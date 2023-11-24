كلوب يكيل المديح لمانشستر سيتي.. وجوارديولا يترقب المواجهة الأصعب

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مدن - أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن فريقه سيواجه "أقوى فريق في العالم"، عندما سحل ضيفا على مانشستر سيتي السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.ويبتعد ليفربول عن المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، وينظر الكثيرون إلى هذه المواجهة، باعتبارها الأقوى في البريمير ليج خلال السنوات القليلة الماضية.وقال كلوب في مؤتمر صحفي أقيم أمس الجمعة: "يوم السبت يوم صعب، إنه (مانشستر سيتي) أقوى فريق في العالم خلال السنوات القليلة الماضية. ستخبرني أن سجلنا (في ملعب الاتحاد) ليس رائعًا! إنهم أقوياء للغاية، ولا شيء يمكنني قوله يجعلهم أضعف وإلا سأفعل ذلك. قلناها مرارا وتكرارا العام الماضي مجرد ذكرى".وأضاف: "لا أتذكر تشكيلة الموسم الماضي في مباراة سيتي ولا أريد المقارنة. في الموسم الماضي لم نكن جيدين بما فيه الكفاية ولكن كان علينا إجراء تغييرات أيضًا. فريق ناجح ورائع ولكننا جميعًا نتقدم في السن ولم ننجح كما كنا سابقا".وتابع: "إذا جعلنا الأمر غير مريح بالنسبة لهم فلدينا فرصة. إذا كانوا مرتاحين في طريقة لعبهم، فلن يكون لدى أي فريق فرصة أمامهم. يبدو أننا اقتربنا قليلاً (هذا الموسم)، لكننا بحاجة للفوز بمعارك حاسمة على أرض الملعب".وحول عودة اللاعبين الدوليين لتوهم إلى تدريبات الفريق لعد انتهاء فترة التوقف الدولية، قال كلوب: "لقد عاد الجميع من فترة التوقف الدولية، لذلك يتعين علينا اتخاذ قرارات. سننظر في عيونهم ونتحدث معهم ونتخذ القرارات. لقد قدموا جميعا فترة دولية جيدة. نونيز في حالة جيدة، ونريد استخدامه كلما أمكن ذلك".وعما إذا كانت المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي هي الأكبر في الكرة الإنجليزية هذه الأيام، أجاب كلوب: "لا أعرف لكنها أصعب مباراة يمكن أن تلعبها منذ سنوات. سيقرر المشجعون، لكن من الحكمة في كرة القدم أننا كنا بحاجة إلى وقت لنصبح منافسين على أرض الملعب".وسئل كلوب عما إذا كان بإمكان نجمه محمد صلاح التحسن أكثر مما هو عليه الآن، رد كلوب: "بالطبع يمكنه التحسن. ونتوقع ذلك منه. لماذا يكون أول من يدخل المبنى وآخر من يخرج منه إذا لم يكن يريد التحسن؟ لكنه اكتسب خبرة على مر السنين لأنه يعرف الكثير عن اللعبة. مختلف تمامًا عما كان عليه عندما وصل إلى هنا".وأردف: "إنه جيد حقًا مع زملائه في الفريق واللاعبين المهاجمين. إنه مميز جدًا. أتمنى أن يستمر لفترة طويلة".وتحدث كلوب عن الشراكة المثمرة في الآونة الأخيرة بين صلاح وداروين نونيز بقوله: "لا يمكنك أن تصبح لاعبًا في ليفربول إذا لم تكن ذكيًا في كرة القدم. يبحث داروين ومو عن بعضهما البعض، لكن يبدو أنهما لا يستبعدان اللاعبين الآخرين. إنها مجرد طريقة مختلفة للعب".وزاد: "مو يدعم الأولاد. جاء داروين إلى هنا بتوقعات كبيرة، وربما فهم مو الوضع بشكل أفضل ورأى إمكاناته وأراد مساعدته. دون إجراء محادثة أطول، كان ذلك بالتأكيد بداية شراكة مميزة جدًا".ورفض كلوب التعليق على خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون نتيجة تجاوزات في قوانين اللعب المالي النظيف، وقال: أنا لست (في قلب) هذا الموضوع. سمعت عن 10 نقاط (خصم) وسمعت أنهم استأنفوا. هذا كل شيء. ربما سيفعل الجميع ذلك (الاستئناف). هذا كل ما يمكنني قوله عن ذلك".من ناحيته، يعتقد نجم ليفربول محمد صلاح أن مستواه ومستوى فريق، قد ارتفع نتيجة للمنافسة المحتدمة والمتكررة مع مانشستر سيتي على مر السنين.واستعرض صلاح المواجهة المنتظرة بفارغ الصبر في مقابلة مع مهاجم الريدز السابق فلوران سيناما بونجول بمركز تدريب أكسا، نقل موقع ليفربول نصها.وعن المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي قال صلاح: "إنها تجعلنا فريقًا أفضل، وتجعلنا لاعبين أفضل، وأنا متأكد من أنها تجعل المدرب أفضل أيضًا. عندما تعلم دائمًا أن شخصًا ما سيفوز بالمباريات وأن شخصًا ما ينتظر دائمًا خسارة المباراة، فإنك تعمل دائمًا بجهد أكبر مما تفعل عادةً".وحول تطوره دوره هذا الموسم ليصبح قيادا بشكل أكبر من الماضي، قال صلاح: "لقد شعرنا - أنا وفيرجيل (فان دايك) والآخرون مثل روبو وألي (روبرتسون وأليسون)، أننا بحاجة حقًا إلى اتخاذ خطوة إلى الأمام ومحاولة التعامل مع كل شيء، وهناك ترينت، بالتأكيد، ما يزال شابًا على أي حال!".وأضاف: "نريد أن يشعر الجميع بأنهم في بيتهم وأن نكون مجموعة جيدة. أعتقد أن المجموعة رائعة. اللاعبون لطيفون ويتمتعون بشخصيات جيدة جدًا. إنهم يريدون فقط العمل الجاد ويريدون تحقيق الأشياء، وهو أمر جيد. نحن نحاول مساعدتهم. إنهم بحاجة إلى مساعدة أنفسهم وأنا متأكد من أنهم يشاهدوننا في ما نقوم به ويحاولون التعلم فقط".وسئل صلاح عن شراكته مع داروين نونيز في الخط الأمامي، فقال: "أعتقد أنه رأى أنني أنظر إليه دائمًا عندما يركض وأحاول فقط أن أساعده، وأحاول أن أعطيه الكرات، فهو دائمًا يبذل قصارى جهده ليعيد الكرة إليّ. أعتقد أن كلانا لدينا السرعة، وهذا يجعلنا نفهم طريقة بعضنا البعض".وتابع: "ولكن أيضًا عندما يلعب كودي (جاكبو) في هذا المركز، فهو رجل رائع. إذا فهمت طريقة لعبهم ستكون طريقة لعبك أسهل. لذلك أحاول دائمًا أن أفهم ألعاب اللاعبين الآخرين، وأعرف أين يمكن أن أكون في هذا المركز مع هذا اللاعب، أما مع اللاعبين الآخرين فالأمر مختلف. كوستاس وروبو مختلفان تمامًا، وداروين وكودي مختلفان أيضًا. لذلك يجب أن أتكيف مع اللاعبين الذين سيشاركون وأين سيلعبون".وتحدث صلاح عن وضعه البدني قائلا: "أنا أعتني بجسدي حقا. أعلم أنه إذا كنت تريد تحقيق أشياء كبيرة، عليك أن تعمل بجد، هكذا يقول العالم العلم، وأنا لا أقول ذلك وحدي".واسترسل: "أحاول دائمًا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، العلاج وصالة الألعاب الرياضية. ويمكنك أن تسأل الجميع، أحاول دائمًا أن آتي أولاً وأغادر أخيرًا. أكرس حياتي للعبة. أريد فقط أن أكون لائقًا طوال الوقت، حتى تفعل أشياء صغيرة وتحدث فرقًا كبيرًا في التفاصيل".في الجهة المقابلة، تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة ليفربول والتشابه بين صراع السيتي وليفربول وعداوة ريال مدريد وبرشلونة، وقال: "الأمر مختلف، في العقد الأخير منذ تواجدي هنا هم (ليفربول) أفضل منافس لنا".وأضاف: "كل الإشادة لليفربول وسيتي باستمرارهما في تلك المنافسة، إذا أردت المقارنة فسيتي لم يكن منافسًا في آخر 20 أو 30 عامًا مثل ليفربول".وزاد: "نحن جميعًا أصدقاء، أتواجد هنا منذ 8 سنوات لكن ليفربول لم يعد نفس الفريق الذي تواجد في البداية، نملك أفكارا متشابهة مثل قدرة ترينت ألكسندر أرنولد على الدخول للعمق، هم فريق بارز أتطلع لمواجهته". وتطرق إلى إصابة إيرلينج هالاند بقوله: "تدرب معنا بالأمس وبالتالي نأمل في مشاركته".وبالنظر إلى العقوبة المفروضة على إيفرتون: "لن أعلق بكلمة واحدة لعدم معرفتي حقيقة ما حدث، أعرف أن الناس يقولون لماذا لا يشارك سيتي في دوري المؤتمر، لكن دعونا ننتظر".أما عن الحالة البدنية للاعبين، فقال: "لدينا بعض المشاكل مثل العديد من الأندية، سنرى ما سيحدث في الحصة التدريبية وسنقرر غدًا، بحلول السادسة مساء سأعرف تمامًا من سيشارك". وتابع: "لم أكن أتوقع التواجد في ذلك المركز عند بداية الموسم، هناك 5 فرق متقاربة للغاية، لكن نحن في الصدارة، هذه مباراة مهمة، وفي كانون الأول (ديسمبر) لدينا كأس العالم (للأندية) في السعودية".وأشاد جوارديولا بكلوب قائلا: "جعلني مدربا أفضل عبر الفرق التي دربها والتحولات في أسلوب اللعب والمساحات التي تخلقها فرقه في الدفاع، لديهم نونيز وصلاح، لديهم فريق هائل دون شك".وأتم بالتعليق على العقوبة التي قد يتعرض لها مانشستر سيتي وتدفعه للتفكير في مستقبله: "سأجيب على هذا السؤال عند معرفة الحكم، حتى الآن نحن أبرياء". -(وكالات)