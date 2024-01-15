لهذه الأسباب.. احتجاز لاعب "إسرائيلي" بالدوري التركي وناديه يعلن فسخ عقده

قامت قوات الأمن التركية باحتجاز لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل، الذي تم استبعاده من فريقه أنطاليا سبور بسبب سلوكه المشين بعد تسجيله الهدف في مباراة أنطاليا سبور وطرابزون سبور.

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تم احتجاز اللاعب الإسرائيلي ضمن نطاق التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام في أنطاليا على أساس ارتكاب جيهزقيل جريمة "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء"، وتم نقله إلى أحد أقسام الشرطة، واحتجازه مستمراً.



في سياق متصل، صرح نائب رئيس نادي أنطاليا سبور والمتحدث الإعلامي باسم النادي، إيفرين ألكان، أن محامي النادي يعملون على فسخ التعاقد مع جيهزقيل.

وأشار ألكان إلى أن لاعب كرة القدم الإسرائيلي قام بما فعله دون علم النادي، وأشار إلى أنه سيتم إنهاء عقد جيهزقيل في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى استمرار استبعاده من الفريق الذي اتخذ عقب المباراة.





ماذا حدث؟



بعد تسجيله لهدف التعادل في مرمى طرابزون سبور في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الدوري التركي، أشار جيهزقيل إلى معصمه؛ حيث كتب رقم "100" وتاريخ "7.10" ورسم إلى جوارهما نجمة داود، في إشارات إلى مرور 100 يوم على بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الذي انطلق في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



ورداً على ذلك التصرف أعلن ناديه، في بيان رسمي، أنه "إثر حركة ذات طابع سياسي قام بها ساجيف جيهزقيل، عقب تسجيله هدفاً في المباراة ضد طرابزون سبور قرر النادي استبعاده من تشكيلة الفريق".



وأوضح النادي أن اللاعب الإسرائيلي "قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا".

وأضاف: "لن يسمح مجلس إدارتنا أبدا بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس".



وأبدى رئيس النادي سنان بوزتبه استغرابه من تصرف اللاعب الإسرائيلي بشكل يتعارض مع القيم الوطنية التركية.





أصداء سياسية ورياضية



تفاعل الجماهير التركية الغاضبة من تصرف اللاعب الإسرائيلي، رفع مستوى التدخل السياسي، حيث صرّح وزير العدل التركي يلماز تونج، في بيان نشره على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "مكتب المدعي العام في أنطاليا فتح تحقيقاً قضائياً ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف جيهزقيل بتهمة التحريض العلني على الكراهية بسبب إيماءته البغيضة الداعمة للمجزرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة". وأكد الوزير على وقوف تركيا مع الشعب الفلسطيني المضطهد.كما صدر بيان عن الاتحاد التركي لكرة القدم، جاء فيه كما:"ندين السلوك غير المقبول على الإطلاق للاعب كرة القدم ساجيف جيهزقيل في مباراة بيتكسن أنطاليا سبور وطرابزون سبور التي أقيمت اليوم في دوري ترينديول الممتاز. نجد أن قرار بيتكسن أنطاليا سبور باستبعاد لاعب كرة القدم من الفريق مناسب. الإجراءات اللازمة والتحقيقات التأديبية ضد المسؤولين عن ذلك يتم تنفيذها بشكل عاجل".



وأضاف البيان: "يجب ألا يكون لدى الرأي العام أدنى شك في أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن هذا العمل الذي يمس الكرامة الإنسانية وضمير المجتمع التركي".



ومنذ 100 يوم، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 23 ألفاً و968 شهيداً، و60 ألفاً و582 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة. -عربي بوست