كلوب ينسحب غاضبًا من مقابلة تلفزيونية

بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، انسحب يورغن كلوب، مدرب ليفربول، من مقابلة تلفزيونية غاضبا.



فقد أثار سؤال من مراسل "في سبورت" غضب كلوب قبل أن يغادر. وعبّر كلوب بغضب عن استيائه من السؤال حول تراجع اداء فريقه في الوقت الإضافي، قائلاً: "هذا سؤال غبي بعض الشيء. لو كنت تراقبنا بانتظام، لكنت سألت: لماذا لدينا الكثير من الطاقة".



ثم أضاف بغضب: "لا أعرف عدد المباريات التي لعبناها مؤخرًا ولا أعرف كم مباراة لعبها مانشستر يونايتد. هذه رياضة، أشعر بخيبة أمل بالفعل من هذا السؤال، لكن من الواضح أنك تعتقد أنه جيد".



وبعد تدخل المراسل بسؤال آخر، رد كلوب بغضب: "أوه، لا أظن ذلك. هيا. من الواضح أنك لست في حالة جيدة وليست لدي أعصاب كافية للتعامل معك"، قبل أن يترك المقابلة فجأة.

<

klopp just walked out of his interview with scandinavian tv in a huff pic.twitter.com/4ZwmBfDQPb