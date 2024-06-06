 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كأس آسيا تلغي مشهد "القوات المحمولة" في المدرجات

يهس
حضور جماهيري في بطولة كأس آسيا

ساهمت مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا التي أقيمت أخيرا في قطر، والتي حل فيها منتخب النشامى في المركز الثاني، بعد سلسلة عروض وصفت بالرائعة، في إلغاء مشهد "القوات المحمولة" التي كان يؤتى بها إلى المدرجات لتشجيع المنتخب في الكثير من المباريات الرسمية.

اضافة اعلان


و"القوات المحمولة" هو مصطلح يعني إجبار الجمهور على التواجد في المدرجات سواء من المتابعين لكرة القدم أو غير المتابعين، بهدف امتلاء المدرجات كأداء واجب فقط.


إعجاب الجمهور بأداء النشامى وبنجومية لاعبيه، بعد أداء ونتائج كأس آسيا، دفع الجمهور للقتال من أجل شراء التذاكر في مباريات المنتخب التي تلت البطولة الآسيوية، بل أن عشرات آلاف الجماهير فشلوا في الحصول على تذاكر في المباريات التالية.


وأثبتت مباراة المنتخب أمام باكستان والتي أعقبت العودة من كأس آسيا، تغييرا في ثقافة الجمهور الذي أقبل وبحث وتعب للحصول على تذاكر للمباراة رغم تواضع مستوى المنافس باكستان، قبل أن تؤكد مباراة النشامى أمام طاجكستان التي تجري اليوم، تغييرا في الفكر، بدليل التزاحم على شراء التذاكر، بل أن الآلاف ما يزالون يبحثون عن تذاكر حتى اللحظة لحضور المباراة، بعد نفاذ التذاكر المطروحة.


في السابق كان الاتحاد يتعب وهو يبحث عن جمهور لمؤازرة المنتخب، كما كان يعاني في حشد الجمهور، وكان يلجأ في بعض الأحيان إلى القوات المحمولة التي تتمثل في اللجوء إلى مؤسسة معينة تقوم بإرسال موظفيها إلى المدرجات لمؤازرة المنتخب وبالمجان، قبل أن تتغير الصورة بعد كأس أسيا، حيث أصبح الجمهور يقاتل للحصول على تذكرة لمباريات المنتخب، في مشهد إيجابي يحسب لنشامى المنتخب ولاتحاد الكرة الذي أعاد الجماهيرية للمنتخبات. 

 

 


share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المنتخب الفلسطيني

فلسطين وسورية تحتاجان نقطة لبلوغ الدور الحاسم.. والخسارة ممنوعة أمام الكويت

منذ16 ساعة
راداميل فالكاو

فالكاو: مبابي سيخلق مشكلة في ريال مدريد

منذ21 ساعة
pngtree-generative-ai-creates-a-thrilling-soccer-match-spectacular-stadium-dynamic-football-action-and-goal-scoring-sport-photo-image_52062436

لاعب كرة قدم يستعد لشكوى بعد صافرة الحكم.. والسبب؟

منذ23 ساعة
pngtree-generative-ai-creates-image-of-stadium-soccer-game-with-players-competing-in-a-football-kick-competition-photo-image_52062518

لاعبون نادمون على تحقيق الفوز في "كأس الأردن"

05 حزيران 2024
6645daf5c2aa5

"التأديبية" تتخذ جملة من العقوبات بحق نادي دوقرا

04 حزيران 2024
دي بروين رفقة زوجته

دي بروين: زوجتي تشجعني على خوض مغامرة جديدة

04 حزيران 2024
افكار و مواقف

لا عدالة في عالم يحكمه الأميركان..!‏

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هيبة المعلم على المحك

محمود خطاطبة |اليوم

التكريم الملكي للمحافظ

سلامة الدرعاوي |اليوم

فلسطين في فلسطين

سميح المعايطة |اليوم

جريمة منظمة وتجهيل متعمد

مالك العثامنة |اليوم

سقوط حكومة نتنياهو قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات | منذ17 ساعة
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

العيد

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy
 