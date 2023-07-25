كولومبيا والفلبين تهزمان كوريا الجنوبية ونيوزيلندا في مونديال السيدات

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تغلب المنتخب الكولومبي على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (2-0) أمس، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثامنة للدور الأول من بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا "استضافة مشتركة".وسجل المنتخب الكولومبي، هدفيه في الشوط الأول عن طريق كاتالينا أوسمي، وليندا كايسيدو في الدقيقتين (30 من ضربة جزاء، 39).واحتل المنتخب الكولومبي، المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف نظيره الألماني، الذي افتتح مباريات المجموعة بالفوز الكبير (6-0) على المنتخب المغربي.في المقابل، أنعش المنتخب الفلبيني، آماله في التأهل للدور الثاني، "ثمن النهائي" ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، بفوزه التاريخي (1-0) على نيوزيلندا صاحب الأرض، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالبطولة.وحسم المنتخب الفلبيني، المباراة بهدف نظيف في الشوط الأول، سجلته اللاعبة سارينا بولدن في الدقيقة 24.وحصد المنتخب الفلبيني، أول 3 نقاط له في المجموعة، كما أنها أول 3 نقاط له على الإطلاق في مونديال السيدات؛ حيث يخوض البطولة للمرة الأولى في تاريخه، فيما توقف رصيد نيوزيلاندا عند 3 نقاط.لومان تغيب عن تدريبات ألمانياغابت سيدني لومان، لاعبة المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، عن تدريب اللاعبات اللاتي لم تشاركن في مباراة الفريق الافتتاحية بالمونديال، والذي أقيم في ملبورن، أمس.وأكدت متحدثة رسمية باسم المنتخب، أن لومان لاعبة وسط بايرن ميونيخ لم تشارك في المران، بسبب شعورها بإجهاد خفيف في عضلة المقربة.ولم تشارك لومان في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني 6-0 على المنتخب المغربي في افتتاحية مبارياته بالمونديال، فيما شاركت لينا أوبردورف ومارينا هيجيرينج وشويكي نوسكن في التدريب الذي أقيم في ملعب "ليك سايد".وكانت اللاعبات اللاتي أصبن مؤخرا، متاحات للمشاركة في المباراة الأولى بدور المجموعات، لكن المدربة مارتينا فوس تيكلينبورج لم تشرك أي لاعبة منهن، وفي حالة لاعبة خط الوسط أوبردورف، فهناك فرصة كبيرة لأن تعود لاعبة فولفسبورغ لتشكيلة المنتخب الألماني، في مباراة الجولة الثانية أمام المنتخب الكولومبي المقرر إقامتها يوم الأحد 30 من الشهر الحالي.وسيكون منافس المنتخب الألماني في المباراة الثالثة بدور المجموعات، هو المنتخب الكوري الجنوبي، حيث يلتقيان يوم 3 آب (أغسطس) المقبل في بريزبان.الكورية كايسي أصغر لاعبةأصبحت الكورية الجنوبية كايسي فير، 16 عاما و26 يوما، أصغر لاعبة على الإطلاق تشارك في نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بعد دخولها بديلة خلال خسارة منتخب بلادها ضد كولومبيا (2-0).ودخلت كايسي في الدقيقة (78) على ملعب "سيدني فوتبول ستاديوم"، لتحطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة النيجيرية إفيانيي شيجيني في مونديال 1999 (16 عاما و34 يوما).ولدت فير في الولايات المتحدة من أب أميركي وأم كورية، وأصبحت أول لاعبة من أصول مختلطة تنضم لتشكيلة المنتخب الكوري الجنوبي.وقال الإنجليزي كولين بيل مدرب المنتخب: "تستحق الحصول على فرصة للعب، لقد تدربت جيدا مثل الجميع، هذه أيضا إشارة إلى أن هذا هو المستقبل، نريد لاعبات يتمتعن بالقوة والسرعة وببنية قوية".وألمح بيل الذي قال عشية المباراة: "إنه يريد "حماية" فير من "الضجيج" المفرط حولها، إلى أنه قد يمنحها دقائق أكثر في المباراة المقبلة ضد المغرب، الذي يخوض غمار البطولة للمرة الأولى وسقط افتتاحا 6-0 أمام ألمانيا.بيع 1.5 مليون تذكرةأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بيع مليون ونصف المليون تذكرة لبطولة كأس العالم للسيدات التي تقام حاليا بأستراليا ونيوزيلندا، وتستمر حتى 20 آب (أغسطس) المقبل.وذكر "فيفا" عبر موقعه الرسمي: "قامت عائلة في أوتياروا بنيوزيلاندا بشراء التذكرة رقم مليون ونصف المليون لكأس العالم للسيدات للعام 2023 وشاهدت مباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة بين إيطاليا والأرجنتين في استاد إدن بارك في أوكلاند".وأضاف: "تم توجيه الدعوة لتلك الأسرة لمقابلة رئيس فيفا جياني إنفانتينو، الذي قدم لهم فرصة لحضور جميع المباريات المتبقية بالبطولة على ملعب أوكلاند".وصرح إنفانتينو، بأنه شرف كبير الاحتفال مع تلك العائلة، وذلك بعد كسر الرقم التاريخي من مبيعات التذاكر، لافتا: "يعتبر هذا أحدث إنجازات البطولة التي وصلت بالفعل للعديد من الإنجازات وكسرت العديد من الأرقام القياسية، سواء على المستوى العالمي، أو في الدولتين المضيفتين بعد بيع 1.5 مليون تذكرة حتي الآن، تم تجاوز هدف المبيعات خلال 5 أيام فقط من بداية البطولة، وبالتالي فإن هذه النهائيات على وشك أن تكون أكثر بطولة للسيدات من حيث عدد الحضور في التاريخ، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله نسخة كأس العالم للسيدات فيفا 2015 التي أقيمت في كندا".وأوضح: "شهدت مباريات الافتتاح أيضا حضورا قياسيا لمباراة كرة القدم للسيدات في كل من أستراليا بإجمالي 75 آلف، و784 مشجعا خلال مواجهة أستراليا أمام أيرلندا، وكذلك في نيوزيلاندا بعد حضور 42 ألف، و137 مشجعا مباراة نيوزيلندا ضد النرويج". -(وكالات)