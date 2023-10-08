لاعب تونسي يعتذر بعد تقبيله قدم نجم الزمالك المصري

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وحدثت تلك اللقطة بعد أن تمكن "الغزال الأسمر"، من تسجيل هدف قاتل في شباك فريق، البنك الأهلي، في الدقيقة التسعين من المباراة، ليمنح بذلك 3 نقاط ثمينة "للمارد الأبيض"، بعد أن كادت المباراة أن تنتهي بالتعادل بهدف لهدف.وما أن سجل شيكابالا هدف الفوز الذي دفع بالزمالك قدما في ترتيب الدوري المصري (دوري النيل) حتى سارع المثلوثي إلى تقبيل قدم قائد فريقه، البالغ من العمر 37 عاما.وبعد الانتقادات التي تعرض لها، سارع نجم منتخب "نسور القرطاج"، (21 عاما)، إلى تقديم الاعتذار عن فعلته، إذ كتب في حسابه على تطبيق إنستغرام: "بالنسبة للاحتفال مع شيكابالا، (فقد كانت) لقطة عفوية".وأضاف: "أنا من كثر (شدة) الحماس نسيت شعملت (لم أدرك ما أقدمت عليه).. لقطة مش صح.. (أنا) أعتذر"، نقلا عن موقع الحرة.نسخة من رسالة الاعتذار التي نشرها المثلوثي على حسابه في إنستغرامتجدر الإشارة إلى أن الزمالك يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وبفارق عن 4 نقاط عن المتصدر فيوتشر.