لاهوز: ميسي اتصل بي واعتذر منّي بعد مواجهة الأرجنتين وهولندا

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وخلال تواجده لتحليل مباراة الجولة الثامنة بين أتلتيكو مدريد وقادس، اغتنم مقدم البرامج باكو غونزاليس الفرصة لسؤاله عن بعض الخلافات الشهيرة التي دارت معه في الملاعب.وقال الحكم الإسباني عن مواجهة الأرجنتين وهولندا، إنه لم يدر مباراة من قبل كان فيها المدربون على هذا القدر من الإثارة والاستفزاز، وأنه لم يسبق له أن حكَّم مباراة كانت فيها حرب مثل تلك التي عاشها بين المنتخبين، ولم تترك مهمته أي شخص راضيًا، وتلقى انتقادات شديدة من ليونيل ميسي ودييغو مارتينيز في منطقة خروج اللاعبين.وكشف لاهوز لمستمعي برنامج "وقت اللعب"، أن ليونيل ميسي اتصل به شخصيًا واعتذر عن الكلمات القاسية التي وجهها له قبل وبعد مباراة هولندا.