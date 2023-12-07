الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كوكا يسجّل هدفاً ويهديه للشهيدة ريم "روح الروح" (فيديو)

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا

أهدى لاعب نادي بينديك سبور التركي، المصري أحمد حسن كوكا، هدفه الأول في مباراة فريقه أمام إسبرطة 32 سبور أمس الثلاثاء، إلى روح الطفلة ريم التي استشهدت من جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وفي أثناء احتفاله بالهدف، رفع كوكا قميص ناديه ليظهر تحته قميص يحمل صورة ريم التي كانت بين يدي جدّها خالد نبهان وهو يردّد عبارة "روح الروح" بعد استشهادها.

وكان كوكا قد أعرب خلال الشهر الماضي، عن تضامنه مع فلسطين برسالة مؤثّرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

 


يُذكر أنّ المباراة انتهت بفوز بينديك بنتيجة 5-3، ونجح كوكا في تسجيل 3 أهداف محقّقاً "الهاتريك" خلال 9 دقائق، ليقود فريقه للتأهّل للدور الثاني في بطولة كأس تركيا. -وكالات

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