كين يضحي من أجل بايرن.. وليفربول يوجه بوصلته نحو البرازيل

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مدن- أكدت تقارير صحفية أمس، أن هاري كين مستعد بتقديم تضحية كبيرة من أجل إتمام انتقاله إلى بايرن ميونيخ من توتنهام.ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد"، فإن كين مستعد لشراء قيمة العام الأخير من عقده مع توتنهام، لينتقل إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.وتبلغ قيمة رواتب كين مع توتنهام في الموسم الأخير من عقده 20.6 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ قد يلجأ كين لدفعه لإدارة النادي اللندني، من أجل إنهاء مسلسل المفاوضات الطويل بين الطرفين، والانضمام إلى النادي البافاري.وأصبح مستقبل قائد المنتخب الإنجليزي، هو أكثر أحداث الانتقالات إثارة للجدل هذا الصيف، مع إصرار توتنهام على تقاضي 100 مليون جنيه إسترليني للسماح للمهاجم بالرحيل.وبرز بايرن، الذي أفادت التقارير أنه قد تم رفض ثلاثة عروض له لشراء اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، كوجهة أكثر ترجيحًا لكين، مع توجه مسؤولي النادي يان كريستيان دريسن وماركو نيببي إلى لندن لإجراء محادثات مع رئيس توتنهام دانييل ليفي.ريال يحدد موعد عرض مبابيكشف تقرير صحفي إسباني أمس الأربعاء، موعد تقديم ريال مدريد عرضه الرسمي للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم المقبل، علما بأنه رفض تفعيل بند التمديد في عقده حتى صيف 2025.ويرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي قبل بداية الموسم الجديد، من أجل تحقيق استفادة مالية.وبحسب "راديو ماركا" الإسباني، سيقدم ريال مدريد عرضه الرسمي لضم مبابي في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.وأوضح أن الريال ينوي الانتظار حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو، معتمدا على رغبة مبابي في اللعب للميرنجي، حتى يجبر سان جيرمان على قبول عرضه، وعدم الدخول في مجال للتفاوض من أجل زيادة السعر.وكان ريال مدريد قريبا جدا من ضم مبابي مجانا في الصيف الماضي، قبل أن يقرر اللاعب فجأة تجديد عقده مع باريس لمدة موسمين.يونايتد يحاول تمويلصفقة أمرابطيحاول مانشستر يونايتد، جمع الأموال اللازمة، لتمويل صفقة ضم لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط من فيورنتينا.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، افتتح مانشستر يونايتد محادثات مع ريال سوسيداد أمس بشأن بيع دوني فان دي بيك، كما ينتظر عرضًا محسنًا من جالطا سراي لبيع البرازيلي فريد.وأضافت الصحيفة، أن ليدز يونايتد أظهر أيضًا اهتمامًا بالظهير براندون ويليامز، الذي يجد فرصًا محدودة في اللعب مع مانشستر يونايتد.ولن يتبقى لدى المدرب إريك تين هاج الكثير من الأموال لتمويل الانتقالات الصيفية الخاصة به، مع قرب اكتمال صفقة شراء راسموس هويلوند البالغة 72 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي سيحتاج إلى جمع الأموال من خلال مبيعات اللاعبين قبل تقديم عرض قيمته 30 مليون جنيه إسترليني لضم أمرابط.وتم اعتبار فان دي بيك، فائضًا عن المتطلبات في مانشستر يونايتد، وسيسمح له النادي بالانتقال إلى فريق آخر مقابل حوالي 25 مليون جنيه إسترليني.وعانى الهولندي من الإصابات الموسم الماضي، ولم يتمكن من المشاركة سوى في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.وهناك مخاوف من قبل سوسيداد بشأن سجل إصابات اللاعب، لكنهم اختاروا رغم ذلك الدخول في محادثات مع يونايتد بشأن انتقال محتمل.ويحرص جالطا سراي أيضًا على ضم البرازيلي فريد، بعد أن قوبل عرضه الأول بالرفض من قبل مانشستر يونايتد.سيتي يرفض بيع برناردورفع مسؤولو باريس سان جيرمان الراية البيضاء، في محاولاتهم لإبرام صفقة ثقيلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وأكدت صحيفة لو باريزيان أن إدارة بي إس جي قررت إغلاق ملف التعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.وأضافت أن سيلفا كان أولوية للإدارة الباريسية منذ بداية الصيف، لتعويض رحيل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي.وأشارت إلى أن النادي الباريسي استسلم تماما في ظل تعنت واضح من إدارة مانشستر سيتي، التي رفضت كل العروض المقدمة.وتابعت: "لا تريد الإدارة الباريسية إضاعة الوقت أكثر من ذلك، بينما أبدى مسؤولو السيتي عدم مرونة في المفاوضات خاصة بعد انتقال رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي".ونقلت لو باريزيان عن مصادر مقربة من النادي الإنجليزي، القول إن "السيتي لا يريد بيع سيلفا، لأنه لا يوجد لاعب آخر في العالم مثله".وختمت تقريرها بأن توتر العلاقات بين ملاك الناديين في قطر والإمارات، كان أيضا أحد الأسباب وراء تعثر المفاوضات.ليفربول يتقدم لضم لاعب برازيليأفادت تقارير صحفية أمس الأربعاء، بأن ليفربول قدم عرضا مغريا لضم أحد نجوم الدوري البرازيلي.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن ليفربول عرض 21 مليون جنيه إسترليني لاستقطاب لاعب خط وسط فلومينيزي أندريه، حيث يسعى مدرب الريدز يورجن كلوب إلى تعزيز خيارات خط الوسط.ولعب الدولي البرازيلي البالغ من العمر 22 عامًا، 144 مباراة مع فلومينينزي بعد انضمامه إلى الفريق الأول في العام 2020.وخاض لاعب الوسط أول مباراة له مع المنتخب البرازيلي في مباراة ودية أمام السنغال 2-4 في حزيران (يونيو) الماضي.وأندريه متعاقد مع فلومينينزي حتى العام 2026، ورفض مؤخرًا عرضًا بقيمة 19 مليون جنيه إسترليني من فولهام.وشدد كلوب على الحاجة إلى تعزيز خط الوسط بعد انتقال جوردان هندرسون إلى الاتفاق مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، وانضمام فابينيو إلى فريق الاتحاد السعودي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، كما غادر لاعبو الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر ونابي كيتا النادي خلال الصيف.تشافي مستاء من ديمبيلياعترف تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، بأن عثمان ديمبيلي تلقى عرضا من باريس سان جيرمان لا يستطيع ناديه منافسته.وقال تشافي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية: "ملف عثمان بسيط للغاية.. جاءه عرض من بي إس جي ويريد الرحيل، تحدث إلى لويس إنريكي والناس في باريس وهناك عرض لا نستطيع منافسته".وكشف المدرب الكتالوني أنه شعر "بالإحباط" أيضا تجاه رحيل ديمبيلي.وخرج الفرنسي من قائمة البلاوجرانا لآخر مباراة ودية في الولايات المتحدة واكتفى بمتابعة اللقاء من المدرجات.لكن ديمبيلي كان قد شارك في أول وديتين من الجولة الأميركية حيث ظهر خلال لقاء آرسنال الذي انتهى 5-3 لصالح الجانرز، وأحرز هدفا ليساهم في فوز البرسا بالكلاسيكو الودي على ريال مدريد 3-0.وأضاف تشافي "سألته عن السبب.. لم يمنحني جوابا حقيقيا، لكن من الواضح أن الأمر يخصه هو، وربما كان شخصيا"، مؤكدا في الوقت ذاته تقديره لـ"وضوح" ديمبيلي فيما يتعلق بنواياه.وأوضح "كنت أراه سعيدا ولم أتوقع ذلك. إلا أن الحياة تستمر"، مذكرا بأن الفريق لا يمكنه الاحتفاظ بلاعبين لا يريدون ارتداء قميص البرسا.إشبيلية يقترب من سوووضع نادي إشبيلية الإسباني، اللمسات الأخيرة على ضم لاعب خط الوسط السويسري جبريل سوو، الذي سيوقع عقدا لمدة خمسة مواسم وسيحصل نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل ذلك على عشرة ملايين يورو ثابتين، بالإضافة إلى أربعة أخرى محتملة كمتغيرات، بحسب ما ذكرت لـ مصادر من الصفقة.ويرغب إشبيلية في أن ينضم سوو، البالغ من العمر 27 عاما، إلى الجولة التي يقوم بها الفريق تحت إمرة المدرب خوسيه لويس مينديليبار هذا الأسبوع في أميركا الشمالية، على الرغم من أن هذا يعتمد على السرعة التي تتم بها معالجة التأشيرة لدخول الولايات المتحدة.يشار إلى أن اللاعب الدولي، الذي شارك في 38 مناسبة مع منتخب بلاده، قد نشأ في نادي مسقط رأسه، مدينة زيورخ السويسرية، ومنه انتقل إلى بوروسيا مونشنجلادباخ.وقضى النجم ذو الأصول السنغالية كامل حياته المهنية في ألمانيا، حيث شارك مع مونشنجلادباخ في 121 مباراة في الدوري الألماني، وخلال المواسم الأربعة الأخيرة، ارتدى قميص اينتراخت فرانكفورت.ويصل سوو إلى إشبيلية، حاملا معه لقب الدوري الأوروبي، الذي فاز به مرة واحدة، مع أينتراخت، وهو لقب فاز به الفريق الأندلسي سبع مرات.نجم بايرن يرفض برشلونةتحدث تقرير صحفي ألماني، عن رفض نجم بايرن ميونيخ، فكرة الانتقال لصفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ويبحث برشلونة عن تعزيز مركز الجناح، لتعويض الرحيل المتوقع للفرنسي عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، بداية من الموسم المقبل.وأكد الصحفي الألماني كريستيان فالك، والذي يعمل في صحيفة بيلد، أن ليروي ساني نجم بايرن، ليس مهتما بفكرة الانضمام إلى برشلونة.وأكد فالك، أن ليروي ساني مستمر مع ناديه بايرن ميونيخ في الموسم المقبل.وانضم ليروي ساني إلى صفوف بايرن ميونيخ، قادما من مانشستر سيتي، قبل 3 مواسم، بعقد يمتد 5 أعوام.ويرتبط ليروي ساني بعقد مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2025، ويواجه موجة انتقادات من جماهير البافاري لعدم ثبات مستواه مع الفريق.رودريجيز: حلمت باللعبفي البرازيلأقر لاعب الوسط الكولومبي، خاميس رودريجيز، خلال مراسم تقديمه كلاعب جديد في صفوف ساو باولو البرازيلي، بأنه لطالما حلم باللعب في البرازيل، البلد التي كانت شاهدة على تألقه بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع منتخب بلاده في مونديال 2014.وقال صاحب الـ32 في أول مؤتمر صحفي له بقميص "تريكولور" مورومبي "هناك متغيرات كثيرة في كرة القدم، ولكني كنت أرغب في اللعب هنا. أنا معجب للغاية بالثقافة البرازيلية، ولدي الكثير من الأصدقاء البرازيليين، لطالما حلمت باللعب هنا في البرازيل".وسيرتدي خاميس، الذي وقع عقدا حتى حزيران (يونيو) 2025 مع فريق مدينة ساو باولو، القميص رقم 19 الذي ارتداه مع بورتو البرتغالي، وإيفرتون الإنجليزي.وأقر الدولي الكولومبي بأنه تلقّى "عروضا كثيرة" منذ فسخ عقده في نيسان (أبريل) الماضي مع أولمبياكوس اليوناني، ولكنه اختار ساو باولو لأنه "ناد كبير"، وأن "الجميع يعرفه"، ولأنه يحب "الفوز بالبطولات".كما أكد خاميس أن لديه طموحات كبيرة مع فريقه الجديد، وقال في هذا الصدد "في الحقيقة أنني أرغب في اللعب باستمرار، ولكن لتحقيق هذا الأمر، يجب أن استعد جيدا، والتدرب بقوة، ولكني حاليا أسير يوما بيوم".وتابع: "بالطبع ما زلت افتقد لنسق المباريات، وهذا سيحتاج لبعض الوقت، وبعد المشاركة في التدريبات يوميا. سأبذل قصارى جهدي لكي أكون جاهزا للمشاركة، احتاج لبعض الوقت، ولكني بحالة جيدة بدنيا".وكان النادي البرازيلي قد أعلن السبت الماضي تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز الذي لم يكن مرتبطا بأي فريق منذ رحيله عن أوليمبياكوس اليوناني، حيث سيرتبط بعقد مع الفريق البرازيلي حتى حزيران (يونيو) 2025.وأكد فريق مدينة ساو باولو عبر وسائل التواصل الاجتماعي "خاميس رودريجيز أصبح لاعبا في التريكولور. مرحبا بك".وأبرز النادي في رسالته أن اللاعب، الذي ارتدى قمصان أندية ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وبورتو البرتغالي، كان أحد أبرز لاعبي مونديال 2014 في البرازيل.من جانبه، أكد خاميس في تصريحاته "أنا سعيد للغاية. إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي، ولعائلتي. إنها مرحلة جديدة في حياتي. أنا سعيد للغاية ولدي انطباعات كثيرة جيدة. أنا شخص يحب اللعب في الأندية الكبرى، وساو باولو فريق كبير".أما رئيس النادي، جوليو كاساريس، فأوضح أن التعاقد مع رودريجيز أصبح ممكنا نتيجة عمل دقيقة وتخطيط من النادي، بالإضافة لرغبة اللاعب في الانضمام لمشروعنا.وكان خاميس قد بدأ مسيرته الاحترافية وهو في عمر 14 عاما في 2006 مع فريق إنفيجادو الكولومبي، ثم بعدها بعامين بدأ رحلته خارج كولومبيا عبر بوابة بانفيلد الأرجنتيني.وفي 2010، بدأ خاميس مسيرته في ملاعب القارة العجوز مع بورتو البرتغالي الذي توج معه بلقب الدوري 3 مرات، وكذلك لقب الدوري الأوروبي، ثم انتقل بعدها إلى موناكو الفرنسي، ومنه إلى ريال مدريد الإسباني.ومع الفريق الملكي، نجح الدولي الكولومبي المخضرم في رفع كأس دوري الأبطال مرتين، وكذلك مونديال الأندية.وبعد رحيله عن الميرينجي، خاض خاميس عددا من التجارب غير الناجحة مع البايرن ثم إيفرتون الإنجليزي، لينتقل بعدها للدوري القطري مع الريان، قبل أن يعود مؤخرا إلى أوروبا مع أوليمبياكوس.ولم يشارك خاميس في أي مباراة رسمية منذ رحيله عن النادي اليوناني في 9 نيسان (أبريل) الماضي.سوسييداد يستعير سيلفاأعلن ناديا لايبزج الألماني وريال سوسييداد الإسباني لكرة القدم أمس الأربعاء، انضمام المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا من لايبزج إلى ريال سوسييداد بعقد إعارة لمدة موسم واحد.وذكر ريال سوسييداد، الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أن العقد يتضمن بندا يتيح شراء اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.وكان سيلفا قد انضم إلى لايبزج العام 2021 قادما من آينتراخت فرانتكفورت بعقد يستمر حتى العام 2026.وخاض سيلفا 95 مباراة مع لايبزج سجل خلالها 26 هدفا، ويغيب حاليا بسبب إصابة عضلية وسيخضع لعملية إعادة التأهيل في مدريد.تشلسي يتعاقد مع أوجوتشوكووتعاقد تشلسي مع لاعب الوسط الشاب ليسلي أوجوتشوكوو من رين الفرنسي في صفقة لمدة 7 أعوام، حسب ما أفاد نادي غرب لندن.وقُدّرت صفقة انتقال الدولي لمنتخب فرنسا ما دون 19 عاماً إلى ملعب "ستامفورد بريدج" بـ 30 مليون دولار، في حين يواصل نادي الـ"زرق" تدعيم صفوفه بادارة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.خطا أوجوتشوكوو (19 عاماً) خطواته الاحترافية الأولى مع رين العام 2021، ودافع عن ألوانه في 60 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في احتلاله المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي.وينضم الفرنسي إلى كوكبة من اللاعبين انتقلوا حديثاً إلى تشيلسي أمثال مواطنه المهاجم كريستوفر نكونكو والسنغالي نيكولاس جاكسون والجناح البرازيلي أنجيلو جابريال، مع انتظار اتمام صفقة المدافع الفرنسي الآخر أكسيل ديزازي من موناكو في الأيام المقبلة.فيراتي يختار وجهتهاختار ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان، وجهته في الدوري السعودي، حال إتمام إجراءات بيعه هذا الصيف.وذكرت شبكة RMC سبورت أن لاعب الوسط الإيطالي يميل أكثر للانتقال للهلال، ويفضله على عرض أهلي جدة.وأضافت أن فيراتي تحدث مع فهد بن نافل رئيس الهلال، الذي تقدم بعرض مبدئي قيمته 30 مليون يورو.وأوضحت أن ما يعقد الصفقة، رغبة بي إس جي في إتمامها بمقابل يتراوح بين 50 و60 مليون يورو.وأشارت إلى أن أهلي جدة يرغب في ضم فيراتي لتعزيز خط الوسط.وتتبقى حاليا المفاوضات بين الناديين لتحقيق رغبة فيراتي، بانتظار الضوء الأخضر من ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي.يذكر أن فيراتي يرتبط بتعاقد ينتهي في صيف 2026 علما بأنه انضم لسان جيرمان في 2012 قادما من بيسكارا. -(وكالات)