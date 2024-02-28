الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لهذا السبب.. ميسي ممنوع من المشاركة في الأولمبياد

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن صعوبة مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، في أولمبياد باريس 2024، رفقة منتخب بلاده.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى أولمبياد باريس، بعد الفوز على البرازيل، بهدف دون رد، في نهائي بطولة كوبا أمريكا تحت 23 عامًا.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ميسي سيواجه ضغطًا من إحدى الشركات الراعية للدوري الأمريكي، ومسؤولي المنافسة نفسها، للبقاء مع ناديه.

في الوقت ذاته، من المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أمريكا في 21 يونيو/ حزيران المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو/ تموز في ميامي.

وفي حالة وصول الأرجنتين إلى النهائي، سيعود ميسي بعد ذلك إلى إنتر ميامي للمشاركة في كأس الرابطة، التي تنطلق في 26 يوليو/ تموز المقبل.

ويشارك إنتر ميامي في بطولة كأس الدوريات، التي ستنطلق في نفس يوم بداية منافسات كرة القدم في الأولمبياد.

وستنتهي الأولمبياد يوم 11 أغسطس/ آب، بينما تستمر بطولة كأس الدوريات حتى 25 من الشهر نفسه، وبالتالي يمكن لميسي المشاركة في الأولمبياد، قبل العودة إلى الأدوار الإقصائية في الكأس.

لكن ذلك الأمر لن يلقى ترحيبًا من الشركة الراعية لبطولة الكأس، التي تأمل وجود ميسي بكافة أدوار البطولة. -كووورة

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