لتضامنه مع فلسطين.. مدعي عام فرنسي يطالب بحبس نجم منتخب الجزائر

طالب المدعي العام في مدينة نيس الفرنسية بسجن اللاعب الجزائري، يوسف عطال، لمدة 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 45 ألف يورو؛ بسبب دعمه للقضية الفلسطينية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

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حسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، طالب مدعي مدينة نيس العام بتوقيع عقوبة الحبس 10 أشهر بحق يوسف عطال وتغريمه 45 ألف يورو بتهمة التحريض على الكراهية. وقد أعلنت هيئة المحكمة أنها ستصدر حكمها في القضية يوم 3 يناير/كانون الثاني مطلع العام الجديد، حسبما أكدت الشبكة الفرنسية.







يذكر أن قوات الأمن الفرنسية قد اعتقلت يوسف عطال يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بذات التهمة، قبل أن تطلق سراحه بعدما دفع كفالة قدرها 80 ألف يورو.



ولم يكتف نادي نيس الفرنسي، الذي ينشط فيه الدولي الجزائري، بالإجراءات القانونية، فقام بإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الفريق، كما عاقبته رابطة الدوري الفرنسي بالإيقاف لمدة 7 مباريات؛ بسبب ما نشره على حسابه على إنستغرام من دعم لفلسطين ضد العدوان الإسرائيلي.



وقد أكدت تقارير صحفية أن اللاعب الجزائري قرر الرحيل عن النادي الفرنسي عندما ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، في يونيو/حزيران المقبل.



وابتداء من شهر يناير/كانون الثاني، بمقدور يوسف عطال، البالغ من العمر 27 عاماً، التفاوض والتوقيع لصالح أي نادٍ آخر. -وكالات

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