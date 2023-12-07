كوكا يسجّل هدفاً ويهديه للشهيدة ريم "روح الروح" (فيديو)

أهدى لاعب نادي بينديك سبور التركي، المصري أحمد حسن كوكا، هدفه الأول في مباراة فريقه أمام إسبرطة 32 سبور أمس الثلاثاء، إلى روح الطفلة ريم التي استشهدت من جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وفي أثناء احتفاله بالهدف، رفع كوكا قميص ناديه ليظهر تحته قميص يحمل صورة ريم التي كانت بين يدي جدّها خالد نبهان وهو يردّد عبارة "روح الروح" بعد استشهادها.





⚽ Pendikspor, Ahmed Hassan'ın 54. dakikada attığı golle Isparta 32 Spor karşısında farkı yeniden 2'ye çıkardı. #ZTK pic.twitter.com/PI7TNMCEI2 — A Spor (@aspor) December 5, 2023

وكان كوكا قد أعرب خلال الشهر الماضي، عن تضامنه مع فلسطين برسالة مؤثّرة في مواقع التواصل الاجتماعي.



يُذكر أنّ المباراة انتهت بفوز بينديك بنتيجة 5-3، ونجح كوكا في تسجيل 3 أهداف محقّقاً "الهاتريك" خلال 9 دقائق، ليقود فريقه للتأهّل للدور الثاني في بطولة كأس تركيا. -وكالات