا، كما يبدو، عن نجوم الخبرة في خط الوسط وفي طليعتهم الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.وسيفتقد الفريق الملكي لجهود مدافعه المخضرم داني كارفاخال (31 عاما) بسبب مشكلة عضلية في قدمه اليسرى.وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه "يعاني كارفاخال من إرهاق عضلي وسيخضع لفحوص طبية، فضلنا أن نريحه. اللاعب بخير ولا نعتقد انها مسألة خطيرة"، مضيفًا أن لوكاس فاسكيز سيحلّ بدلا منه.ويستعد لاعب خط الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاختباره القارّي الأول مع فريقه الجديد ريال مدريد، بعد بداية صاروخية بقميص النادي الملكي شهدت تربعه على صدارة ترتيب هدافي "لا ليغا".سجل ابن الـ20 عاماً، المنتقل إلى العاصمة مدريد هذا الصيف من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو، في 4 من المباريات الخمس التي خاضها ريال في الدوري مع بداية الموسم، ليحتل صدارة ترتيب الهدافين مع 5 أهداف.وساهمت أهداف لاعب برمنجهام السابق (2019-2020) في تربّع ريال على صدارة ترتيب الفرق بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، في حين يستهل حملته الاوروبية باستضافة أونيون برلين على ملعب "سانتياجو برنابيو".وغادر ريال المسابقة القارية الأعرق والتي يحمل لقبها 14 مرة في رقم قياسي، الموسم الماضي بخفي حنين حيث تعرض لخسارة ساحقة في إياب الدور نصف النهائي أمام مانشستر سيتي الانجليزي برباعية نظيفة بعد تعادلهما 1-1 ذهابا، في طريق الاخير للظفر باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.واعتبرت صفقة بيلينجهام رداً مبطناً من قبل إدارة النادي الملكي على تلك الخسارة القاسية، في حين بدأ مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي تقليص عدد الدقائق لكل من لاعبَي خط الوسط المخضرمَين الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاماً) والألماني توني كروس (33)، مقابل الزج لوقت أكثر بالفرنسيين إدواردو كامافينجا وأورليان تشواميني والأوروجوياني فيدي فالفيردي.ومنح بيلينجهام ريال مدريد جرعة ثقة إضافية بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، لخوض مغامرة جديدة مع فريق الاتحاد السعودي.وبمواجهة أونيون برلين، من شبه المؤكد أن يشعر بيلينجهام بالراحة إذ يعرف جيداً الكرة الألمانية بعدما قضى 4 أعوام في "بوندسليغا"، في حين بدا واضحاً تأقلم الشاب الإنجليزي سريعاً في العاصمة مدريد.قال أنشيلوتي عندما سُئل عن مدى نجاح بيلينجهام بهذه السرعة: "اللاعبون الجيدون اصحاب الشخصية القوية يعانون أقل قليلاً من الآخرين. لا يوجد سبب آخر. اللاعب ذو الشخصية، قبل كل شيء، أكثر من الجودة، يعني أن قميصا مهما مثل قميص ريال مدريد لا يزن كثيرا".وبالرغم من صغر سنه، أثبت بيلينجهام نضجه الكروي عندما قاد، وهو في سن التاسعة عشرة، منتخب "الاسود الثلاثة" إلى الدور ربع النهائي في مونديال قطر العام الماضي.من ناحيته، عرف أنشيلوتي كيف يوظف بيلينجهام داخل المستطيل الاخضر فمنحه دور اللاعب الرقم 10، ما منح مزيدا من القوة البدنية خلف الثنائي البرازيلي المهاجمين فينيسيوس جونيور ورودريجو، علما أن الأول يغيب عن الملاعب بسبب الاصابة.من جهة أخرى، يخوض يونيون برلين مشاركته الأولى في المسابقة المرموقة من دون ضغوطات إنما بدافع كبير بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري المحلي الموسم المنصرم.وفي المجموعة الرابعة، يعلم وصيف بطل الموسم الماضي إنتر ميلان، أن رحلته إلى إقليم الباسك لملاقاة ريال سوسييداد الإسباني، ستكون محفوفة بالمخاطر.وقال سيموني إنزاجي مدرب إنتر: "في الموسم الماضي، خضنا مسيرة مذهلة أدت إلى وصولنا إلى النهائي في إسطنبول واقتربنا بشدة من تحقيق الحلم. نريد أن نقدم أداءً جيدًا مرة أخرى. نحن إنتر ونريد الاستمرار في الحلم".وهذه هي المرحلة السادسة على التوالي في دور المجموعات، التي يقع فيها إنتر مع فريق إسباني بالمجموعة ذاتها، لكن الموسم الماضي كان المناسبة الوحيدة التي ذاق فيها الفوز، عندما تغلب على برشلونة 1-0 في طريقهم إلى التأهل لثمن النهائي.وفي المجموعة ذاتها، يبدأ بنفيكا الذي بلغ الدور ربع النهائي الموسم الماضي، حملته في مواجهة سالزبورج النمساوي. -(وكالات)