لاعب يتوج بـ11 لقباً في 107 دقائق فقط

لا يعرف كثيرون كارسون الحارس الثالث لمانشستر سيتي إذ إنه نادراً ما يلعب أو بالأحرى فإنه لعب 107 دقائق فقط منذ قدومه إلى الفريق.

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لكن في 107 دقائق فقط تمكن كارسون من التتويج بـ11 لقباً مع مانشستر سيتي بينها لقب "البرميير ليغ" أمس.



إذ إن كارسون (38 عاماً) توج بـ5 ألقاب في "البرميير ليغ" ولقب في دوري أبطال أوروبا ولقب في مونديال الأندية ولقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس إنكلترا ولقبين في كأس الرابطة الإنكليزية.



يُذكر أن كارسون كان أيضاً قبل مانشستر سيتي توج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005 مع ليفربول. وكالات