الأربعاء 26 تموز 2023
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"كاس" تنتصر لتعديلات "فيفا" وتحبط وكلاء اللاعبين

رئيس الإتحاد الدولي إنفانتينو - (أرشيفية)
رئيس الإتحاد الدولي إنفانتينو - (أرشيفية)
 رفضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)، استئناف رابطة وكلاء اللاعبين المحترفين ضد اللوائح الجديدة لوكلاء اللاعبين، والتي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك لأسباب مختلفة.اضافة اعلان
ودخلت اللوائح الجديدة لفيفا حيز التنفيذ في كانون الثاني "يناير" الماضي، بهدف فرض نظام انتقالات أكثر عدلا وشفافية في كرة القدم.
وأعلن فيفا عن إلزام وكلاء اللاعبين بالحصول على ترخيص مع حظر التمثيل المتعدد لتجنب تضارب المصالح، ووضع حد أقصى لرسوم الوكلاء، مؤكدا أنه وبعد إنتهاء فترة الانتقالات الصيفية بدءا من الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، سيسمح فقط للوكلاء الحاصلين على ترخيص بالعمل في صناعة كرة القدم. وذكر فيفا في بيان رسمي، أنه يرحب بالقرار الذي يؤكد تماما شرعية وصلاحية وتناسب لوائح وكلاء كرة القدم.
وأوضحت كاس، أن لوائح وكلاء كرة القدم الخاصة بفيفا لا تنتهك القوانين في سويسرا وفرنسا وإيطاليا، واتفاقية المفاوضات الجماعية للدوري الأميركي للمحترفين.
ويريد "الفيفا" أن يلزم وكلاء اللاعبين بالحصول على عمولة لا تتخطى 3 بالمئة من أي صفقة تزيد قيمتها عن 200 ألف دولار، و5 بالمئة لأي صفقة تقل عن هذا المبلغ، مع تحديد سقف 10 بالمئة عندما يعمل الوكيل كممثل للنادي البائع. وكان الوكلاء خضعوا لاختبار مع بدء التطبيق الأولي لقرار الفيفا في نيسان (أبريل) الماضي، وفقدوا خلاله نحو نصف عددهم، بعدما نجح 52 بالمئة فقط من أصل 3800 وكيل تقدموا لتلك الاختبارات.
وتواجه اللوائح الجديدة لوكلاء اللاعبين، دعاوى قضائية على المستوى الوطني؛ فعلى سبيل المثال، تمت إحالة قضايا في ألمانيا إلى محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم فيها بناء على دعاوى بعض وكلاء اللاعبين هناك. (وكالات) 
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