 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا لم يدس ريال مدريد أنفه في أزمة مبابي؟

مبابي
مبابي

يتأهب ريال مدريد لبدء حقبة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بالقميص الملكي.

وكان ريال مدريد أعلن قبل عدة أسابيع عن انضمام مبابي إلى صفوف الميرنجي، في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مبابي سيصبح رسميا لاعبا في ريال مدريد، بدءا من الغد، بعد أن ينتهي عقده مع باريس اليوم (30 يونيو/ حزيران 2024).

وأشارت إلى أن ريال مدريد كان خارج كل المحادثات الرسمية خلال الفترة الماضية بشأن إصابة مبابي في أنفه وحاجته لإجراء جراحة، لأن اللاعب لم يكن مرتبطا رسميا بالميرنجي.


وكانت القرارات حول إصابة مبابي في أنفه تتعلق بمنتخب فرنسا وسان جيرمان، رغم أن النادي الباريسي لديه خلاف مستمر مع اللاعب حول المبالغ المتبقية من راتبه، والتي لا تزال مجمدة، في انتظار أن يبرم الطرفان اتفاقا لتسوية الوضع.

وأوضحت أن ريال مدريد لم يتدخل في خلاف مبابي وباريس حول المبالغ المعلقة، ولا ينوي التدخل مستقبلا.

وقالت الصحيفة إنه بدءا من الغد يستطيع ريال مدريد استخدام الصور الخاصة بمبابي، وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأضافت: "سيقدم ريال مدريد صفقة مبابي رسميا يوم 16 يوليو/ تموز المقبل، وبعد انتهاء اليورو سيتفق اللاعب مع الميرنجي على كل ما يتعلق بجراحة أنفه". كووورة

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