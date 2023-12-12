كلوب يسخر من انتقالات تشيلسي.. وأسطورة بايرن يرفض "طريد" مانشستر يونايتد

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أوضح مدرب ليفربول يورجن كلوب بطريقة ساخرة، أن فريقه كان محظوظا، عندما أخفق في التعاقد مع ثنائي تشيلسي الحالي روميو لافيا ومويسيس كايسيدو.وفي فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، في نافذة الصيف، نافس ليفربول بقوة على ضم كايسيدو من برايتون ولافيا من ساوثهامبتون، قبل أن يتفوق عليه تشيلسي ويحصل على توقيع اللاعبين الاثنين مقابل رسوم إجمالية قدرها 168 مليون جنيه إسترليني.وأعد ليفربول خطة بديلة، حيث لجأ بعد التعاقد مع دومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر، إلى الاستعانة بخدمات واتارو إندو من شتوتجارت، وريان جرافينبرش من بايرن ميونخ.وكان كلوب يتحدث في حدث تجريبي لافتتاح مدرج النادي المحدث في "أنفيلد"، مخاطبا حشدا يبلغ حوالي 7000 شخص.وقال كلوب للجماهير داخل أنفيلد: "في الصيف، حدث بعض الأشياء الغريبة في سوق الانتقالات ولكن بيننا، أستطيع أن أقول.. يا إلهي، كنا محظوظين أليس كذلك؟".وأضاف: "لم نكن نعرف ذلك في تلك اللحظة ولم نشعر بذلك في تلك اللحظة، لكن نعم، أنا سعيد حقًا لأن الأمر نجح".وتابع مدرب ليفربول مازحا: "من الواضح أننا أدركنا أن لاعبي خط الوسط الآخرين لا يريدون الانضمام إلى ليفربول، ثم وجدنا (واتارو) إندو. إنه لاعب استثنائي".وكافح كايسيدو لتقديم المستويات التي اعتاد تقديمها مع برايتون منذ انتقاله إلى تشيلسي، فيما لم يشارك لافيا في أي مباراة مع البلوز حتى الآن بسبب الإصابة.من ناحية ثانية، يستعد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، لاستقبال 57 ألف مشجع خلال مباراته أمام ضيفه مانشستر يونايتد، بشرط أن تحصل المدرجات الجديدة لستاد آنفيلد رود على الاعتماد الخاص بمعايير الأمان هذا الأسبوع.وإذا سارت كل الأمور بسلاسة، فإن المدرج العلوي الذي يتسع لـ7 آلاف مشجع سيكون عامرا بالجماهير خلال المواجهة أمام مانشستر يونايتد.وسيتبقى فقط العمل في مرافق تتسع لـ2000 مشجع وبعض الأعمال البسيطة في المدرجات السفلية، على أن يتم الانتهاء منها الشهر المقبل لترتفع حينها سعة الستاد إلى 61000 مشجع.وكان من المقرر الانتهاء من أعمال التحديث التي تكلفت 80 مليون جنيه إسترليني (حوالي 100 مليون دولار) قبل بداية الموسم الحالي، لكن تسليم الستاد بعد تحديثه تأخر بسبب عراقيل واجهت الشركة المسؤولة عن أعمال التشييد.وكان ليفربول قد تصدر ترتيب الدوري، بعدما حقق فوزا متأخرا على مضيفه كريستال بالاس (1-2) مساء السبت، في افتتاح الجولة الماضية.أما مانشستر يونايتد فتلقى هزيمة نكراء على أرضه أمام ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة، ما يضاعف الضغوط على المدرب الهولندي إريك تين هاج.بازلر: سانشو لا يناسب بايرنيعتقد نجم بايرن ميونيخ السابق ماريو بازلر أن النادي البافاري لن يوقع أبدًا مع لاعب يعاني من "مشكلة في السلوك" مثل جادون سانشو.وشهد النجم الإنجليزي، البالغ من العمر 23 عاما، تقلبا كبيرا في مسيرته، منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه إسترليني في العام 2021.والنجم الإنجليزي مستبعد حاليا من تشكيلة مانشستر يونايتد، بعد خلاف علني مع المدرب إريك تين هاج.وقال بازلر في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "بايرن صارم للغاية، وعندما يوقعون مع لاعب، يجب أن تتناسب شخصيته مع النادي".وأضاف: "قد يكون سانشو لاعب كرة قدم جيد، لكن بايرن لن يوقع معه لأنه ليس ما يبحثون عنه كشخص. كان سانشو بالفعل مثيرًا للمشاكل في دورتموند. سلوكه يمثل مشكلة وعليه تغييره".ومع ذلك، فإن بازلر منبهر بمستوى زميل سانشو في المنتخب الإنجليزي هاري كين، الذي يهز الشباك في كافة المناسبات مع بايرن.وأضاف بازلر، الذي فاز بلقبين في الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، إضافة إلى كأس أوروبا 1996 مع المنتخب الألماني: "هاري سيكون لاعبًا عظيمًا في بايرن، وأحد أفضل المهاجمين الذين لعبوا للنادي على الإطلاق. يمكنه تحطيم رقم ليفاندوفسكي".روبرتسون يعود قريباكشفت تقارير صحفية أمس، عن موعد عودة ظهير ليفربول أندي روبرتسون إلى الملاعب، حيث يواصل اللاعب التعافي من إصابة بخلع في الكتف.وتعرض روبرتسون (29 عاما) للإصابة خلال مباراة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 أمام إسبانيا في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، واضطر للخضوع لعملية جراحية، وغاب منذ ذلك الحين عن آخر ثماني مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.ولا يمكن للاعب الأسكتلندي الدولي المخاطرة بالإصابة، لكنه قد يعود إلى لياقته في وقت أسرع مما كان متوقعا.ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، عاد روبرتسون إلى التدرب على العشب من خلال تمارين الجري، وهو ويحرز تقدما يوميا في مركز تدريب "أكسا" الخاص بالنادي.وأضافت الصحيفة أن روبرتسون قد يصبح جاهزا للمشاركة في المباريات خلال كانون الثاني (يناير) المقبل.ومنذ إصابة روبرتسون، يعتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب على اليوناني كوستاس تسيميكاس في مركز الظهير الأيسر، وفي بعض الأحيان لجأ إلى جو جوميز الذي يلعب بالقدم اليمنى.آرسنال يكافئ هافيرتزحصل الألماني كاي هافيرتز، نجم آرسنال، على مكافأة معنوية خاصة نظير مجهوده الوفير وأدائه المميز مع الجانرز خلال المباريات القليلة الماضية.وبحسب الموقع الرسمي لآرسنال، فقد تفوق هافيرتز على جميع زملائه في الفريق، ونال جائزة أفضل لاعب في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بنسبة 65 % من الأصوات.وتفوق هافيرتز على كل من بوكايو ساكا وويليام صليبا ولياندرو تروسارد.وسجل هافيرتز هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 89 ضد برينتفورد، خلال الشهر الماضي.كما سجل أيضا هدفا خلال الفوز على لنس الفرنسي 6-0 في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.وأصبح هافيرتز رابع لاعب مختلف يفوز بجائزة لاعب الشهر في آرسنال، هذا الموسم.جدير بالذكر أن كلا من ديكلان رايس وبوكايو ساكا وتاكيهيرو تومياسو، سبق لهم تحقيق الجائزة في الشهور السابقة، بالموسم الحالي.-(وكالات)