الأربعاء 26 تموز 2023
النسخة المطبوعة

كأس العالم للسيدات

كولومبيا والفلبين تهزمان كوريا الجنوبية ونيوزيلندا في مونديال السيدات

فرحة لاعبات كولومبيا بالفوز على كوريا الجنوبية - (من المصدر)
فرحة لاعبات كولومبيا بالفوز على كوريا الجنوبية - (من المصدر)
 تغلب المنتخب الكولومبي على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (2-0) أمس، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثامنة للدور الأول من بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا "استضافة مشتركة".اضافة اعلان
وسجل المنتخب الكولومبي، هدفيه في الشوط الأول عن طريق كاتالينا أوسمي، وليندا كايسيدو في الدقيقتين (30 من ضربة جزاء، 39).
واحتل المنتخب الكولومبي، المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف نظيره الألماني، الذي افتتح مباريات المجموعة بالفوز الكبير (6-0) على المنتخب المغربي.
في المقابل، أنعش المنتخب الفلبيني، آماله في التأهل للدور الثاني، "ثمن النهائي" ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، بفوزه التاريخي (1-0) على نيوزيلندا صاحب الأرض، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالبطولة.
وحسم المنتخب الفلبيني، المباراة بهدف نظيف في الشوط الأول، سجلته اللاعبة سارينا بولدن في الدقيقة 24.
وحصد المنتخب الفلبيني، أول 3 نقاط له في المجموعة، كما أنها أول 3 نقاط له على الإطلاق في مونديال السيدات؛ حيث يخوض البطولة للمرة الأولى في تاريخه، فيما توقف رصيد نيوزيلاندا عند 3 نقاط.
لومان تغيب عن تدريبات ألمانيا
غابت سيدني لومان، لاعبة المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، عن تدريب اللاعبات اللاتي لم تشاركن في مباراة الفريق الافتتاحية بالمونديال، والذي أقيم في ملبورن، أمس.
وأكدت متحدثة رسمية باسم المنتخب، أن لومان لاعبة وسط بايرن ميونيخ لم تشارك في المران، بسبب شعورها بإجهاد خفيف في عضلة المقربة.
ولم تشارك لومان في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني 6-0 على المنتخب المغربي في افتتاحية مبارياته بالمونديال، فيما شاركت لينا أوبردورف ومارينا هيجيرينج وشويكي نوسكن في التدريب الذي أقيم في ملعب "ليك سايد".
وكانت اللاعبات اللاتي أصبن مؤخرا، متاحات للمشاركة في المباراة الأولى بدور المجموعات، لكن المدربة مارتينا فوس تيكلينبورج لم تشرك أي لاعبة منهن، وفي حالة لاعبة خط الوسط أوبردورف، فهناك فرصة كبيرة لأن تعود لاعبة فولفسبورغ لتشكيلة المنتخب الألماني، في مباراة الجولة الثانية أمام المنتخب الكولومبي المقرر إقامتها يوم الأحد 30 من الشهر الحالي.
وسيكون منافس المنتخب الألماني في المباراة الثالثة بدور المجموعات، هو المنتخب الكوري الجنوبي، حيث يلتقيان يوم 3 آب (أغسطس) المقبل في بريزبان.
الكورية كايسي أصغر لاعبة 
أصبحت الكورية الجنوبية كايسي فير، 16 عاما و26 يوما، أصغر لاعبة على الإطلاق تشارك في نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بعد دخولها بديلة خلال خسارة منتخب بلادها ضد كولومبيا (2-0).
ودخلت كايسي في الدقيقة (78) على ملعب "سيدني فوتبول ستاديوم"، لتحطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة النيجيرية إفيانيي شيجيني في مونديال 1999 (16 عاما و34 يوما).
ولدت فير في الولايات المتحدة من أب أميركي وأم كورية، وأصبحت أول لاعبة من أصول مختلطة تنضم لتشكيلة المنتخب الكوري الجنوبي.
وقال الإنجليزي كولين بيل مدرب المنتخب: "تستحق الحصول على فرصة للعب، لقد تدربت جيدا مثل الجميع، هذه أيضا إشارة إلى أن هذا هو المستقبل، نريد لاعبات يتمتعن بالقوة والسرعة وببنية قوية".
وألمح بيل الذي قال عشية المباراة: "إنه يريد "حماية" فير من "الضجيج" المفرط حولها، إلى أنه قد يمنحها دقائق أكثر في المباراة المقبلة ضد المغرب، الذي يخوض غمار البطولة للمرة الأولى وسقط افتتاحا 6-0 أمام ألمانيا.
بيع 1.5 مليون تذكرة 
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بيع مليون ونصف المليون تذكرة لبطولة كأس العالم للسيدات التي تقام حاليا بأستراليا ونيوزيلندا، وتستمر حتى 20 آب (أغسطس) المقبل.
وذكر "فيفا" عبر موقعه الرسمي: "قامت عائلة في أوتياروا بنيوزيلاندا بشراء التذكرة رقم مليون ونصف المليون لكأس العالم للسيدات للعام 2023 وشاهدت مباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة بين إيطاليا والأرجنتين في استاد إدن بارك في أوكلاند".
وأضاف: "تم توجيه الدعوة لتلك الأسرة لمقابلة رئيس فيفا جياني إنفانتينو، الذي قدم لهم فرصة لحضور جميع المباريات المتبقية بالبطولة على ملعب أوكلاند".
وصرح إنفانتينو، بأنه شرف كبير الاحتفال مع تلك العائلة، وذلك بعد كسر الرقم التاريخي من مبيعات التذاكر، لافتا: "يعتبر هذا أحدث إنجازات البطولة التي وصلت بالفعل للعديد من الإنجازات وكسرت العديد من الأرقام القياسية، سواء على المستوى العالمي، أو في الدولتين المضيفتين بعد بيع 1.5 مليون تذكرة حتي الآن، تم تجاوز هدف المبيعات خلال 5 أيام فقط من بداية البطولة، وبالتالي فإن هذه النهائيات على وشك أن تكون أكثر بطولة للسيدات من حيث عدد الحضور في التاريخ، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله نسخة كأس العالم للسيدات فيفا 2015 التي أقيمت في كندا".
وأوضح: "شهدت مباريات الافتتاح أيضا حضورا قياسيا لمباراة كرة القدم للسيدات في كل من أستراليا بإجمالي 75 آلف، و784 مشجعا خلال مواجهة أستراليا أمام أيرلندا، وكذلك في نيوزيلاندا بعد حضور 42 ألف، و137 مشجعا مباراة نيوزيلندا ضد النرويج". -(وكالات)
جانب من تدريبات ريال مدريد في جولته التحضيرية بالولايات المتحدة -(من المصدر)

ريال مدريد يبدأ تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة ميلان 23 تموز 2023

امبابي

بدأت الحرب.. قرار باريس سان جرمان "الصارم" بشأن مبابي 22 تموز 2023

WhatsApp Image 2023-07-21 at 3.17.39 PM

"أزمة الشنغارد".. ورنالدو في ورطة تهدد "عقد المليار دولار" 21 تموز 2023

ليفربول يوافق على انتقال قائده للدوري السعودي.. وكلوب يعلق

ليفربول يوافق على انتقال قائده للدوري السعودي.. وكلوب يعلق 20 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس الإتحاد الدولي إنفانتينو - (أرشيفية)

"كاس" تنتصر لتعديلات "فيفا" وتحبط وكلاء اللاعبين

منذ2 ساعة
النمساوي مارسيل زابيتسر ينضم رسميا إلى أسود الفيستفاليا - (من المصدر)

علاقة متوترة بين مبابي وسان جيرمان.. ودورتموند يتعاقد مع زابيتسر

منذ2 ساعة
مبابي

مبابي يكسر صمته ويرد على عرض الهلال

منذ13 ساعة
فرحة عدد من لاعبي ريال مدريد بتسجيل أحد الأهداف الثلاثة في مرمى ميلان - (من المصدر)

"ريمونتادا" تمنح ريال مدريد فوزا وديا مثيرا على ميلان

منذ24 ساعة
فرحة لاعبات السويد بالفوز على جنوب أفريقيا - (من المصدر)

السويد تحرم جنوب أفريقيا من نقطة تاريخية.. وهولندا تباغت البرتغال

23 تموز 2023
من المباراة الودية لفريق بايرن ميونيخ مع روتاخ-إيجرن - (من المصدر)

(149-0).. أكبر النتائج الكارثية في تاريخ كرة القدم

23 تموز 2023
افكار و مواقف

منظومة التحديث الشامل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو الرئيس الأخير

ماهر أبو طير |اليوم

خلِ السلاح صاحي

سائد كراجة |اليوم

قانون "إصلاح" عقوبات الجرائم الإلكترونية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات | منذ2 ساعة
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
 