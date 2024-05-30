 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا تُحجب صور تدريبات المنتخب الوطني؟

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لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم خلال التدريبات لإحدى المبارايات

تساءل المتابعون للمنتخب الوطني لكرة القدم، من إعلاميين ومشجعين، عن سبب غياب التغطية الإعلامية من قبل الاتحاد، لتدريبات المنتخب الوطني التي بدأت منذ الأحد الماضي، من دون أن ينشر اتحاد الكرة أخبارا أو صور التدريبات.

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ولغاية كتابة هذا الخبر مساء أمس، لم ينشر اتحاد الكرة أي صورة للتدريبات، وهو أمر غير معتاد في منظومة المنتخب.

المعلومات ترجح أن يكون السبب هو تدرب لاعبي المنتخب بلباسهم القديم الذي يحمل الشعار القديم لاتحاد الكرة، حيث لم يتمكن الاتحاد حتى الآن من شراء قمصان تدريب للاعبين تحمل الشعار الجديد الذي تم الكشف عنه قبل حوالي أسبوع.

ويخشى اتحاد الكرة من تسرب صور التدريبات، وهي تحمل الشعار القديم المرسوم على قمصان اللاعبين، الأمر الذي دعاه للإبقاء على تدريبات المنتخب بعيدا عن الأضواء في الأيام الماضية، لحين تأمين قمصان جديدة تحمل الشعار الجديد.

يشار إلى أن لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي، تذمروا في فترة التجمع الأخيرة التي سبقت التجمع الحالي، من سوء نوعية اللباس الذي منح لهم بعد بطولة كاس آسيا، ما دفع الاتحاد لتوجيه وعد لهم بتغيير النوعية في التجمع الحالي، على أمل حدوث ذلك.

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