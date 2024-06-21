 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كأس أوروبا.. أوكرانيا تقلب تأخرها إلى فوز على سلوفاكيا

من لقاء أوكرانيا وسلوفاكيا-(وكالات)
من لقاء أوكرانيا وسلوفاكيا-(وكالات)

قلب المنتخب الأوكراني تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على نظيره السلوفاكي، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

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وتقدم منتخب سلوفاكيا في الدقيقة 17 عن طريق إيفان سكرانز، قبل أن يسجل ميكولا شابارينكو هدف التعادل لأوكرانيا في الدقيقة 54.

 

وفي الدقيقة 80 أضاف رومان ياريمتشوك الهدف الثاني للمنتخب الأوكراني.
وحصل منتخب أوكرانيا على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساويا مع منتخب سلوفاكيا الذي فاز في الجولة الأولى على بلجيكا بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب الأوكراني أمام نظيره الروماني بثلاثية نظيفة في الجولة ذاتها.-(وكالات)

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