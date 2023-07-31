كلوب ينفي اهتمام ليفربول بمبابي.. وديمبلي يتقدم بطلب الرحيل

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مدن - سخر مدرب ليفربول يورجن كلوب، من التلميحات بأن ليفربول يجري محادثات مع باريس سان جيرمان بشأن استعارة المهاجم كيليان مبابي.ويرفض اللاعب الفرنسي الدولي تفعيل شرط التمديد لمدة عام واحد في عقده، وأوضح أنه ينوي المغادرة في صفقة انتقال مجانية العام المقبل، مع اعتقاد باريس سان جيرمان أن لدى اللاعب بالفعل اتفاقًا ساريًا للانضمام إلى ريال مدريد.لكن سان جيرمان يرفضون التفكير في احتمال خسارة مبابي، الذي كلف 150 مليون جنيه إسترليني، عندما انضم من موناكو قبل خمس سنوات، دون الحصول على مقابل مادي.وقدم نادي الهلال عرضًا قياسيًا عالميًا بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي كان باريس سان جيرمان مستعدًا لقبوله، لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا رفض هذه الخطوة على الرغم من أنه عُرض عليه عقدًا مذهلاً لمدة عام واحد، كان من الممكن أن يحقق له 11.6 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.ويصر سان جيرمان على أن مبابي لن يلعب على الإطلاق هذا الموسم، إذا استمر في رفض تمديد عقده، ما دفعه إلى محاولة إعارته إلى ناد آخر، والتخلص من أجره المرتفع.وقد أدى ذلك إلى ربط ليفربول باستعارة مبابي، لكن كلوب أبعد فريقه عن هذه الخطوة، ويعتقد أن أي صفقة للاعب الفرنسي ستكون باهظة الثمن.وردا على سؤال حول إمكانية ضم ليفربول إلى مبابي، قال كلوب لشبكة "سكاي ألمانيا": "نحن نضحك على ذلك! أستطيع أن أقول إنني أعتقد أنه لاعب جيد حقًا، لكن الظروف المالية لا تناسبنا على الإطلاق".وأضاف: "لا أرغب في إفساد القصة الآن، ولكن على حد علمي، لا يوجد صحة فيها، إلا أنه من المحتمل أن يكون شخص آخر من النادي يعد شيئًا ويريد مفاجأتي، لكن هذا لم يحدث في السنوات الثماني التي قضيتها هنا. ستكون هذه هي المرة الأولى".من ناحية ثانية، أكدت تقارير صحفية أمس، أن ليفربول اتصالات مع إينتراخت فرانكفورت بشأن إمكانية ضم أحد نجومه، الذي يعد أيضًا هدفًا لآرسنال ويوفنتوس وتوتنهام ونيوكاسل.وذكرت صحيفة "مترو" أن ليفربول مهتم بضم لاعب الوسط الدنماركي ياسبر ليندستروم، اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في فرانكفورت منذ وصوله من بروندبي في العام 2021، حيث شارك في 77 مباراة في موسمين فقط وأحرز 14 هدفًا.وكان ليندستروم جزءًا من الفريق الذي فاز بالدوري الأوروبي العام الماضي وحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني بالموسم ذاته.وارتبط آرسنال أيضا باللاعب الدولي الدنماركي في نيسان (أبريل) الماضي، وكان هناك المزيد من الأندية التي دخلت السباق على توقيعه، مثل توتنهام ونيوكاسل ويوفنتوس وإنتر ميلان ونابولي.وأضافت الصحيفة، أن وحده لايبزج تقدم بعرض لضم ليندستروم، بلغت قيمته 22 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا الصيف، وتم رفضه من قبل إدارة فرانكفورت.وأضافت "مترو"، أن فرانكفورت يريد مبلغا يتراوح من 35 مليون جنيه إسترليني إلى 40 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعبه، وهو أمر لا يبدو مستبعدًا نظرًا لمدى الاهتمام به من جميع أنحاء أوروبا.وكان ليفربول قد ضم لاعبا من الدوري الألماني هذا الصيف، حيث اشترى خدمات المجري دومينيك سوبوسلاي من لايبزج.إلى ذلك، أفادت تقارير صحفية أمس، بأن ليفربول سيقدم عرضًا ثانيًا لضم روميو لافيا لاعب ساوثهامبتون، حيث يسعى الريدز لإبرام صفقة والاستفادة من خدمات خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا.ورفض ساوثهامبتون عرضا من ليفربول بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي، حيث يتطلع للحصول على ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني، لكن مع جوردان هندرسون عن ليفربول وإمكانية لحاق فابينيو به، فإن ليفربول قد يضطر لرفع القيمة من خلال عرض ثان، وفقا لما أكدته صحيفة "ميرور".ويحتفظ حافظ ساوثهامبتون بشرطه، لا سيما وأنه سيكون مدينًا بنسبة 20 في المائة من أي رسوم انتقال لمانشستر سيتي الذي تركه لافيا الصيف الماضي.ويمتلك سيتي أيضًا شرط إعادة شراء بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للاعب خط الوسط، لكن هذا لا يدخل حيز التنفيذ حتى الصيف المقبل.وكان تشيلسي مهتمًا أيضًا باللاعب البلجيكي الشاب، لكن يعتقد أن لافيا يفضل الانتقال إلى ليفربول، بينما ما يزال البلوز يأمل في إبرام صفقة مع لاعب خط وسط برايتون مويسيس كايسيدو.بديل محلي لكينيفكر توتنهام في التعاقد مع أحد مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال قرر بيع نجمه هاري كين.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" أمس، بإن توتنهام يدرس التعاقد مع مهاجم نوتنجهام فورست برينان جونسون.ويعتبر جونسون من اللاعين الشبان المميزين الذين يتوقع لهم مستقبلا باهرا في البريميرليج، بعد موسم جيد قدمه مع نوتنجهام بقيادة المدرب ستيف كوبر.وتتركز كل الأنظار على اجتماع بين المسؤولين التنفيذيين في بايرن ميونخ يان كريستيان دريسن وماركو نيببي، مع رئيس توتنهام دانييل ليفي لاعب توتنهام في لندن، لمعرفة ما إذا كان بإمكان الطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن رسوم انتقال كين.استقل دريسن ونيب طائرة خاصة متوجهة إلى لندن من مطار أوبربفانينهوفن صباح الإثنين، وهما واثقيا من قدرتهما على التوصل إلى اتفاق لضم قائد المنتخب الإنجليزي.لكن توتنهام كان منشغلاً في تقييم الخيارات المستقبلية لملء الفراغ الذي سيتركه رحيل كين، وتم ذكر ماتيس تل لاعب بايرن، رغم ميل اللاعب إلى التحرط على الجناحين بدلا من التمركز كمهاجم صريح.آرسنال يهدف لضم كفاراتسخيلياأفادت تقارير صحفية أمس، بأن أرسنال يخطط لصفقة انتقال مزدوجة ضخمة.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن آرسنال مستعد لتقديم عرض لشراء خدمات خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي ومحمد قدوس لاعب أياكس.وحصل آرسنال بالفعل على ثلاث صفقات رفيعة المستوى هذا الصيف، ضم من خلالها ديكلان رايس وكاي هافيرتز ويورين تيمبر، وأدى ذلك إلى ارتفاع إنفاقه إلى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى المنافسة مجددا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان كفاراتسخيليا، اللاعب الجورجي الدولي البالغ من العمر 22 عامًا، بمثابة اكتشاف لنابولي في الموسم الماضي، حيث حصد لقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في 33 عامًا.وجاء كفاراتسخيليا إلى نابولي قادمًا من دينامو باتومي مقابل حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني، وساهم في تسجيل 14 هدفًا و 17 تمريرة حاسمة في 43 مباراة بكافة المسابقات.ويحرص آرسنال على كفاراتسخيليا، رغم أنه يعلمون بأنه سيتعين عليه دفع رسوم كبيرة.وفي وقت سابق من هذا الصيف، تم ربط نيوكاسل بتقديم عرض قيمته 82 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الجورجي، الذي يخضع لعقد مع نابولي حتى العام 2027.وإلى جانب كفاراتسخيليا، يراقب أرسنال أيضًا لاعب أياكس والمنتخب الغاني كودوس، البالغ من العمر 22 عامًا.وسجل قدوس 18 هدفًا وسبع تمريرات حاسمة لأياكس على الرغم من الصعوبات التي مر بها الفريق الهولندي الموسم الماضي.على صعيد متصل، أكدت تقارير صحفية أمس، أن حارس مرمى برينتفورد دافيد رايا، اختار وجهته المقبلة من بين آرسنال وبايرن ميونخ المهتمين بخدماته.وذكر خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن الحارس الدولي الإسباني رايا، يفضل الانتقال إلى آرسنال على بايرن.وواصل رومانو، بأن ممثلي اللاعب بدأوا التفاوض مع مسؤولي آرسنال، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية.ويتبقى في عقد رايا مع برينتفورد عام واحد فقط، ويجذب الحارس اهتماما كبيرا من أندية عديدة، بسبب أدائه المميز في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.ويريد آرسنال التعاقد مع رايا، للتنافس مع الحارس الأساسي الحالي آرون رامسديل.لكن هناك صعوبات ستواجه آرسنال قبل التوصل إلى اتفاق، مع إصرار إدارة برينتفورد على عدم قبول عروض تقل عن 40 مليون جنيه استرليني.يذكر أن آرسنال أنفق ببذخ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصا بعدما دفع 105 ملايين جنيه استرليني لضم لاعب الوسط ديكلان رايس.ديمبلي يطلب الرحيل رسمياتوجه الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، بطلب إلى إدارة ناديه، من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وقرر باريس سان جيرمان، تفعيل الشرط الجزائي في عقد ديمبلي، من أجل ضمه هذا الصيف، في خطوة غير متوقعة للبارسا.ويتضمن عقد ديمبلي مع برشلونة، شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو، يحق تفعيله حتى منتصف ليل أمس، وتتضاعف قيمته بداية من اليوم.وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر"، أن ديمبلي طلب من برشونة، الرحيل بشكل رسمي.وأوضح رومانو، أن طلب ديمبلي جاء في ظل ضيق الوقت وصعوبة تفعيل الشرط الجزائي، ولرغبته في أن يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، للرحيل عن كامب نو بطريقة جيدة.وحاول برشلونة تجديد عقد ديمبلي خلال الفترة الماضية، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع وكيله.وانضم ديمبلي إلى برشلونة، في صيف 2017، قادما من بوروسيا دورتموند، مقابل 135 مليون يورو.تشيلسي يدرس ضم سانشيزيدرس تشيلسي إمكانية ضم حارس مرمى جديد هذا الصيف، وفقا لما أكدته تقارير صحفي أول من أمس.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن تشيلسي مهتم بضم حارس مرمى برايتون روبرت سانشيز.ووجد سانشيز البالغ من العمر 25 عامًا، نفسه خارج الفريق الأول في برايتون بقرار المدرب روبرتو دي زيربي الذي يفضل جيسون ستيل، منذ ذلك الحين أضاف الندي إلى صفوفه بارت فيربروجن من أندرلخت مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.ويعتبر سانشيز لاعبا دوليا مع المنتخب الإسباني، لكنه يعتبر لاعبًا محليًا في أكاديمية برايتون منذ أن كان عمره 15 عامًا.ويريد تشيلسي تشكيل المنافسة على مقعد الحارس الأساسي كيبا أريزابالاجا، بعد أن باع إدوارد مندي إلى أهلي جدة، بينما يجري الأميركي جابرييل سلونينا، محادثات للانضمام إلى كاب يوبين البلجيكي.ويعرف مدرب حراس تشيلسي بن روبرتس سانشيز جيدًا، بعد أن عمل معه سابقا في برايتون، وتم تكليفه بمزيد من المسؤولية هذا الموسم ويشرف على قسم حراس المرمى.من جهة ثانية، توصل تشيلسي إلى اتفاق لضم لاعب جديد، حسبما أكدته تقارير صحفية.وذكر موقع "ذا أثليتيك"، أن تشيلسي اتفق مع لاعب موناكو أكسل ديساسي، الذي سيوف على عقد مع البلوز، بعد أن توصل الجانبان إلى اتفاق حول انتقال بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني.وتأتي هذه الخطوة، في ظل سعي مدرب تشيلسي الجديد ماوريسيو بوكيتينو لتعويض المصاب ويسلي فوفانا.وأصيب نجم ليستر السابق في الركبة خلال وقت سابق من هذا الشهر، مع مخاوف من أن ينتهي به الأمر غائبا عن الموسم بأكمله.ويلعب ديساسي على الجانب الأيمن الخط الخلفي، وكان مرتبطًا سابقًا بكل من مانشستر يونايتد وأرسنال ونيوكاسل.وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا جزءًا من تشكيلة فرنسا في كأس العالم 2022، حيث ظهر ثلاث مرات، بما في ذلك دقيقة واحدة من مقاعد البدلاء في المباراة النهائية. وانضم ديساسي إلى موناكو مقابل 11 مليون جنيه إسترليني من ريمس في العام 2020.روما يعلن ضم جونأعلن نادي روما رسميًا أمس الإثنين، التعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.ويعتبر جولين جون (19 عامًا) أحد لاعبي أكاديمية ريال مدريد، مواليد 2004، ولم يشارك مع الفريق الأول للميرنجي من قبل.وأصدر روما بيانًا عبر حسابه على "تويتر"، يعلن خلاله التعاقد مع اللاعب الإسباني الشاب، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد على استعداد لتمديد إعارة جولين لموسم آخر، إذا شارك مع الفريق الأول لروما الموسم المقبل.وشارك جولين مع منتخب إسبانيا (تحت 18 عامًا) في 12 مباراة وسجل 6 أهداف.كما شارك جولين مع فريق ريال مدريد كاستيا في 23 مباراة الموسم الماضي، وسجل 5 أهداف.يونايتد واثق من ضم أمرابطيستعد المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، للانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن أمرابط يعتبر هدفا أساسيا للمدرب إريك تين هاج هذا الصيف، الذي طلب من إدارة ناديه تقديم عرض لضمه.وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر يونايتد عرض على فيورنتينا 21.5 مليون جنيه إسترليني، لضم أمرابط هذا الصيف.وأضافت الصحيفة، أنه رغم طلب فيورنتينا الحصول على ما يقرب من 26 مليون جنيه إسترليني، إلا أن جميع الأطراف واثقة من إتمام الصفقة.وأبدى أكثر من ناد اهتمامه بضم أمرابط، بعد مونديال قطر 2022، ومساهمته في حصول المغرب على المركز الرابع.ويلعب أمرابط في صفوف فيورنتينا منذ العام 2020.الزلزولي مرشحللبقاء مع برشلونةتحول مستقبل المغربي عبدالصمد الزلزولي، جناح برشلونة، بشكل مثير في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.وكتب الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيؤثر رحيل عثمان ديمبلي عن برشلونة على مستقبل عبدالصمد الزلزولي".وكشف أن الزلزولي كان في طريقه للرحيل عن البارسا خلال الأيام المقبلة معارا إلى ريال بيتيس، لكن تغير الموقف الآن.وأشار إلى أن الزلزولي سيبقى مع برشلونة بشكل مؤكد، إذا انتقل ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، كما أن اللاعب المغربي سيحصل على فرصة رئيسية لإثبات قدراته بالموسم المقبل.مونشنجلادباخيستعير لاعب ليدزأعلن بوروسيا مونشنجلادباخ أمس، استعارة المدافع النمساوي ماكسيميليان ووبر لمدة موسم واحد، قادما من ليدز يونايتد.وانضم ووبر (25 عاما)، إلى ليدز في كانون الثاني (يناير) الماضي قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي.وأصبح ووبر سابع صفقات جلادباخ هذا الصيف، وثالث مدافع جديد ينضم للفريق بعد فابيو شياروديا ولوكاس أولريتش.وقال روبرت فيركوس المدير الرياضي لجلادباخ "الخبرة في المستويات العليا التي اكتسبها ماكس بالفعل في أنديته السابقة وفي المنتخب النمساوي الوطني، ستكون مفيدة لفريقنا الشاب".من جانبه قال ووبر الذي خاض 16 مباراة دولية مع منتخب النمسا: "بوروسيا ناد عريق.. إنها خطوة مثيرة للغاية بالنسبة لي وأنا أتطلع حقا للمضي قدما".-(وكالات)