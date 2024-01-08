"كلوب" يرفض الإفراط في التفاؤل رغم إقصاء آرسنال

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رفض مدرب ليفربول يورجن كلوب، الربط بين تعزيز فرص فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ونجاحه في إقصاء آرسنال من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.وقال كلوب عقب الفوز على آرسنال 2-0 أول من أمس في ملعب "الإمارات": "لا أرى الأمور بهذه الطريقة لكن هذا لا يعني أنه لا أحد يستطيع تخيل هذا الاحتمال، لكنني لا أعتقد ذلك".وأضاف المدرب الألماني في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية: "ليست لدينا مشكلة في الإيمان والثقة بقدرة فريقنا ولا يزعجنا الحديث عن هذه الاحتمالات لأننا ندرك جيدا جدول المباريات الذي ينتظرنا".وأشار مدرب ليفربول: "الطقس يكون باردا للغاية هذا الشهر وهناك وعوامل أخرى صعبة لذا علينا أن نقدم أفضل أداء ممكن وهو ما نحاول فعله دائما".وتحدث كلوب بلهجة هادئة ومتزنة عن الغيابات والإصابات التي يعاني منها ليفربول، مثل استبعاد فيرجيل فان دايك من مباراة آرسنال بسبب وعكة صحية، ولكنه بدا متفائلا بعودته قبل مواجهة فولهام يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.وتابع كلوب: "لقد كانت مباراة صعبة، لا يوجد فريق يأتي إلى ملعب آرسنال ويفوز بسهولة، بالتأكيد ستواجهنا صعوبات ولكن إذا ركزنا على الأعذار والتفكير في الغيابات سنعاني من مشاكل أكبر وسنفشل".واستدرك، "لكن إذا تجنبنا الالتفات للأعذار سيؤدي اللاعبون المباراة باستمتاع وهو ما نجحنا فيه خلال الشوط الثاني وكان الأداء رائعا".وأتم كلوب تصريحاته بالقول: "الصمود في المباراة بعد الصعوبات التي واجهناها في الشوط الأول بهذه الطريقة ثم تطوير الأداء يعد أمرا مميزا للغاية".يذكر أن ليفربول يعتلي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة بعد مرور 20 جولة، خلفه أستون فيلا 42 نقطة، بينما تراجع آرسنال للمركز الرابع برصيد 40 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يملك مباراة مؤجلة".من جهته، أبدى الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، سعادته بالانتصار على آرسنال، وقال أرنولد، في تصريحات لـ"بي بي سي" عقب المباراة: "إنه أمر صعب، لدينا الكثير من اللاعبين الغائبين عن مباراة اليوم، لكننا حاولنا بقوة حتى سجلنا هدفين متأخرين".وتابع: "تحدثنا بين الشوطين، ودخلنا في الشوط الثاني ولعبنا كرة قدم حقيقية وخلقنا فرصًا، وكان لتغيير النظام تأثير علينا".وأكمل: "في بعض الأحيان خلال الشوط الأول كنا ساذجين بعض الشيء عندما لعبنا من الخلف، لكننا تمسكنا بالطريقة التي نلعب بها، فنحن لدينا هويتنا، واستخدمنا سرعة داروين نونيز ولويس دياز لحسم المباراة".يشار إلى أن ليفربول افتقد العديد من عناصره الأساسية في المباراة مثل، محمد صلاح وفيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي وواتارو إندو.في الجانب الآخر، يرى الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن فريقه كان يستحق الفوز أمام ليفربول، مشيرًا إلى أن فريقه صنع العديد من الفرص طوال المباراة.وقال أرتيتا، في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة: "من حيث الجدارة والأداء، ليس هناك شك في من يستحق الفوز بالمباراة، الأمر صعب للغاية، لكن إذا كان الفريق يتعرض لضغوط شديدة، ولا يستحق الفوز بالمباريات، سأكون قلقًا".وأوضح: "قدمنا أداءً جيدًا، وأهدرنا كمية كبيرة من الفرص. كان علينا فقط الفوز بالمباراة لكننا خسرناها ولم نستغلها من أجل استعادة الثقة".وتابع: "إنهم من أفضل فرق أوروبا، ومع ذلك خلقنا الكثير من الفرص أمامهم لكننا أهدرناها، لم أر فريقًا يفعل ذلك ضدهم كما فعلنا".وأكمل: "عندما يلعب فريقي بهذه الثقة، ماذا يمكنني أن أفعل؟ ما أزال أدعمهم بنسبة 100 %. ما أطلبه من المشجعين أن يبقوا خلف الفريق".وعن إصابة جابرييل جيسوس، قال أرتيتا: "آمل ألا يكون الأمر كبيرًا، فقد أجرينا فحصًا له ولم نتمكن من المخاطرة به في اللقاء".وبشأن ضم مهاجم جديد في كانون الثاني (يناير) الحالي، أوضح: "في الوقت الحالي، هو أمر غير مرجح، واجبي الآن أن أطور اللاعبين الحاليين".على صعيد آخر، أعرب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته باستعادة جهود البلجيكي كيفن دي بروين، بعد فترة طويلة من الإصابة.وشارك دي بروين لأول مرة، خلال مباراة هيديرسفيلد (5-0) أول من أمس في كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك منذ أن غاب في آب (أغسطس) الماضي.وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "نحن سعداء للغاية بعودة كيفين دي بروين، ليساعدنا في الفوز بالمباريات.. من المهم جدا استعادته بعد إصابة طويلة".وأضاف: "سوف يساعدنا بموهبته، ولكنني لا أريد أن أضع كل الضغط على أكتافه، لأن هذا ليس عادلا له".وتابع: "بالطبع كيفن لديه قدرة وجودة خاصة للقيام بشيء يصعب العثور عليه، فلدينا رجال في خط الوسط يحبون الركض، أما كيفن فهو استثنائي، إنه فريد من نوعه".وواصل: "نحن سعداء حقا بعودته بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإصابة.. قدم تمريرة حاسمة جيدة حقا لجيريمي دوكو.. من الجيد حقا استعادته".من جانبه، عبر نجم مانشستر سيتي فيل فودين، عن سعادته بفوز فريقه على هيديرسفيلد، بعدما تألق مسجلا الهدفين الأول والرابع، ليقود فريقه إلى التأهل للدور التالي.وقال فودين في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نحن جميعا سعداء بالنتيجة. كان من الصعب بعض الشيء تحطيمهم. الهدف الأول الذي سجلته كان مهما، ثم كان لدينا المزيد من الإيقاع واستطعنا استغلال الفرص التي سنحت لنا بشكل جيد".وأضاف: "لم يكن الأمر سهلا عندما بذلوا كل ما في وسعهم للتغلب علينا، لكنني اعتقدت أن الطريقة التي تعاملنا بها مع أنفسنا كانت جيدة، لم ينفد صبرنا، وواصلنا لعب كرة القدم".وعن هدفه الأول، قال فودين: "التقطت الكرة في منطقة ضيقة وفكرت في تسديدها على الفور، وكنت سعيدا برؤيتها تسكن الشباك".أما فيما يخص هدفه الثاني، فقال: "لقد كانت نقرة بسيطة لطيفة من كوفاسيتش للعثور علي، سددتها فورا في الزاوية السفلية".وحول كونه شخصية محورية في "مان سيتي"، أوضح فودين: "أنا أستمتع بكرة القدم التي أقدمها في الوقت الحالي، وأتواجد بين الخطوط. هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه، أحتاج إلى الاستمرار في مساعدة الفريق بالأهداف والتمريرات الحاسمة وأن أكون لاعبا حاسما. أحاول أن أفعل ذلك في كل مباراة".وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مانشستر سيتي حقق أكبر عدد من الانتصارات بفارق 5 أهداف أو أكثر ضد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المسابقات منذ تولي بيب جوارديولا قيادة الفريق.وأشارت الشبكة، إلى أن سيتي حقق 42 انتصارًا، ويأتي بعده كل من: ليفربول (19)، وتوتنهام (15)، وآرسنال (13)، وتشيلسي (9).وبحسب شبكة "سكواوكا" للإحصائيات، فقد خاض مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الاتحاد تحت قيادة جوارديولا، 11 مباراة، حقق 11 انتصارًا، وسجل 52 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات، واستقبل 4 أهداف فقط. -(وكالات)