كين يتزين بقميص بايرن.. وديمبيلي يكمل انتقاله إلى سان جيرمان

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اقترب نادي ريال مدريد من التعاقد مع حارس جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي، وسيغيب على إثرها عن معظم الموسم الحالي.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، كان كيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي، هدفا لريال مدريد وبايرن ميونيخ، لكنه رفض النادي البافاري من أجل التوقيع مع الميرينجي.وأشارت إلى أن كيبا الآن على وشك الانضمام لريال مدريد ليحل محل كورتوا، وقد أبلغ بايرن ميونيخ بذلك.وفي السياق نفسه، كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بـ"تويتر": "اتصل ريال مدريد بممثلي كيبا، والمناقشات جارية مع اللاعب الذي يحرص على اكتمال الصفقة".وأتم: "كيبا منفتح على الانضمام إلى ريال مدريد حتى لو على سبيل الإعارة، وتعمل إدارة الملكي على فهم الصيغة النهائية للصفقة التي يريدها تشيلسي".كين إلى بايرنبعد نحو عام من رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، رصد بايرن ميونيخ 100 مليون يورو لايجاد بديل له، من خلال تعاقده السبت مع قائد منتخب إنجلترا الثلاثيني هاري كين الباحث عن أول لقب كبير في مسيرته.وتعاقد كين مع الفريق البافاري حتى 2027، بعد اتفاق الأخير مع توتنهام الانجليزي على صفقة مقدّرة بمئة مليون يورو (110 ملايين دولار)، هي الأعلى في تاريخ البوندسليجا، لانتقال المهاجم البالغ 30 عاماً والذي كان عقده سينتهي مع فريق شمال لندن العام المقبل.وقال كين: "بايرن من أكبر الأندية في العالم. قلت دوماً اني أريد المنافسة على أعلى مستوى عالمي. عقلية الفوز ترمز إلى هذا النادي".وتوصل الفريقان الخميس إلى اتفاق نهائي وأعطى اللاعب الضوء الاخضر النهائي ليلاً، وقام بتوديع جماهير توتنهام في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.بعد تأخير رحلته عدة ساعات، وصل كين أول من أمس الى ميونيخ من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني تمهيداً للتوقيع مع بطل البوندسليجا في آخر 11 عاماً.وبحسب الصحف الألمانية، فان قيمة الصفقة تبلغ 100 مليون يورو زائد 10 ملايين كمكافآت.وكشف المدرب الأسترالي الجديد لتوتنهام أنجي بوستيكوجلو في وقت سابق أن الهداف التاريخي للنادي اللندني على وشك الانتقال الى بايرن.وسجل كين 280 هدفاً في 435 مباراة مع فريق شمال لندن، وهو أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي (58)، بيد انه لم يفز بأي لقب كبير على صعيد الأندية أو المنتخبات، فيما توّج بايرن بلقب الدوري الألماني في آخر 11 سنة.وكان مدرب بايرن توماس توخيل قال أول من أمس ان بطل أوروبا ست مرات يضع إتمام الصفقة "ضمن أولوياته القصوى".واستمرت المحادثات بين الناديين لأسابيع عدة، نظراً لأن رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي، المعروف عنه حنكته في عقد الصفقات، طالب بسعر مرتفع للتخلي عن هداف النادي التاريخي، علماً أن عقد كين ينتهي في حزيران (يونيو) 2024 ويستطيع في نهايته الانتقال بصفقة حرة.وعموماً، لا ينفق بايرن مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين مقارنة بالعديد من منافسيه الأوروبيين.ويتجاوز الرقم المعلن عنه، الرقم القياسي السابق ومقداره 80 مليون يورو الذي دفعه من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي لوكا هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني العام 2019 والمنتقل حديثا منه إلى مواطنه باريس سان جيرمان.وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية الموسم 2021-2022، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفًا في 375 مباراة.وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي، خصوصاً بعدما فشل المهاجم السنغالي ساديو ماني القادم من ليفربول الإنجليزي في فرض نفسه، لينتقل هذا الصيف وبعد عام واحد فقط له في بوندسليغا إلى النصر السعودي.وسيحمل كين الذي بدأ رحلته مع توتنهام بعمر الحادية عشرة وحصد معه لقب هداف الدوري ثلاث مرات، الرقم 9 في بايرن الغائب عن قائمة "ريكوردمايستر" منذ رحيل ليفاندوفسكي في صيف 2022.وحصد كين مع منتخب إنجلترا لقب هداف مونديال روسيا 2018 وكان أفضل ممرّر في مونديال قطر 2022، لكن مشوار "الأسود الثلاثة" توقف عند نصف وربع النهائي. كان في كأس أوروبا الأخيرة قريباً جداً من نيل لقبه الأول، بيد ان إيطاليا حرمته ذلك في نهائي ويمبلي صيف 2021.يملك كين الذي استهل مشواره الاحترافي مع توتنهام في 2011، كل صفات الهداف الفتاك: قوي في الكرات الرأسية، ثعلب في منطقة الجزاء وليس سيئاً بالقدم اليسرى. يُعدّ اللاعب الرقم 9 التقليدي بقدرته على المشاركة وبناء الجمل الهجومية.مع توتنهام، بلغ مرتين نهائي كأس الرابطة (2015 و2021)، وصافة البريميرليج في 2018 وخصوصاً نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 عندما خسر أمام مواطنه ليفربول 0-2. هو ثاني أفضل مسجل في تاريخ البرميرليغ مع 213 هدفا وراء ألن شيرر (260).ومع بايرن، بطل أوروبا ست مرات، يأمل في فك عقدته مع الألقاب.ونقل عنه موقع بايرن "بالطبع سابدأ في الكأس السوبر (السبت ضد لايبزيغ) وآمل في لعب دور ما. تحدثت بشكل وجيز مع المدرّب لكني سالتقيه صباحاً (السبت) مع الفريق وساحاول الاندماج في أسرع وقت ممكن".إنتر ميلان يتخلصمن جوسينستوصلت إدارة إنتر ميلان لاتفاق مع نظيرتها في يونيون برلين الألماني، على انتقال أحد لاعبي النيراتزوري للبوندسليجا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وذكر جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن الاتفاق الذي تم بين الناديين يفيد بتعاقد الجانب الألماني مع روبن جوسينس، الظهير الأيسر للنيراتزوري.وأضاف دي مارزيو أن جوسينس سيكون لاعبًا جديدًا ليونيون برلين بعدما أعطى موافقته على الانتقال، لافتًا إلى أن الصفقة تبلغ قيمتها 15 مليون يورو بما في ذلك المكافآت.وشدد على أن إنتر توصل لاتفاق مع نادي مونزا على ضم الظهير الأيسر البرازيلي كارلوس أوجوستو، والذي سيصل للنيراتزوري ليكون بديلاً لجوسينس، وأنه سينضم للإنتر خلال الساعات القليلة المقبلة لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند التزام بالشراء.من جهته، قال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، إن إنتر توصل لاتفاق مع أوجوستو بالفعل، وسينضم للإنتر مقابل 13 مليون يورو بالإضافة للمكافآت، على أن يحصل نادي كورينثيانز البرازيلي على نسبة من الصفقة.روما يقترب من لاعب باريساقترب نادي روما الإيطالي من تعزيز صفوفه هذا الصيف، بضم أحد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.وأكد مراسل قناة TYC سبورتس الأرجنتينية أن مسئولي روما اتفقوا بشكل مبدئي مع اللاعب لياندرو باريديس، على عقد لمدة موسمين، مع بند التمديد لموسم ثالث.وأضاف أنه يتبقى حاليا توصل الناديين الإيطالي والفرنسي لاتفاق حول صفقة باريديس.وقضى لاعب الوسط الأرجنتيني، الموسم الماضي معارا إلى صفوف يوفنتوس، قبل العودة مجددا للفريق الفرنسي مع بداية فترة الانتقالات الصيفية.ويلعب باريديس (29 عاما) في صفوف "بي إس جي" منذ كانون الثاني (يناير) 2019، عندما جاء من زينيت الروسي.وسبق أن استفاد جوزيه مورينيو مدرب روما، من نجم باريسي آخر في الموسم الماضي، باستعارة جورجينو فينالدوم، إلا أن إصابة اللاعب الهولندي أفسدت مشوار اللاعب.ديمبيلي إلى سان جيرمانوقّع الجناح عثمان ديمبيلي، بطل العالم 2018 مع فرنسا، عقداً لخمس سنوات مع باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم قادماً من برشلونة الإسباني، بحسب ما أعلن فريق العاصمة أمس.وحمل ديمبيلي (26 عاماً) ألوان برشلونة منذ 2017 وجدّد عقده في 2022 حتى العام 2024. واستغلّ سان جيرمان بنداً تحريرياً في عقده يبلغ خمسين مليون يورو من أجل جذبه إلى الفريق المملوك قطرياً.ورغم اصاباته المتكررة، حقق "دمبوز" احصائيات مقبولة مع برشلونة، مع 40 هدفاً و43 تمريرة حاسمة في 185 مباراة.في ست سنوات أمضاها في كاتالونيا، أحرز لقب الدوري ثلاث مرات (2018، 2019، 2023)، الكأس مرتين (2018، 2021) دون التألق على ساحة دوري أبطال أوروبا التي يلهث سان جيرمان وراءها للمرة الأولى في تاريخه.وبضمّه، يكون سان جيرمان عوّض جزئياً اخفاقه بالتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا هاري كين المنتقل السبت إلى بايرن ميونيخ الألماني، والبرتغالي برناردو سيلفا الذي تمسّك به مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا.وقال رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي "شغف وتصميم عثمان ديمبيلي وقت الانضمام إلى سان جيرمان كانا رائعين ويناسبان السلوك المطلوب من كل لاعبي فريقنا".وقال الجناح السريع، صاحب أربعة أهداف في و37 مباراة دولية في بيان لسان جيرمان "أنا سعيد جداً للانضمام إلى باريس سان جيرمان وأتوق لحمل ألواني الجديدة".وأصبح ديمبيلي تاسع لاعب يتعاقد معه فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد المهاجم البرتغالي جونكالو راموس، المدافعين السلوفاكي ميلان شكرينيار ولوكا هرنانديز، لاعبي الوسط الأوروجوياني مانويل أوجارتي والإيطالي شير ندور، والمهاجمين الاسباني ماركو أسينسيو والكوري الجنوبي كانج-إين لي والحارس الإسباني أرنو تيناس.وكان مدرب برشلونة تشافي هرنانديز أكّد الثلاثاء أن ديمبيلي على وشك الرحيل عن النادي الكاتالوني.وجلس ديمبيلي على مقاعد البدلاء خلال الفوز على ميلان الإيطالي 1-0 في لاس فيجاس بختام الجولة التحضيرية لبرشلونة في الولايات المتحدة، بعد إبلاغه بطل إسبانيا رغبته بالرحيل.وتابع "سأكون واضحا جداً. لقد طلب منا أنه يريد المغادرة، لقد كان مباشراً للغاية، وأن باريس سان جيرمان تقدّم بعرض لضمه، وأنهم اتصلوا به، وهنا لا يمكننا فعل أي شيء. هو قراره الشخصي".وكان النادي الباريسي المملوك قطريا الذي يحاول تعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي والرحيل المحتمل لنجمه الأول كيليان مبابي، قرّر تفعيل البند الجزائي في عقد مواطنه ديمبيلي تمهيداً لضمه من برشلونة.وانضم ديمبيلي إلى برشلونة العام 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو من دون احتساب المكافآت، ويتبقى عام واحد على عقده مع بطل الدوري الإسباني.-(وكالات)نجم بايرن الجديد هاري كين - (من المصدر)