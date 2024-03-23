لونين ينال ثقة ريال مدريد.. ولابورتا يرفض ضم نجوم كبيرة

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مدن - وافق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على تجديد عقد أحد اللاعبين البارزين في صفوف الميرنجي خلال الموسم الحالي.وأصبح أندري لونين، الحارس الأساسي للميرنجي في الموسم الحالي، عقب إصابة تيبو كورتوا، وتفوقه على كيبا أريزابالاجا.ويرتبط لونين بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2025، ما يمنحه الحق في التوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من كانون الثاني (يناير) المقبل.وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، على حسابه بشبكة "إكس": "يعتقد مجلس إدارة ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي وجهازه الفني أن أندريه لونين ما يزال يتمتع بإمكانات هائلة، ويمكنه التطور أكثر في السنوات المقبلة".وأضاف رومانو: "لهذا السبب قام ريال مدريد بإعداد عرض لتوقيع عقد جديد مع لونين، كما أنهم سيصرون على بقائه".يذكر أن تيبو كورتوا تعرض لإصابة جديدة مؤخرا، ستمنعه من المشاركة في المباريات حتى الصيف المقبل.لابورتا ينتقد ريال مدريدوجه خوان لابورتا، رئيس برشلونة، هجوما ضد ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، بسبب موقفهما من الحكام وقضية نيجريرا.وسئل لابوتا كيف يقيم موقف ريال مدريد من الحكام، وأجاب في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية": "ما زلت غاضبًا لأن ما تفعله قناة ريال مدريد أمر مخزٍ. أعتقد أنه يجب أن يتدخل المسؤولون، لأن هناك محاولة للتأثير على الحكام كل أسبوع، وبشكل مستمر".وأضاف: "لقد أعلنت لجنة الحكام رفضها للأمر.. يجب أن يدرسوا القضية الآن. تخيل لو أن برشلونة من يفعل ذلك طوال اليوم، لكان قد تم تجريمنا ومعاقبتنا منذ زمن".وتابع: "أعتقد أن ما يحدث من ريال مدريد يستحق عقوبة مثالية. أنا غير موافق على كيفية تصرف قناتهم في هذا الموضوع، لأن ذلك يمكن أن يجعل المنافسة مغشوشة".وأكمل: "إذا لم تتخذ إجراءات ضدهم، يمكن أن يشوهوا المنافسة. سبق أن قلت ذلك بالفعل، لكنهم لا يتوقفون".وسئل لابورتا كيف هي العلاقة مع فلورنتينو بيريز الآن، وأجاب: "في الوقت الحالي، ليس لدينا علاقة جيدة مع ريال. لأنه تدخل في قضية نيجريرا، وما يفعله هو انحراف".وأردف: "لقد طلب تمديد التحقيق في القضية. ما قاله برشلونة هو الحقيقة، والاتهامات المتناقضة التي تم إطلاقها لا يمكن إثباتها بأي وسيلة، لأنها غير موجودة".واستطرد: "لقد كانت مجرد استشارات تحكيمية فنية وتقارير ومقاطع فيديو تم تقديمها كدليل. وهم (ريال مدريد) يتدخلون هناك في القضية ويريدون أن يبقى هذا الأمر حيًا ليتمكنوا من قول ما يروجون له بطريقة ما".واختتم: "إنهم يريدون إثبات أن البارسا من يحاول التأثير على الحكام، بينما هم من يقومون بذلك. وهذه اللعبة المزدوجة التي يقومون بها وأنا لا أراها صحيحة".من جهة ثانية، ردّ لابورتا على الأنباء التي ربطت النادي الكتالوني بضم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.وسئل لابورتا، عمان إذا كان النادي قادرا على إبرام بعض الصفقات القوية، فأجاب: "لا نرى أن ذلك ضروريا، لكن ستكون هناك بعض التعديلات".وعندما سئل عن هالاند قال: "أنتم تخلطون بين اللاعب الإعلامي، واللاعب الذي يتناسب مع الفريق.. سيتم إضافة لاعب أو لاعبين إلى الفريق وسيكونان جزءًا من الفريق".وأضاف: "إن لاعبين مثل لامين يامال، وليفاندوفسكي، وجواو فيليكس، وفيران، ورافينيا يقدمون أداءً قويًا ويساهمون دائمًا في مساعدة الفريق".وتابع: "بعد ذلك لدينا روكي الذي يتواجد الآن في عملية الانسجام مثل جميع البرازيليين الذين يأتون لأوروبا. إنه رائع ولديه موهبة إحراز الأهداف، ويتحرك بشكل جيد وسيساعد ليفاندوفسكي".وختم: "لا أرى الحاجة لإجراء استثمار يمكن أن يشوه ما نقوم ببنائه في برشلونة، وأن يخل التوازن لدينا. في العام المقبل سنعود للحصول على دفعة بعودة جافي مرة أخرى، بالإضافة إلى وجود بيدري ودي يونج".إلى ذلك، يأمل لابورتا في إطالة إقامة البرتغاليين جواو فيليكس وجواو كانسيلو داخل أروقة النادي الكاتالوني، بعد انتهاء مدة استعارتهما.وتألق اللاعبان هذا الموسم بعد قدوم لاعب الوسط الهجومي فيليكس (24 عاماً) من أتلتيكو مدريد، والظهير كانسيلو (29 عاماً) من مانشستر سيتي بطل إنجلترا.وقال لابورتا: "أعتقد أنهما سيبقيان. آمل ألا يعترض أتلتيكو مدريد على بقاء جواو فيليكس معنا، ولا أعتقد أن سيتي سيقوم بهذا الأمر".تابع لابورتا الذي يحتل فريقه راهناً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق كبير يبلغ 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر، قبل تسع مراحل من نهاية الموسم "لدينا وكيل يعمل الآن على هذه المسألة، جورجي منديش، ويعرف نيتنا بالاستمرار مع اللاعبين".وأردف لابورتا "ما لا يمكنني قوله الآن، لأن الأمر سيعتمد كثيراً على المبالغ، هو ما إذا كنا سنتعاقد معهما نهائياً أو سنمدّد الإعارة".تشافي يستعين بنجل رونالدينيوتواصل أكاديمية برشلونة إفراز أبرز المواهب، وخلال التوقف الدولي الحالية ومع تواجد العديد من اللاعبين رفقة منتخباتهم الوطنية، قرر تشافي هيرنانديز مدرب البرسا، تصعيد عددا من اللاعبين للتدرب مع الفريق الأول.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تواجد بين هؤلاء اللاعبين جواو مينديز، نجل نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدينيو، والذي يعد أحد أبرز الأساطير الذين مروا على تاريخ برشلونة.ووصل مينديز إلى برشلونة منذ شهور قليلة، ويلعب في مركز المهاجم الصريح ويجيد اللعب بقدمه اليسرى، ويرغب في السير على نهج والده وصنع اسم له في القارة الأوروبية.يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.وتغلب برشلونة على أتلتيكو مدريد 3-0 قبل التوقف الدولي، وسيعود لاستئناف المباريات بمواجهة لاس بالماس يوم 30 آذار (مارس) الحالي. -(وكالات)