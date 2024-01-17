لبنان يتعادل مع الصين.. وفلسطين تنوي إنعاش حظوظها أمام الإمارات

اضافة اعلان

الدوحة - تعادل منتخب لبنان مع الصين 0-0 أمس على ستاد الثمامة في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2023 لكرة القدم.وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى.والتقى في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أمس أيضاً طاجيكستان مع قطر المضيفة وحاملة اللقب على ستاد البيت في الخور.وارتفع رصيد الصين إلى نقطتين قبل مباراته الأخيرة مع قطر، فيما حصد المنتخب اللبناني نقطته الأولى في البطولة.جاءت بداية اللقاء حذرة بين الفريقين، حيث انحصر اللعب وسط الميدان مع محاولة الاعتماد على الكرات الطويلة خلف المدافعين في كثير من الأحيان.وكانت أولى المحاولات الخطيرة من جانب المنتخب الصيني عندما توغل ليو يانج من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ليرسل عرضية عالية مرت قريبة من أمام المرمى لم تجد من يسكنها داخل الشباك (19).في المقابل، هدد المنتخب اللبناني مرمى منافسه حينما سدد حسن معتوق كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليمنى تألق الحارس الصيني يان جونلينج في إبعادها، لتصل إلى الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، حيث أرسلها حسين زين عرضية داخل الصندوق حوّلها عمر شعبان برأسه لكنها علت المرمى بقليل (25).وسنحت فرصة خطيرة أخرى لمنتخب لبنان إثر هجمة سريعة من وسط الميدان قادها باسل جرادي قبل أن يمرر الكرة بينية أمام شعبان الذي سددها بدوره قوية أرضية بقدمه اليمنى ذهبت في الشباك الخارجية (34).وكاد المنتخب الصيني يفتتح باب التسجيل عندما استلم جانج يونينج الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة باتجاه منتصف المرمى تصدى لها الحارس اللبناني مصطفى مطر قبل أن تصل مرة أخرى أمام المهاجم يونينج ليصوبها باتجاه الزاوية اليمنى، لكن مطر تألق مرة ثانية ليبعد الكرة إلى ركلة ركنية (44).وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لزمن الشوط الأول، أهدر منتخب لبنان فرصة الوصول إلى شباك منافسه بعد توغل معتوق من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ليسدد كرة قوية بقدمه اليمنى باتجاه الزاوية البعيدة إلا أنها ارتدت من العارضة (45+5).ومع بداية الشوط الثاني، كان المنتخب اللبناني قريبا من هز شباك منافسه بعدما مرر جرادي كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى باتجاه حسن سرور على مشارف منطقة الجزاء سددها الأخير قوية بقدمه اليمنى باتجاه أعلى الزاوية اليسرى لكنها ارتدت من العارضة (53).ورد المنتخب الصيني بتسديدة شو جين القوية من خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت سهلة بين أحضان الحارس مطر (54). وبعد ذلك أرسل يانج كرة عالية من ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء داخل منتصف الصندوق حوّلها وو لي برأسه علت المرمى بقليل (60).في المقابل، اعتمد المنتخب اللبناني على التسديد من خارج المنطقة في كثير من الأحيان، وسنحت له فرصة خطيرة حينما صوّب سرور كرة قوية من على مشارف المنطقة تألق الحارس الصيني جونلينج في إبعادها إلى ركلة ركنية (63).وأهدر منتخب الصين فرصة الوصول إلى شباك منافسه مرة أخرى، بعدما سدد داي ويجون كرة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء تصدى لها الحارس اللبناني مطر قبل أن تصل أمام وو لي الذي سددها ضعيفة باتجاه المرمى، لينجح المدافع خليل خميس في تشتيت الكرة في اللحظة الأخيرة من خط المرمى (65).ولم تشهد الدقائق المُتبقية من زمن اللقاء محاولات خطيرة على كلا المرميين، حيث قام مدربا المنتخبين بإجراء بعض التبديلات، خصوصا من جانب المنتخب الصيني الذي حاول تعزيز خطه الهجومي في محاولة للوصول إلى شباك منافسه، لكن الدفاع اللبناني كان بالمرصاد للمحاولات الصينية.اختبار سوري صعبمن ناحية ثانية، يدخل المنتخب السوري اختبارا صعبا حينما يواجه نظيره الأسترالي اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.وكان المنتخب السوري قد استهل مشاركته في كأس أمم آسيا بالتعادل السلبي مع أوزبكستان في الجولة الأولى، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد" يوم السبت الماضي.على الجانب الآخر، فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الهندي 2-0، ضمن منافسات الجولة ذاتها، على ملعب "أحمد بن علي" بالريان.ويسعى المنتخب السوري لتحقيق نتيجة إيجابية، رغم صعوبة المهمة أمام المنتخب الأسترالي صاحب الحظوظ الأوفر لتصدر المجموعة والمنافسة على اللقب فيما بعد.وكانت المباراة الأولى أمام أوزبكستان قد شهدت تألق حارس مرمى الفريق أحمد مدنية، والذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن تصدى لأكثر من محاولة خطيرة طوال 90 دقيقة من المباراة.لكن مدنية وزملاءه سيكونون مطالبين ببذل جهد أكبر أمام المنتخب الأسترالي، الذي سبق له تحقيق لقب البطولة في نسخة العام 2015 التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، خصوصا وأن الفريق في رصيده ثلاث نقاط حققها من الفوز على الهند في الجولة الأولى، وهو يطمح لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، لضمان التأهل للدور المقبل.وبقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، يهدف المنتخب السوري لتحقيق نتيجة إيجابية والثأر لخسارته أمام نفس الفريق في النسخة الماضية العام 2019 في الإمارات، بنتيجة 2-3 في دور المجموعات، كما لم ينس الجمهور السوري تسبب الفريق الأسترالي في ضياع حلم التأهل لكأس العالم 2018 بعد الخسارة 2-3 في مجموع المباراتين، بالمواجهة الفاصلة لتحديد المتأهل للملحق العالمي وقتها.لكن فريق كوبر سيصطدم بالمنتخب الأسترالي الذي يقوده جراهام أرنولد، وقاده لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لدور الـ16 بمونديال قطر 2022، كما يضم الفريق العديد من اللاعبين المميزين مثل المدافع هاري سوتار والحارس ماتيو ريان وغيرهم.ورغم الفوز على الهند بثنائية نظيفة في بداية المشوار، إلا أن أرنولد قال إن الفريق بحاجة للتحسن في المباريات المقبلة في حال أراد المنافسة على اللقب.وطالب أرنولد لاعبيه باستغلال الكرات العرضية بشكل أفضل في المباريات المقبلة، من أجل تشكيل خطورة أكبر على المنافسين.ومن شأن الفوز على أستراليا أن يقرب المنتخب السوري من التأهل لدور الـ16، خصوصا وأنه سيواجه في الجولة الثالثة المنتخب الهندي يوم 23 من كانون الثاني (يناير) الحالي.على الجانب الآخر، يستهدف المنتخب الأسترالي صدارة المجموعة، من أجل تفادي مواجهة أحد المرشحين للقب في الدور المقبل، وذلك في طريقه من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.مواجهة عربية خالصةإلى ذلك، سيكون ملعب "ستاد الجنوب" في الوكرة، شاهدا على مواجهة عربية خالصة بين المنتخبين الإماراتي والفلسطيني اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة.ويسعى المنتخب الإماراتي إلى حجز مقعده في دور الـ16 من المسابقة، من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وذلك بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب هونج كونج 3-1.على الجانب الآخر، سيحاول المنتخب الفلسطيني الحفاظ على حظوظه في المجموعة، وهو الذي خسر في الجولة الأولى بنتيجة 1-4، أمام إيران.وبقيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو، عرف المنتخب الإماراتي جيدا كيف يحصل على النقاط الثلاث في مواجهة شهدت تعرض مرماه لعدة تهديدات خاصة في الشوط الثاني، لكن المواجهة المقبلة أمام فلسطين ستكون مختلفة، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير للمنتخب "الفدائي"، بالإضافة إلى طبيعة المواجهات العربية الخالصة في البطولة الآسيوية.ويرى المدرب البرتغالي أن على فريقه أن يقرر مصيره بنفسه، حيث أوضح في تصريحات عقب الفوز في المباراة الأولى على هونج كونج، أن الفوز هو من يقرر مصير الفرق، مشددا على ضرورة تحقيقه من أجل ضمان بلوغ دور الـ16.ويعتمد المنتخب الإماراتي على خدمات حارسه المخضرم خالد عيسى، بالإضافة إلى ثنائي الوصل فابيو ليما وكايو، مع وجود المهاجم سلطان الأميري، كما أن علي مبخوت، الهداف التاريخي للمنتخب الإماراتي والذي تواجد في المباراة الأولى على مقاعد البدلاء، سيكون ضمن الحسابات في مواجهة فلسطين.وعلى الجانب الآخر، عانى منتخب فلسطين من صعوبات عديدة في المباراة الأولى أمام إيران، ووجد نفسه خاسرا بثلاثة أهداف نظيفة في 38 دقيقة فقط، قبل أن يسجل هدف تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكنه استقبل هدفا رابعا في الشوط الثاني.وربما كانت النتيجة مرشحة للارتفاع في ظل الضغط الإيراني المتواصل، لكن مكرم دبوب، المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، يرى أن فارق الإمكانيات كان عاملا حاسما في تلك الخسارة الثقيلة.ووعد دبوب في تصريحات بعد الخسارة أمام إيران، بمعالجة الأخطاء والعمل عليها قبل مواجهة الإمارات، مشيرا إلى أنها ستكون مباراة مصيرية سيحسم من خلالها وضع فريقه في المسابقة، إما بالحفاظ على آماله في التأهل أو توديع المنافسات مبكرا.وتكمن أهمية الفوز بالنسبة للمنتخب الإماراتي، في الوصول إلى النقطة السادسة قبل مواجهة إيران في الجولة الثالثة، حيث من المتوقع أن تكون تلك المباراة حاسمة في صراع الصدارة في حال فوز الفريق الإيراني على هونج كونج في الجولة الثانية.على الجانب الآخر، يرغب منتخب فلسطين في ترك انطباع جيد حتى ولو تأكد مغادرته للبطولة، وهو ما سيسعى إليه في مواجهة الإمارات. -(وكالات)