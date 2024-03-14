الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لهذا السبب.. مبابي يلجأ للقضاء ضد مطعم

الفرنسي كيليان مبابي
الفرنسي كيليان مبابي

قرر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مقاضاة مطعم بسبب استخدام اسمه في "سندويش كباب" يقدمه في مطعمه، وذلك وفقًا لتقرير من إذاعة "مونت كارلو".

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وبحسب التقرير، فإن محمد هني، مالك المطعم ، قد تلقى رسالة قانونية من محامية مبابي تهدده باللجوء إلى القضاء إذا لم يتم تغيير اسم الوجبة التي تحمل اسم النجم الفرنسي.

وقد نشر هني الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرًا عن استغرابه من هذه الخطوة، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة لمبابي بتسمية الوجبة باسمه.


وأشار هني إلى أنه سبق له تسمية وجبة بأسماء لاعبين آخرين مثل ديمتري باييت من دون مشاكل، مؤكدًا أنه لم يقصد استفزاز مبابي وأنه يحترمه كلاعب.

والسندويش هو عبارة عن "خبز طازج ومستدير مثل رأس كيليان مبابي"، وهو ما دفع النجم الفرنسي لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المطعم.

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