لاعبون نادمون على تحقيق الفوز في "كأس الأردن"

عبر لاعبون في أندية المحترفين لكرة القدم، عن ندمهم لتحقيقهم الفوز في مباريات بطولة كأس الأردن، الأمر الذي تسبب في استمرارهم في التدريب واللعب، فيما زملاؤهم الذين ودعت فرقهم البطولة، يسرحون ويمرحون من دون التزامات أو تدريبات.

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اللاعبون النادمون، أشاروا إلى أن ندمهم جاء لأن فترة استمرارهم في التدريبات في الوقت الحالي، تشهد تجاهلا لهم من قبل الإدارات، وغيابا للمستحقات المالية، مشيرين إلى أنهم يستمرون حاليا في التدريبات بمعنويات منهارة، مؤكدين أن تمارينهم "من دون نفس" ومجرد تأدية واجب.

أحد اللاعبين، قال "ما جعلنا نندم على تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي في بطولة الكأس، هو التجاهل الإداري، وغياب المستحقات المالية المتراكمة منذ فترة طويلة".