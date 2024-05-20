 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعب يتوج بـ11 لقباً في 107 دقائق فقط

كارسون
كارسون

لا يعرف كثيرون كارسون الحارس الثالث لمانشستر سيتي إذ إنه نادراً ما يلعب أو بالأحرى فإنه لعب 107 دقائق فقط منذ قدومه إلى الفريق.

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لكن في 107 دقائق فقط تمكن كارسون من التتويج بـ11 لقباً مع مانشستر سيتي بينها لقب "البرميير ليغ" أمس.


إذ إن كارسون (38 عاماً) توج بـ5 ألقاب في "البرميير ليغ" ولقب في دوري أبطال أوروبا ولقب في مونديال الأندية ولقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس إنكلترا ولقبين في كأس الرابطة الإنكليزية.


يُذكر أن كارسون كان أيضاً قبل مانشستر سيتي توج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005 مع ليفربول. وكالات


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